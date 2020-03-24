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时光早报：东京奥运会推迟举行

意大利女演员露西娅·波塞因肺炎去世

2020-03-24 07:54:30 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.东京奥运会 推迟举行



      国际奥委会成员迪克·庞德接受采访时透露，受疫情影响，2020年东京奥运会将推迟举行，具体细节将在未来四周内确定。

      据经济学家分析，奥运会推迟举行将对日本造成超3.2万亿日元（约2044亿人民币）的经济损失。

02.意大利演员露西娅·波塞去世






      意大利女演员露西娅·波塞因肺炎去世，享年89岁。

      作为演员，露西娅·波塞曾与米开朗基罗·安东尼奥尼、费德里科·费里尼、佩雷·波尔塔贝利亚、玛格丽特·杜拉斯等知名导演合作，代表作包括《不戴茶花的茶花女》《爱情纪事录/某种爱的纪录》《爱情神话》《罗马11时》《橄榄树下无和平》等。

03.《迷失》男星丹尼尔金分享新冠治疗过程

丹尼尔金分享新冠肺炎治疗过程

      曾在美剧《迷失》、电影《地狱男爵：血皇后崛起》中出演的韩裔美国男星丹尼尔·金新冠病毒测试阳性。近日他在社交媒体分享自己的治疗和康复过程，甚至透露用了哪些药物，但他强调只是分享并不能当成医嘱，患者的情况还要听从专业医生的。

      丹尼尔·金在周六发布的视频中首先感谢了大家的关心，他透露：自己服用了抗疟疾药物羟氯喹治疗他的冠状病毒，它是他的医生Paul Song开的药物鸡尾酒的一部分。他不能说它可以治愈，但他相信该药物对迄今为止他的成功康复“​​至关重要”。



01.艾丽·范宁新剧《大帝》首曝预告

预告

      由Hulu出品，艾丽·范宁和尼古拉斯·霍尔特主演的喜剧《大帝》曝光首款预告片。

      剧集围绕凯瑟琳大帝(范宁饰)的崛起展开，同时还将描述她和丈夫彼得(霍尔特饰)的关系。

      该剧将于5月15日开播。

02.美队《捍卫雅各布》首曝预告

预告

      “美队”克里斯·埃文斯主演的Apple TV+剧集《捍卫雅各布》曝光首款预告。该剧将于4月24日开播。

      《捍卫雅各布》中，克里斯·埃文斯饰演的检察官着手调查一起14岁男孩被谋杀的案件。出人意料的是，检察官发现在自己的儿子居然成了嫌疑人。

03.动画电影《威洛比家的孩子们》曝中文预告

     

中文预告

Netfilx出品的动画电影《威洛比家的孩子们》曝中文预告。

      该片根据洛伊丝·劳里的同名儿童书籍改编，讲述威洛比家四个孩子被自私父母抛弃后，开始他们冒险旅程的故事。

      这部画风独特的动画将于4月22日上线。



01.黄渤《一出好戏》即将韩国上映


      受疫情影响，国内外很多电影的档期都受到了影响。黄渤执导并主演的《一出好戏》迎难而上，宣布将于4月2日在韩国上映。

      该片2018年8月在中国内地上映，票房13.55亿元。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 奥运会 露西娅·波塞
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