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时光晚报:伍迪艾伦400页自传终出版

"良医"等医疗剧捐物资 "珊莎"新剧还斗狼

2020-03-24 20:10:46 来源：Mtime时光网

今天的重点影视、影人新闻都在这里啦~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 伍迪·艾伦自传《凭空而来》最终出版



　　月初，伍迪·艾伦的回忆录《凭空而来》刚刚遭出版社放弃，本周一，另独立出版方Skyhorse旗下的Arcade出版公司火速出版了这本回忆录，容量400页。《凭空而来》内容涉及伍迪多年来的个人生活和职业生涯，包括与家人、朋友的关系。出版社在声明中表示：“我们作为出版商，希望给予作者、电影人发声的机会，而不是向政治正确的压力低头。”
02. “珊莎”索菲·特纳新剧《幸存》中再斗狼

　　《权力的游戏》中狼家大小姐“珊莎”索菲·特纳主演的流媒体平台Quibi新剧《幸存》，今日发布了正式预告片。索菲与科瑞·霍金斯饰演了一对儿陌生人，他们在空难后被困山上，本剧将于今年4月在新平台Quibi上首播。野狼袭击和大规模雪崩这样的狂野动作场景都出现在了预告片中，Quibi这一新平台的模式比较特殊，每集最多只有15分钟，只能在手机上观看。《幸存》将于4月6日首播。
03. “叉骨”加盟布鲁斯·威利斯新片《外星罪孽》


　　布鲁斯·威利斯主演的新片《外星罪孽》（Cosmic Sin，暂译），正在前期筹备工作中，“叉骨”弗兰克·格里罗《美国队长2》）、卢克·威尔逊《僵尸之地2》）与阿黛莱德·凯恩《人类清除计划》）均加盟。这部科幻动作新片，讲述的是一帮勇士和科学家的故事，他们必须保护人类，勇斗想要感染、取代我们的外星物种。WWE女摔角手C.J. Perry（也称Lana）等人也参演。
04. 《实习医生格蕾》等医疗剧捐医疗物资


　　越来越多医疗剧的剧组都加入了向当地医院捐赠医疗物资的行列，这其中包括ABC的《实习医生格蕾》《良医》，NBC的《芝加哥医院》《医院革命》，以及福克斯新闻网的《仁医》，他们向有需要的医院和医务人员等等，捐献了口罩、防护服和手套。FX的《姿态》、NBC的《风城火情》《芝加哥警局》，以及ABC的《19号消防局》等，也均加入了捐赠的行列。
05. 《星球大战9》曝光艺术概念设计图





　　日前，电影《星球大战：天行者崛起》曝光一组概念设计图。该片电影艺术书将于3月31日推出。​《星战9》​于2019年12月18日在中国上映，票房1.43亿，全球票房10.74亿美元。《星战》系列新片正在开发中，现在还不确定这部新片是会在Disney+上线，还是会在院线公映。影片故事将会发生在西斯的隐秘星球Exegol上，这个星球去年年底在《星球大战：天行者崛起》中首次出现。

01. 日本间谍大片《太阳不能动》发预告

　　近日由藤原龙也竹内凉真主演的《太阳不能动》释出新预告，本片由《海猿》系列导演羽住英一郎执导，讲述日本间谍围绕太阳能开发技术的情报战中，与各国机关对峙的故事。影片根据吉田修一(《怒》)同名小说改编，将于5月15日在日本上映。预告中好像两人身上都装有自爆装置，他们和来自韩国的商业间谍以及各国掌权者展开对峙，跨国取景，动作场面也不少。

01. “小仙女”永野芽郁发新写真



　　日本女星永野芽郁推出自己第二本写真集《No cambia》，她为该写真特地远赴墨西哥拍摄，照片中也展现出异域风光。今年20岁的永野芽郁是日本95后女星代表，因NHK晨间剧《一半，蓝色》受到瞩目，和菅田将晖合作的《3年A班－从现在起大家都是人质》也让大家进一步认识她。她参演山田洋次执导的松竹100周年纪念作《电影之神》，预计年底推出。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光晚报 伍迪·艾伦 索菲·特纳 布鲁斯·威利斯 星球大战9
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