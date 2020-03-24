疫情当下，好莱坞明星们都是怎样度过这段特殊时光？





确诊感染新冠肺炎病毒的名人有：



























































身体健康的艺人们则是在社群媒体上分享自己居家隔离的心得，并开起直播演唱会娱乐大家。































Lizzo 在IG上分享一系列长笛表演视频。













但新冠肺炎在美国就像一面照妖镜，医疗体制缺陷和贫富极度差距，赤裸裸得被暴露出来。当关在家的大伙天天纠结着，该不该冒群聚感染的风险去排队抢厕纸的时候，美国NBA全体队员、好莱坞明星等富人们陆续“宣布”自己确诊或是检测结果为阴性，在美国新冠肺炎检测条件以及医疗器材极度匮乏的现实担忧氛围下，这些明星的“善举”并不是所有民众都买帐。











作者：Stephanie Wu 编辑：甄甏甏