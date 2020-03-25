今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

























该剧卡司豪华，除了张孝全、许玮甯，王识贤、黄河、李沐、丁宁、陈家逵、郑人硕、夏靖庭、林心如等也共同出演。该剧将于4月30日上线Netflix。

02.八一电影制片厂的著名表演艺术家曲云去世

























02."日本喜剧王"70岁志村健确诊新冠肺炎













01. 英国王储查尔斯王子新冠病毒阳性









英国王室25日表示，王储查尔斯王子新冠病毒检测呈阳性。发言人称，查尔斯王子目前出现轻微的症状，但“健康状况良好”。目前无法确认查尔斯王子在哪感染病毒。





官方还透露，目前女王身体健康。据悉，查尔斯王子最后一次与女王接触是在3月12日。查尔斯王子夫妇正在苏格兰的家中自我隔离。而女王则在15号前已离开白金汉宫前往温莎城堡隔离。

02.凯文哈特与现任妻子迎来二胎









《勇敢者游戏》男星 凯文·哈特 与妻子Eniko Parrish迎来二胎！Eniko在ins上发布了自己的孕肚侧影照，“在这一切之中，我们非常感恩！马上就是六口之家了！”

现年40岁的凯文与前妻Torrei Hart有两个孩子，分别是15岁的女儿Heaven Hart和12岁的儿子Hendrix Hart，他与现在的妻子Eniko，2年前迎来了两人的第一个儿子Kenzo Kash Hart。











