在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 伍迪·艾伦自传《凭空而来》最终出版
月初，伍迪·艾伦
的回忆录《凭空而来》刚刚遭出版社放弃，本周一，另独立出版方Skyhorse旗下的Arcade出版公司火速出版了这本回忆录，容量400页。《凭空而来》内容涉及伍迪多年来的个人生活和职业生涯，包括与家人、朋友的关系。出版社在声明中表示：“我们作为出版商，希望给予作者、电影人发声的机会，而不是向政治正确的压力低头。”
02. “珊莎”索菲·特纳新剧《幸存》中再斗狼
《权力的游戏》
中狼家大小姐“珊莎”索菲·特纳
主演的流媒体平台Quibi新剧《幸存》
，今日发布了正式预告片。索菲与科瑞·霍金斯
饰演了一对儿陌生人，他们在空难后被困山上，本剧将于今年4月在新平台Quibi上首播。野狼袭击和大规模雪崩这样的狂野动作场景都出现在了预告片中，Quibi这一新平台的模式比较特殊，每集最多只有15分钟，只能在手机上观看。《幸存》将于4月6日首播。
03. “叉骨”加盟布鲁斯·威利斯新片《外星罪孽》
04. 《实习医生格蕾》等医疗剧捐医疗物资
05. 《星球大战9》曝光艺术概念设计图
日前，电影《星球大战：天行者崛起》曝光一组概念设计图。该片电影艺术书将于3月31日推出。《星战9》于2019年12月18日在中国上映，票房1.43亿，全球票房10.74亿美元。《星战》系列新片正在开发中，现在还不确定这部新片是会在Disney+上线，还是会在院线公映。影片故事将会发生在西斯的隐秘星球Exegol上，这个星球去年年底在《星球大战：天行者崛起》
中首次出现。
01. 日本间谍大片《太阳不能动》发预告
近日由藤原龙也
、竹内凉真
主演的《太阳不能动》
释出新预告，本片由《海猿》
系列导演羽住英一郎
执导，讲述日本间谍围绕太阳能开发技术的情报战中，与各国机关对峙的故事。影片根据吉田修一
(《怒》
)同名小说改编，将于5月15日在日本上映。预告中好像两人身上都装有自爆装置，他们和来自韩国的商业间谍以及各国掌权者展开对峙，跨国取景，动作场面也不少。
01. “小仙女”永野芽郁发新写真
日本女星永野芽郁
推出自己第二本写真集《No cambia》，她为该写真特地远赴墨西哥拍摄，照片中也展现出异域风光。今年20岁的永野芽郁是日本95后女星代表，因NHK晨间剧《一半，蓝色》
受到瞩目，和菅田将晖
合作的《3年A班－从现在起大家都是人质》
也让大家进一步认识她。她参演山田洋次执导的松竹100周年纪念作《电影之神》，预计年底推出。