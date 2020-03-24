出版社在声明中表示：““我们作为出版商，希望给予作者、电影人发声的机会，而不是向政治正确的压力低头。”











伍迪·艾伦的回忆录《凭空而来》原本计划由阿歇特出版集团于4月7日正式推出，但受性侵指控的影响，很多出版社员工提出抗议，伍迪·艾伦的儿子罗南·法罗也宣布与出版社断绝合作关系，并指责其出版这本书的做法是不负责任的。





阿歇特出版集团最终宣布放弃出版这本书，并将版权归还给作者。





本周一，独立出版方Skyhorse旗下的Arcade出版公司火速出版了这本回忆录，容量400页。





据悉，伍迪·艾伦的回忆录《凭空而来》内容涉及他多年来的个人生活和职业生涯，包括与家人、朋友的关系。





出版社在声明中表示：““我们作为出版商，希望给予作者、电影人发声的机会，而不是向政治正确的压力低头。”





不久前，恐怖片小说大师斯蒂芬·金曾对伍迪·艾伦回忆录无法出版的事表达看法：“阿歇特集团放弃出版伍迪·艾伦自传的这一决定让我很不舒服，跟他本人没关系，我tm才不在乎艾伦先生，谁是下一位被封口的作者，这才是让我担心的。”











2014年初，伍迪·艾伦与米娅·法罗的养女迪兰·法罗在《纽约时报》发表公开信，称伍迪曾在她7岁时性侵过她，而伍迪的回应则也是通过《纽约时报》，撰文否认了此事。伍迪表示，迪兰的“性侵说”是受到了养母米娅的教唆和指使，性侵一事子虚乌有。当年，“儿童性侵中心”经过几个月的调查，于1993年3月声明未能找到迪兰被性侵的证据。





不过，养女对伍迪·艾伦的性侵指控并没有停止，伍迪·艾伦与米娅·法罗的养子养女们也因此事分成了两派。有的站到了父亲一边，有的站到了母亲一边，并互相指责对方说谎。