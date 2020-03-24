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"实习医生格蕾"等医疗剧捐赠医疗物资

N95口罩、防护服、手套等捐给拍摄地医院

2020-03-24 20:01:20 来源：Mtime时光网

医疗剧出手啦！《实习医生格蕾》《良医》《仁医》《医院革命》等剧，纷纷筹备物资，捐献给有需要的医院和医务人员等。


　　时光网讯　在美国，越来越多医疗剧的剧组都加入了向当地医院捐赠医疗物资的行列，这其中包括ABC的《实习医生格蕾》《良医》，以及NBC的《芝加哥医院》，他们向有需要的医院和医务人员等等，捐献了口罩、防护服和手套。随后，FX的《姿态》、NBC的《风城火情》《芝加哥警局》，以及ABC的《19号消防局》等，也均加入了捐赠的行列。

　　“在我的FX美剧《姿态》中，四个常规片场中的一个是医院，第三季中，Blanca是一位艾滋病咨询师。今天我们把所有之前买来当道具的补给，全捐给了西奈山医院，帮助护士和医生战胜冠状病毒疫情。让我们尽己所能，多多给予，未完待续……”，《姿态》的剧集创作人瑞恩·墨菲在instagram上写到。


瑞恩·墨菲的ins

　　“在《19号消防局》剧组，我们很幸运存了300只大家都想要的N95口罩，都捐给了当地的消防局”，《19号消防局》与《实习医生格蕾》的执行制片人克里斯塔·维诺夫告诉媒体，“他们表示非常感激。至于《实习医生格蕾》剧组，我们后勤存了一些口罩和手套，也都捐了。在这困难的时刻，除了捐东西，我们也要做到分内的事情，就是好好在家待着。”

　　《良医》在加拿大温哥华拍摄，正在与当地省政府协商，有哪些需要的物资是该剧组可以提供的。上周五，半卡车的防护服、口罩、手套等等，被NBC的《医院革命》剧组捐给了纽约州健康部，帮助有需求的医院。福克斯电视台的医疗剧《仁医》，也将防护服捐献给了剧集拍摄所在地亚特兰大的医院。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 实习医生格蕾 良医 姿态 芝加哥医院 医院革命 仁医
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