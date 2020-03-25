时光网特稿 因疫情关系，中国影院从春节前夜开始全部关闭，中国电影市场跌入低谷。
随着疫情逐步得到控制，国内的电影院们也正在积极组织复工。此前据权威外媒报道，内地影院的重启打算实施“三步走”战略：3月底开始重映老片；4月开始公映此前受影响撤档的电影；根据疫情发展和市场反响，五一档前有望全面恢复运营。
这些影片将以公益发行方式上映，发行方和片方应得的43%分账部分，100%全部让利给影院。
另外中影也正在和美国片方商谈，不少经典好莱坞大片也有望在内地上映。
如这般的经典旧片集中重映的机会可谓难得一见。一般情况下，只有赶上电影节的时候，影迷们才能有再度通过大银幕“膜拜”的机会。不过电影节的时间、地点、场次都受到限制，而且热片往往都免不了一场“抢票”大战。
相信不少影迷已经按捺不住内心的激动心情了。这里汇总了已经官宣重映、以及网传有望重映的外语片信息，看看是否有你期待的~
《哈利·波特》
系列的第一部，也是哈利·波特魔法宇宙的开端，几位小演员们那时候都萌萌的。
影片曾于2002年1月26日在内地公映，拿下5千万票房。
勇敢和《复仇者联盟4》
“对撞”同档期上映，奇迹般地拿下3.65亿元票房，跻身2019年度批片票房前三。
《复仇者联盟》
系列4部都曾登陆内地，随着内地影市的快速发展和漫威电影宇宙人气高涨，一部比一部票房迈向新的台阶。系列4部档期和票房分别为：
2017年11月24日在内地上映，凭借着动人的亲情故事和动听的音乐，让无数观众泪洒影院，拿下12.12亿元票房，创皮克斯动画在内地的票房纪录。
时光网影史佳片TOP 7，评分高达9分。本片是吕克·贝松在好莱坞执导的第一部作品，虽然没有获过什么大奖，但获得了广大影迷的认可和喜爱。
不过影片在西方曾引起过“恋童”争议，主演娜塔莉·波特曼也因该片多次受到恋童癖者的骚扰，自己对于该片也不愿意多提。
据时光网新闻，2017年内地的基美影业买下该片的院线和新媒体版权，当时就传出4K修复导演剪辑版有望在中国大银幕重映，不过一直未实现。
由北野武自编自导自演的清新温情杰作，1999年日本上映，内地未曾引进，不过不妨碍其成为中国影迷心中的经典。尤其是影片配乐，流传甚广，即使没看过影片的人，也一定对音乐耳熟能详。
2001年法国电影，可爱的剧情、鲜艳的色彩、动人的音乐，影迷心中的爱情喜剧经典。
诺兰封神之作，2010年9月1日内地上映，虽然不少观众看得晕晕乎乎，仍在内地拿下4.43亿票房。
影片复杂的设定和结构，在观众中引发“解析”以及阅读解析文的热潮，无形中推动了中国影评事业的发展。
诺兰继《盗梦空间》
“封神”之后的又一部烧脑科幻作品，2014年内地公映拿下7.11亿元票房。
《泰坦尼克号》
在中国影迷心目中的地位是无与伦比的。1998年春，囊括11项奥斯卡奖的《泰坦尼克号》
首次登陆中国院线，创下了3.6亿元人民币的全国票房纪录，而且这一纪录一保持就是11年之久。
2012年春，3D版《泰坦尼克号》
重映，内地狂揽近10亿元票房，成为3D重映版全球票房最高的市场，并且登顶年度内地票房榜，惊呆了海内外的电影人。
《阿凡达》
当年在中国的火爆程度仍令人记忆犹新，当时甚至还出现了“因放映事故 影院经理两度下跪”这样的新闻。《阿凡达》
的意义，已经超越了单单一部电影，它对中国电影市场的发展产生了深远影响。
影片2010年初在内地上映，拿下13.8亿元票房，成为内地首部票房破10亿的电影。瑰丽的3D特效，刷新了人们对于影院视效的认知，也推动了3D、IMAX等特殊制式在中国的普及。
这样一部“狂暴”的电影，非常想在大银幕上看。
《指环王》三部都曾引进内地，上映日期和票房分别为：
《X战警》系列（美国）
《X战警》
系列数量众多，不算衍生片也有7部，网传的消息也没提具体提是哪几部，老三部还是新三部，还是观众最不想看的最近一部。
老三部中，除了第一部缺席，《X战警2》《X战警3》
分别于2003年9月和2006年9月在内地上映，分别拿下1020万和2111万票房。
2019年奥斯卡最佳影片，阿里影业参与投资。奥斯卡折桂后2019年3月1日内地公映，拿下4.78亿元票房。
《一条狗的使命》
2017年3月3日登陆内地，这部“平平无奇”的影片画出了低开高走的神奇票房曲线，最终拿下超6亿元票房。
影片在全球获得票房1.96亿美元票房，其中中国内地市场就贡献了约8800万美元，而美国本土仅有6400万美元。中国市场的巨大成功，催生了续集的诞生，《一条狗的使命2》
去年5月内地上映，拿下1.92亿元票房。
赛博朋克科幻经典，1982年电影，当时很多读者应该还没出生吧。真的称得上“有生之年”。
1994年，“十部大片”拉开了好莱坞分账商业片进军中国电影市场的序幕。因为在选片初期，对一些有惊悚元素的影片的引进仍持保守态度，让叱咤欧美的《侏罗纪公园》
不在引进之列，也没赶上“十部大片”的早班车。
半年之后，它便以另一种方式呈现于中国观众的面前。那时中国电影市场陷入谷底，很多电影院因为经营不善而关门。而另外一批被逼上绝路的电影院改造自营的电影小厅，甚至还为小厅都安装了一种被称为“BOSE大炮筒”的音响设备。配合这一震撼音效打头阵的影片，正是94年秋季开始在国内大规模放映的《侏罗纪公园》。该片也成为当时这些影厅对外招揽生意、吸引观众的一个重要噱头。
《侏罗纪公园》虽然没有赶上十大影片引进的早班车。但这一系列因为有很好的观众基础，《侏罗纪公园2》与《侏罗纪公园3》
均引进国内，分别于1997年及2002年在内地公映。
2013年影片公映20周年之际，《侏罗纪公园》
以3D版形式登陆内地，弥补了当年缺憾，累计拿下3.55亿元票房。
作者：王小Sa 编辑：SaSa