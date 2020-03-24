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好莱坞明星都是怎样度过疫情隔离期?

盖尔加朵邀请众星合唱 麦当娜浴缸全裸被喷

2020-03-24 16:38:26 来源：Mtime时光网

疫情当下，好莱坞明星们都是怎样度过这段特殊时光？
　　时光网洛杉矶讯　美国爆发新冠肺炎疫情，政商名流陆续传出染病的消息，疫情失控，迫使东西岸两大州——纽约州和加州的州长宣布，全州居民需要居家隔离。好莱坞名人目前确诊病例不在少数，而健康的艺人们也带头做榜样，乖乖待在家中，音乐人们上社交网站开直播办起演唱会，“神奇女侠”盖尔·加朵更邀请多位明星演唱《Imagine》，串剪成视频鼓舞士气。

确诊感染新冠肺炎病毒的名人有：



　　汤姆·汉克斯丽塔·威尔逊夫妇：经过五日隔离治疗后，目前两人已经回到在澳洲的租屋处居家隔离。



　　“邦女郎” 欧嘉·柯瑞兰寇：日前宣布染病后在家居家隔离，周末透露自己已经完全康复。



　　伊德瑞斯·艾尔巴和赛宾娜·艾尔巴夫妇：艾尔巴发现近期接触过的人确诊了新冠，自己去做检查并在家自我隔离。 22日还特别解释确诊后为什么没有与老婆隔离，因为他疑似被感染的场合，当时老婆也在场。两人表示目前身体状况都还好。



　　克里斯托弗·海维尤：曾在《权力的游戏》中扮演“巨人克星托蒙德”的挪威男星，接受检测也呈阳性，在社交媒体表示“我正在家人一起隔离，暂时只有轻微感冒症状。”



　　丹尼尔·金：美籍韩裔演员丹尼尔·金19日表示检测呈阳性，目前在夏威夷家中自我隔离。确诊前丹尼尔正在纽约拍摄美剧《医院革命》，目前拍摄也延期。

　　普拉西多·多明戈：79岁的「世界三大男高音」之一西班牙男高音多明哥，周末宣布确诊新冠病毒，有发烧咳嗽，但身体状况大致良好，与家人都会配合隔离。

　　身体健康的艺人们则是在社群媒体上分享自己居家隔离的心得，并开起直播演唱会娱乐大家。



　　美国新灵魂歌手约翰·传奇开了一场将近1小时的钢琴演唱会直播，名模老婆克莉茜·泰根身上裹着一条浴巾在旁边助兴。



　　高调的歌手情侣“卡妹”卡米拉·卡贝洛肖恩·蒙德兹一起居家隔离，日前也在Instagram上直播合唱演唱会，是Global Citizen发起的#TogetherAtHome系列表演之一。



　　Lizzo 在IG上分享一系列长笛表演视频。 


　　“神奇女侠” 盖尔·加朵上周在Instagram上分享视频，说已经在家自我隔离6天，受到意大利一个阳台乐手启发，串剪明星们演唱约翰·列侬的歌曲《Imagine》。

　　但新冠肺炎在美国就像一面照妖镜，医疗体制缺陷和贫富极度差距，赤裸裸得被暴露出来。当关在家的大伙天天纠结着，该不该冒群聚感染的风险去排队抢厕纸的时候，美国NBA全体队员、好莱坞明星等富人们陆续“宣布”自己确诊或是检测结果为阴性，在美国新冠肺炎检测条件以及医疗器材极度匮乏的现实担忧氛围下，这些明星的“善举”并不是所有民众都买帐。



　　天后麦当娜日前发视频，裸身坐在盛满乳白色洗澡水的澡盆中，对着镜头发表“新冠病毒前人人平等”的演说，却被网友留言打脸，表示“你和我们并不平等，我们可以死于同样的疾病，只是穷人会受更多苦。不要美化疫情了。” 

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 疫情 盖尔·加朵 麦当娜 汤姆·汉克斯 伊德瑞斯·艾尔巴 StephanieWu
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