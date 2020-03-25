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"病毒猎手"利普金教授冠状病毒阳性

"传染病"医学顾问 1月曾访华与终南山会面

2020-03-25 18:34:18 来源：Mtime时光网

曾为《传染病》一片做医学顾问的美国“病毒猎手”伊恩·利普金教授，检测呈冠状病毒阳性。


　　时光网讯　被誉为“世界上最知名病毒猎手”的哥伦比亚大学教授伊恩·利普金，今日在福克斯商业新闻上宣布，自己检测呈冠状病毒阳性。利普金称他目前仅有咳嗽及低烧等轻微症状，并且强调说，“如果我会中招，任何人都有可能中招”。他曾是《传染病》一片的医学顾问。

利普金教授与终南山院士

　　利普金教授曾在埃博拉病毒、西尼罗河病毒等多次疫情爆发中身先士卒，在2003年SARS爆发的高峰期，他协助中国制定了一项遏制病毒，减少感染和死亡的策略，并获得了习近平主席在2017年授予的国际合作奖，和 2020年1月3日新中国成立70周年荣誉勋章等荣誉。

　　今年1月29日，冠状病毒疫情在中国爆发期间，利普金教授应中国政府邀请来到广州，协助调查新冠疫情。1月30日，他还与钟南山院士见面会谈，在抗击新型冠状病毒疫情方面取得重要共识。回到美国后，利普金自我隔离了两周。

　　利普金说自己知道是在哪里被传染的，但拒绝说出具体地名，并强调说这不重要，因为病毒已经在美国全面爆发了。利普金说现在来看，保持社交距离依然是最有效抑制病毒传播的方法，“我们现在拥有的最好工具，就是隔离。”“我们如果能全美一致保持隔离，这是最重要的，纽约、芝加哥、和华盛顿所做的非常非常有效，我也希望这些措施可以扩展到全美”。

　　当年利普金推掉了所有电影和美剧伸来的橄榄枝，唯独同意与史蒂文·索德伯格执导的《传染病》合作，因为这部影片“有效而真实地展示了科学，并告诉人们电影是可以寓教于乐的”。


《传染病》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 传染病 伊恩·利普金
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传染病

传染病 (2011)

7.4

导演：史蒂文·索德伯格

主演：马特·达蒙

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