曾为《传染病》一片做医学顾问的美国“病毒猎手”伊恩·利普金教授，检测呈冠状病毒阳性。











利普金教授与终南山院士 利普金教授曾在埃博拉病毒、西尼罗河病毒等多次疫情爆发中身先士卒，在2003年SARS爆发的高峰期，他协助中国制定了一项遏制病毒，减少感染和死亡的策略，并获得了习近平主席在2017年授予的国际合作奖，和 2020年1月3日新中国成立70周年荣誉勋章等荣誉。





今年1月29日，冠状病毒疫情在中国爆发期间，利普金教授应中国政府邀请来到广州，协助调查新冠疫情。1月30日，他还与钟南山院士见面会谈，在抗击新型冠状病毒疫情方面取得重要共识。回到美国后，利普金自我隔离了两周。





利普金说自己知道是在哪里被传染的，但拒绝说出具体地名，并强调说这不重要，因为病毒已经在美国全面爆发了。利普金说现在来看，保持社交距离依然是最有效抑制病毒传播的方法，“我们现在拥有的最好工具，就是隔离。”“我们如果能全美一致保持隔离，这是最重要的，纽约、芝加哥、和华盛顿所做的非常非常有效，我也希望这些措施可以扩展到全美”。







