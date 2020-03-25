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时光早报：《神奇女侠2》推迟上映

“复联”四部曲国内重映 东京奥运会官宣延期

2020-03-25 07:20:51 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《神奇女侠2》因疫情改档

动态海报

      受疫情影响，DC超级英雄电影《神奇女侠2》宣布推迟上映，北美档期由6月5日改为8月14日。同时影片曝光一款动态海报。

      《神奇女侠2》是华纳今年最重要的作品之一，华纳的另外三部电影《身在高地》、《史酷比狗》和温子仁执导的《恶性》也宣布档期无限期推迟。

02.“锤弟”新剧《最危险的游戏》曝预告

预告

      “锤弟”利亚姆·海姆斯沃斯、克里斯托弗·瓦尔兹主演新剧《最危险的游戏》发布新预告。

      影片故事讲述道奇(海姆斯沃斯 饰)想在自己病入膏肓前安顿后妻子，于是接受邀请参加了一场报酬颇高的24小时致命游戏。该剧将于4月6日登陆短视频平台Quibi。

03.Netflix喜剧电影《考菲和卡利姆》首曝中文预告

中文预告

      由艾德·赫尔姆斯、塔拉吉·P·汉森、特伦斯·小加登海伊等主演的Netflix喜剧电影《考菲和卡利姆》曝光中文预告片。影片将于4月3日上线。

      电影中，警官詹姆斯·考菲很享受与凡妮莎·曼宁的新恋情，而凡妮莎 12 岁的爱子卡利姆则策划让他们分手。为了把妈妈的男朋友永远吓跑，卡里姆试图雇佣逃犯将他带走，但却意外地揭开了一个犯罪活动的秘密网络，使他的家人成为最新的目标。为了保护凡妮莎，卡里姆心不甘情不愿地与考菲联手在底特律展开了一场危险的追逐。




01.《复仇者联盟》四部曲内地重映



      随着疫情逐步得到控制，国内影院正在积极复工，一大批经典老片将在近期重映。现在，迪士尼又贡献了几部重磅作品，包括《复仇者联盟》四部曲和《寻梦环游记》。

      据悉，这5部电影将在本周四登陆国内影院，并一直放映三个月。



01.东京奥运会推迟举行



      国际奥委会宣布，为了维护运动员的健康，参加奥运会的每个人和国际社会，原定在东京举行的夏季奥运会及残奥运会重新安排到2020年以后，但不得晚于2021年夏天。 ​​​​

      2020年东京奥运会（OLYMPIC GAMES TOKYO 2020）和残奥会（Paralympic Games Tokyo 2020）的名称将保留，LOGO制品无需做废，也不用再重新设计。

02.新加坡关闭全国电影院



      新加坡政府宣布，自3月26日23：59开始，全国电影院不得营业，该政策将至少持续至4月30日。 ​​​​

   编辑：羊羊

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关键词： 神奇女侠2 复仇者联盟 东京奥运会 时光早报
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