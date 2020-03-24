时光网讯
在美国，越来越多医疗剧的剧组都加入了向当地医院捐赠医疗物资的行列，这其中包括ABC的《实习医生格蕾》
、《良医》
，以及NBC的《芝加哥医院》
，他们向有需要的医院和医务人员等等，捐献了口罩、防护服和手套。随后，FX的《姿态》
、NBC的《风城火情》
、《芝加哥警局》
，以及ABC的《19号消防局》
等，也均加入了捐赠的行列。
“在我的FX美剧《姿态》中，四个常规片场中的一个是医院，第三季中，Blanca是一位艾滋病咨询师。今天我们把所有之前买来当道具的补给，全捐给了西奈山医院，帮助护士和医生战胜冠状病毒疫情。让我们尽己所能，多多给予，未完待续……”，《姿态》的剧集创作人瑞恩·墨菲
在instagram上写到。
瑞恩·墨菲的ins
“在《19号消防局》
剧组，我们很幸运存了300只大家都想要的N95口罩，都捐给了当地的消防局”，《19号消防局》与《实习医生格蕾》
的执行制片人克里斯塔·维诺夫
告诉媒体，“他们表示非常感激。至于《实习医生格蕾》剧组，我们后勤存了一些口罩和手套，也都捐了。在这困难的时刻，除了捐东西，我们也要做到分内的事情，就是好好在家待着。”
《良医》在加拿大温哥华拍摄，正在与当地省政府协商，有哪些需要的物资是该剧组可以提供的。上周五，半卡车的防护服、口罩、手套等等，被NBC的《医院革命》
剧组捐给了纽约州健康部，帮助有需求的医院。福克斯电视台的医疗剧《仁医》
，也将防护服捐献给了剧集拍摄所在地亚特兰大的医院。