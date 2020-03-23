电影放映行业什么时候能恢复到疫情之前的状态，谁也说不好，但日子总是要过的。相信这些电影很快就会与大家见面。

时光网讯 谁也没有想到，一场突然爆发的疫情让本就艰难的中国电影产业更加步履维艰。





自春节档7部国产大片集体撤档开始，过去两个月中，20多部本已在国内定档的电影被迫撤档。





随着疫情逐步得到控制，国内的电影院们也正在积极组织复工。除了《哈利·波特与魔法石》《流浪地球》等老片重映活动，不少观众也在惦记着之前暂时撤档的新片们。





过去两个月中，我们有哪些新片“存货”呢？





据统计，春节至今，国内撤档的电影已经超过20部，《唐人街探案3》、《夺冠》、《姜子牙》等国产大片自不必说，还有《刺猬索尼克》、《小妇人》、《乔乔的异想世界》、《婚姻故事》等热门好莱坞影片（只是网传定档的《极速车王》、《1917》等片并未统计在内）。





从档期上来说，这些撤档影片多集中在春节档和情人节，这两个档期原本应该为今年的电影产业贡献大量票房的（2019春节档票房59亿，情人节票房6.72亿）。





值得一提的是，这些撤档电影中，大多数都在等待电影行业复苏的日子，好与观众在影院见面。不过也有几部电影由于各方面原因，等不及在影院上映，转而改为线上播出，比如《囧妈》、《肥龙过江》、《大赢家》。





电影放映行业什么时候能恢复到疫情之前的状态，谁也说不好，但日子总是要过的。相信这些电影很快就会与大家见面。





原档期1月24日：



















原档期1月25日：











导演：陈思诚

主演：王宝强、刘昊然、妻夫木聪等





导演：林超贤

主演：彭于晏、辛芷蕾等





导演：唐季礼

主演：成龙、杨洋、艾伦等





导演：程腾、 李炜





原档期2月7日：











导演：Kirby Atkins





原档期2月12日：











导演：塔伊加·维迪提

主演：罗曼·格里芬·戴维斯、斯嘉丽·约翰逊、塔伊加·维迪提等





原档期2月14日：











导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南、艾玛·沃森、佛罗伦斯·珀、提莫西·查拉梅等





导演：渡边步





导演：徐展雄

主演：马思纯、钟楚曦、黄景瑜等





导演：谷垣健治

主演：甄子丹、毛舜筠、王晶等





导演：宋文

主演：李现、顾璇、董博睿等





导演：姚婷婷

主演：李鸿其、李一桐等





导演：刘仪伟

主演：张嘉译、闫妮等





原档期2月21日：











导演：斯蒂芬·加汉

主演：小罗伯特·唐尼、哈里·科莱特等





导演：于淼

主演：大鹏、柳岩、代乐乐等





原档期2月28日 ：











导演：杰夫·福勒

主演：金·凯瑞、詹姆斯·麦斯登等





导演：诺亚·鲍姆巴赫

主演：斯嘉丽·约翰逊、亚当·德赖弗





原档期3月6日：











导演：张林子

主演：关晓彤、黄景瑜等





原档期3月13日：











导演：黄雷

主演：李治廷、白客、张榕容等

编辑：羊羊