早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.东京奥运会 推迟举行











国际奥委会成员迪克·庞德接受采访时透露，受疫情影响，2020年东京奥运会将推迟举行，具体细节将在未来四周内确定。





据经济学家分析，奥运会推迟举行将对日本造成超3.2万亿日元（约2044亿人民币）的经济损失。





02.意大利演员露西娅·波塞去世

























作为演员，露西娅·波塞曾与米开朗基罗·安东尼奥尼、费德里科·费里尼、佩雷·波尔塔贝利亚、玛格丽特·杜拉斯等知名导演合作，代表作包括《不戴茶花的茶花女》《爱情纪事录/某种爱的纪录》《爱情神话》《罗马11时》《橄榄树下无和平》等。





03.《迷失》男星丹尼尔金分享新冠治疗过程





丹尼尔金分享新冠肺炎治疗过程 曾在美剧《迷失》、电影《地狱男爵：血皇后崛起》中出演的韩裔美国男星丹尼尔·金新冠病毒测试阳性。近日他在社交媒体分享自己的治疗和康复过程，甚至透露用了哪些药物，但他强调只是分享并不能当成医嘱，患者的情况还要听从专业医生的。





丹尼尔·金在周六发布的视频中首先感谢了大家的关心，他透露：自己服用了抗疟疾药物羟氯喹治疗他的冠状病毒，它是他的医生Paul Song开的药物鸡尾酒的一部分。他不能说它可以治愈，但他相信该药物对迄今为止他的成功康复“​​至关重要”。



















《捍卫雅各布》中，克里斯·埃文斯饰演的检察官着手调查一起14岁男孩被谋杀的案件。出人意料的是，检察官发现在自己的儿子居然成了嫌疑人。





03.动画电影《威洛比家的孩子们》曝中文预告









该片根据洛伊丝·劳里的同名儿童书籍改编，讲述威洛比家四个孩子被自私父母抛弃后，开始他们冒险旅程的故事。





这部画风独特的动画将于4月22日上线。











01.黄渤《一出好戏》即将韩国上映









受疫情影响，国内外很多电影的档期都受到了影响。黄渤执导并主演的《一出好戏》迎难而上，宣布将于4月2日在韩国上映。





该片2018年8月在中国内地上映，票房13.55亿元。