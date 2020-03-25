我已经按捺不住内心的激动。

时光网特稿 因疫情关系，中国影院从春节前夜开始全部关闭，中国电影市场跌入低谷。











随着疫情逐步得到控制，国内的电影院们也正在积极组织复工。此前据权威外媒报道，内地影院的重启打算实施“三步走”战略：3月底开始重映老片；4月开始公映此前受影响撤档的电影；根据疫情发展和市场反响，五一档前有望全面恢复运营。















这些影片将以公益发行方式上映，发行方和片方应得的43%分账部分，100%全部让利给影院。





另外中影也正在和美国片方商谈，不少经典好莱坞大片也有望在内地上映。





















如这般的经典旧片集中重映的机会可谓难得一见。一般情况下，只有赶上电影节的时候，影迷们才能有再度通过大银幕“膜拜”的机会。不过电影节的时间、地点、场次都受到限制，而且热片往往都免不了一场“抢票”大战。





相信不少影迷已经按捺不住内心的激动心情了。这里汇总了已经官宣重映、以及网传有望重映的外语片信息，看看是否有你期待的~















影片曾于2002年1月26日在内地公映，拿下5千万票房。































































2017年11月24日在内地上映，凭借着动人的亲情故事和动听的音乐，让无数观众泪洒影院，拿下12.12亿元票房，创皮克斯动画在内地的票房纪录。















时光网影史佳片TOP 7，评分高达9分。本片是吕克·贝松在好莱坞执导的第一部作品，虽然没有获过什么大奖，但获得了广大影迷的认可和喜爱。





不过影片在西方曾引起过“恋童”争议，主演娜塔莉·波特曼也因该片多次受到恋童癖者的骚扰，自己对于该片也不愿意多提。





据时光网新闻，2017年内地的基美影业买下该片的院线和新媒体版权，当时就传出4K修复导演剪辑版有望在中国大银幕重映，不过一直未实现。















由北野武自编自导自演的清新温情杰作，1999年日本上映，内地未曾引进，不过不妨碍其成为中国影迷心中的经典。尤其是影片配乐，流传甚广，即使没看过影片的人，也一定对音乐耳熟能详。















2001年法国电影，可爱的剧情、鲜艳的色彩、动人的音乐，影迷心中的爱情喜剧经典。















《盗梦空间》剧场版预告片 诺兰封神之作，2010年9月1日内地上映，虽然不少观众看得晕晕乎乎，仍在内地拿下4.43亿票房。





影片复杂的设定和结构，在观众中引发“解析”以及阅读解析文的热潮，无形中推动了中国影评事业的发展。



















































影片2010年初在内地上映，拿下13.8亿元票房，成为内地首部票房破10亿的电影。瑰丽的3D特效，刷新了人们对于影院视效的认知，也推动了3D、IMAX等特殊制式在中国的普及。















这样一部“狂暴”的电影，非常想在大银幕上看。













《指环王》三部都曾引进内地，上映日期和票房分别为：























《X战警》系列（美国）































2019年奥斯卡最佳影片，阿里影业参与投资。奥斯卡折桂后2019年3月1日内地公映，拿下4.78亿元票房。











作者：王小Sa 编辑：SaSa