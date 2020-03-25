《魔法精灵2》选择院线与网络同步上映，全美影院协会认为这只是例外，有朝一日当疫情势头消退，院线产业依然可以回归正常。不过想要让观影人数恢复如初，可能得需要1年多的时间。







时光网讯 在不远的未来，观影是不是必须要发生在电影院中？这对于好莱坞来说，早就不是什么新问题了。无论是流媒体的崛起，还是影院票房的衰退，都让人们不断在讨论电影院存在的必要性。在冠状病毒肆虐之时，电影产业面临的这一问题被进一步放大了：北美几乎所有电影院都关门了，票房数据都没有了，而好莱坞诸多巨制要么被延期，要么被撤档。





而最让电影人震惊的是，好莱坞的一部大片厂出品电影绕过了院线发行这一步，直接选择在网上发行影片——这可是好莱坞的守旧派们，此前从未垮过的一道线。









北美电影院至少会关门到4月底，《魔发精灵2》20美元可租48小时的模式，会让它在线上的播放广受欢迎，如果这一招在商业上成功了，其它片方便会纷纷效仿。





虽然环球的这一决定，是针对非比寻常的情况而来，但对于院线老板来说，他们受到了莫大的威胁。全美影院协会（缩写为NATO，不是北约那个……）代表了全美超过3万3千块银幕，坚持要求环球的这一举动只是例外，并非常规情况。





“为了避免制片公司灾难性的损失，这些影片必须在电影院获得尽可能多的院线上映时间，”NATO说，“也许一、两部电影可以无视院线放映，但通过我们与发行方的讨论，大部分延期上映的电影还是会在生活有朝一日恢复正常时，重新定档，重新在院线上映。”





这一消息非常清晰：对于花费了上亿美元制作的影片来说，如果只在线上播放，经济方面跟本没道理。NATO的声明假设的是，有朝一日当疫情势头消退，院线产业可以回归正常。





但如果想知道美国接下来面临的是什么，看看中国：中国电影院1月底就都关门了，2个月后的现在，才在慢慢恢复一些影院的开门，即使全中国的新增案例在大幅减少，居家隔离的措施也没有前两个月那么严苛了，普通人想要重回电影院的愿望也非常有限。













这个想法非常好，让怀旧的观众们回想起，他们在电影院中曾获得过的种种欢笑与感动。接下来的几周，票房数字会告诉我们，人们想要回到电影院的愿望，和大家对于有可能被病毒感染的恐惧，这两者谁能盖过谁了。对于好莱坞来说，一整个暑假电影院全都空空如也，这简直是噩梦，那些人们期盼已久的电影要么被延期，要么票房少到可怜。













乐观点儿来想，《魔发精灵2》可能只是次“脱轨”行为，而不是改变产业的领头羊，美国电影院说不定5月份就重新开门了，那些在家里待久了迫不及待想要出门的观众们，会开开心心进电影院去欣赏多部等待许久的新片。不过就算是影院重新开门，想要让观影人数恢复如初，可能也得需要1年多的时间。









电影院线放映的未来并未迷失，但影院和片方需要为后疫情时代的状况，做好全面准备了。





（本文来自《大西洋月刊》）