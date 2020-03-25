网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

影院观影的渴望会超过被传染的恐惧么?

疫情过后 北美影院完全恢复或需至少1年

2020-03-25 12:43:55 来源：Mtime时光网

《魔法精灵2》选择院线与网络同步上映，全美影院协会认为这只是例外，有朝一日当疫情势头消退，院线产业依然可以回归正常。不过想要让观影人数恢复如初，可能得需要1年多的时间。


　　时光网讯　在不远的未来，观影是不是必须要发生在电影院中？这对于好莱坞来说，早就不是什么新问题了。无论是流媒体的崛起，还是影院票房的衰退，都让人们不断在讨论电影院存在的必要性。在冠状病毒肆虐之时，电影产业面临的这一问题被进一步放大了：北美几乎所有电影院都关门了，票房数据都没有了，而好莱坞诸多巨制要么被延期，要么被撤档。

　　而最让电影人震惊的是，好莱坞的一部大片厂出品电影绕过了院线发行这一步，直接选择在网上发行影片——这可是好莱坞的守旧派们，此前从未垮过的一道线。

《魔发精灵2》

　　上周环球影业宣布，《魔发精灵2：世界之旅》将选择于4月10日，在线上与电影院中同步上映。“我们希望也相信等电影院开门的时候，观众们还是会去影院看电影的，但我们理解对于世界上不同地区的观众来说，想要去电影院，变得越来越不可能了，”NBC环球的CEO杰夫·希尔在声明中说。

　　北美电影院至少会关门到4月底，《魔发精灵2》20美元可租48小时的模式，会让它在线上的播放广受欢迎，如果这一招在商业上成功了，其它片方便会纷纷效仿。

　　虽然环球的这一决定，是针对非比寻常的情况而来，但对于院线老板来说，他们受到了莫大的威胁。全美影院协会（缩写为NATO，不是北约那个……）代表了全美超过3万3千块银幕，坚持要求环球的这一举动只是例外，并非常规情况。

　　“为了避免制片公司灾难性的损失，这些影片必须在电影院获得尽可能多的院线上映时间，”NATO说，“也许一、两部电影可以无视院线放映，但通过我们与发行方的讨论，大部分延期上映的电影还是会在生活有朝一日恢复正常时，重新定档，重新在院线上映。”

　　这一消息非常清晰：对于花费了上亿美元制作的影片来说，如果只在线上播放，经济方面跟本没道理。NATO的声明假设的是，有朝一日当疫情势头消退，院线产业可以回归正常。

　　但如果想知道美国接下来面临的是什么，看看中国：中国电影院1月底就都关门了，2个月后的现在，才在慢慢恢复一些影院的开门，即使全中国的新增案例在大幅减少，居家隔离的措施也没有前两个月那么严苛了，普通人想要重回电影院的愿望也非常有限。

　　根据外媒Deadline报道，上周六开门的507家电影院中（大概是全中国总影院数量的5%），一共票房收入只有4355美元（3万多人民币），摊下来算，这相当于是每家开门的电影院只获得了几美元的票房。

　　中国电影产业有望在5月1日全面恢复，不过届时可能还会有“隔一个椅子坐一个人”的要求。另一个问题就是可上映的新片比较少，因为基本上所有新片都在疫情期间被暂时“冻结”了。为了让影院慢慢回暖，中国院线也将上映一些老片预预热，比如本土爆款《流浪地球》《战狼2》，以及一些好莱坞经典之作，例如《哈利·波特与魔法石》《复仇者联盟》系列等等。

　　这个想法非常好，让怀旧的观众们回想起，他们在电影院中曾获得过的种种欢笑与感动。接下来的几周，票房数字会告诉我们，人们想要回到电影院的愿望，和大家对于有可能被病毒感染的恐惧，这两者谁能盖过谁了。对于好莱坞来说，一整个暑假电影院全都空空如也，这简直是噩梦，那些人们期盼已久的电影要么被延期，要么票房少到可怜。

　　对于好莱坞这个春天的重磅巨作来说，最能挣钱的摇钱树已经被延期了：《速度与激情9》直接被延档到明年4月，《神奇女侠2》推迟到今年8月（华纳坚持不会选择线上发行），《007：无暇赴死》被延至今年11月，迪士尼的《花木兰》《黑寡妇》被延期后，都还没有通知新的档期。

　　派拉蒙把旗下的《爱情鸟》卖给了Netflix，断绝了该片上院线的可能（他们此前对《科洛弗悖论》就 这么干过）。即使人们都憋在家，上网找想要看的片子，片方也没什么理由把超级贵的超英电影突然上线，让大家在家里先看。

　　乐观点儿来想，《魔发精灵2》可能只是次“脱轨”行为，而不是改变产业的领头羊，美国电影院说不定5月份就重新开门了，那些在家里待久了迫不及待想要出门的观众们，会开开心心进电影院去欣赏多部等待许久的新片。不过就算是影院重新开门，想要让观影人数恢复如初，可能也得需要1年多的时间

　　对于此情景，克里斯托弗·诺兰上周曾在《华盛顿邮报》上发文， “影院需要与片方一起进行富有战略性、前瞻性的合作，这种短期的损失是可以弥补的，当这场危机过去，对于人类聚集的需求，对于大家一起生活、爱、欢笑、哭泣的需求，会比以往更强大。这样的需求与新上映的电影，会刺激当地经济，对全美贡献数以十亿计美元的收入。”

　　电影院线放映的未来并未迷失，但影院和片方需要为后疫情时代的状况，做好全面准备了。

（本文来自《大西洋月刊》）

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 魔发精灵2 好莱坞 哈利波特与魔法石 战狼2
关注时光网微信

相关电影/影人

魔发精灵2：世界之旅

魔发精灵2：世界之旅 (2020)

0.0

导演：沃尔特·道恩

主演：安娜·肯德里克

在线播放

哈利·波特与魔法石

哈利·波特与魔法石 (2001)

8.2

导演：克里斯·哥伦布

主演：丹尼尔·雷德克..

在线播放

战狼2

战狼2 (2017)

7.4

导演：吴京

主演：吴京

在线播放

神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《神奇女侠2》曝一大波超清无水印剧照

传言直接走流媒体？ 官方确认先上院线

13
《神奇女侠》片方强调一部如此宏大的电影，必须在影院上..
2

"黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议

称自由比生命重要 提醒公众警惕政治阴谋

黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉拒绝在家隔离，称自由比生命..
3

"战狼2""流浪地球"等将重返大银幕!

5部中外影片公益发行上映 分账100%归院线

5
《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》，与黎..
4

春风满面！“大本”携新女友出街

镜头前举止亲昵 怀中狗狗抢镜

16
两人心情大好，面对镜头笑容满面。
5

导演斯派克·李批评美国总统川普

“必须停止使用‘中国病毒’这个称呼”

斯派克·李在接受采访时表示，“我想说：我希望他不要..

查看更多