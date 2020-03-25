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"居家隔离"时期的电影、美剧海报们

连电影里的角色这段时间都在家呆着

2020-03-25 09:47:01 来源：Mtime时光网

苦中作乐。
《利刃出鞘》“居家隔离”版（因为他们确实在家里）

　　时光网讯 新冠疫情肆虐全球，美国确诊人数超5万，包括加州、纽约州这种人口聚集的地方都要求民众居家隔离，再加上英国、澳大利亚、西班牙、意大利……大部分地球人都在家呆着。

    澳洲P图大师Bosslogic脑洞大开，将很多电影、美剧海报甚至唱片封面都P成“居家隔离”模式，也算是苦中作乐了。
复联英雄们和灭霸都在家
《寄生虫》在草地上晒太阳都不行
伐木累都在家里呢
邦德，人呢？
外星球也受影响吗？
呆在海里，亚瑟！
小丑也没法在阶梯上跳舞了
《怪奇物语》里的孩子们也在家
《绝命毒师》里的老白和小粉呢？
《行尸走肉》这张最接近现实

   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 新冠疫情 电影海报 居家隔离 隔离 复联3 海王 小丑
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