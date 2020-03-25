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时光晚报：英国查尔斯王子确诊新冠

"行尸走肉"本季提前结束 "活跳尸"导演去世

2020-03-25 20:09:25 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01.知名邪典恐怖片导演斯图尔特·戈登去世



　　知名邪典恐怖片导演斯图尔特·戈登去世，享年72岁。戈登曾执导《活跳尸》《活魔人》《天狱飞龙》《异魔禁区》《机器人战士》等作品，经历过录像带时代的中国观众，有不少都看过他的作品。



　　此外他参与了大热合家欢科幻喜剧《亲爱的，我把孩子变小了》的剧本和后续系列开发，近年则活跃于洛杉矶戏剧界。 ​​​​
02.《行尸走肉》第10季提前结束



　　《行尸走肉》第十季将会提前一周结束，因为新冠病毒影响了这部丧尸剧本季最后一集的后期制作。

　　所以本季将由原定的16集缩减至15集，提前在4月5日完结，原季终集将在今年晚些时候播出。

　　此前，AMC已经宣布推迟衍生剧集《行尸走肉：外面的世界》的播出。该剧原计划紧接着本季大结局后播放，受到疫情影响，衍生剧的后面几集没能制作完成。
03. 《海王》衍生电影《海沟族》时间线曝光



　　DC超级英雄电影《海王》取得成功后，它的衍生电影《海沟族》就提上了日程。不过该片进展缓慢，尚在剧本创作阶段。

      日前，《海王》和《海沟族》的编剧大卫·莱斯利·约翰森透露，《海沟族》的故事将发生在《海王》《海王2》之间。也就是说，《海沟族》不会是一部关于“海沟族”的起源电影，而有望与海王的故事紧密关联。
03.《西部世界》成HBO流媒体平台最受欢迎剧



　　全美开始实施自我隔离措施后，更多在家的时间，意味着有更多电影和美剧等着大家观看。根据华纳传媒报道，HBO旗下的流媒体服务平台HBO Now，就在过去的一个月间，用户数增长了40%。

　　《西部世界》现在是HBO最受欢迎的美剧，目前第三季刚播了前两集。黑暗时期并没有阻止观众们想要观看黑暗美剧：《亢奋》在过去与一个月间，观众增长了一倍，而《切尔诺贝利》《权力的游戏》也都观剧量增长了50%，对于《大小谎言》《黑暗物质三部曲》也是如此。

　　HBO不仅新剧饱受欢迎，很多老剧也都在被重新观看，比如《火线》观剧人数变成了原先的3倍，而《欲望都市》《黑道家族》都是观众翻了倍。

　　在电影方面，华纳传媒称过去1个月间，HBO Now平台上的观影人数上涨了70%，包括《速度与激情：特别行动》《X战警：黑凤凰》《绝世天劫》《黑天鹅》《现代启示录》等片，都是最近虽受欢迎的影片。让人毫不吃惊的是，《传染病》也成为了观众们近日的心头好，在HBO旗下的Cinemax线上点播平台中，过去的两周间，《传染病》一片拔得头筹。
04.《荒野猎人》《鸟人》导演要拍新片了



　　曾凭《鸟人》《荒野猎人》蝉联奥斯卡最佳导演的亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图自2015年《荒野猎人》就没再拍长片，近日外媒《El Universal》报道：伊纳里图已在墨西哥城的查普尔特佩克城堡、墨西哥城历史中心附近进行勘景和摄影测试，为新片进行筹备。

　　据悉，这是伊纳里图继2006年《通天塔》之后首次回到故乡墨西哥拍片。新片的摄影师是为《降临》《至暴之年》掌镜的布拉福德·杨，并不是常年合作伙伴艾曼努尔·卢贝兹基。

　　据悉，《降临》《沙丘》的艺术指导帕特里斯·维梅特也在场。这部新片原计划今年4月开机，但受新冠疫情影响，影片正式开拍时间未知。


01.Netflix华语剧集《谁是被害者》首曝预告



　　Netflix出品华语剧集《谁是被害者》首曝预告，追凶悬案，险象环生。预告中，一件件面目全非、难以判别身份的尸体让张孝全饰演的法医陷入难地，而他的女儿也被卷入其中。他和许玮甯饰演的记者联手，试图找出真相。

　　该剧卡司豪华，除了张孝全、许玮甯，王识贤、黄河、李沐、丁宁、陈家逵、郑人硕、夏靖庭、林心如等也共同出演。该剧将于4月30日上线Netflix。
02.八一电影制片厂的著名表演艺术家曲云去世



　　八一电影制片厂的著名表演艺术家曲云去世，享年93岁。曲云在银幕上塑造过众多经典的母亲、大娘角色，出演作品包括《苦菜花》《药》《奇袭》《雷锋》等，2003年还获得过第9届中国电影表演艺术学会奖(金凤凰奖)的特别荣誉奖。

01. 《浪客剑心最终章》曝全阵容海报



　　漫改真人电影《浪客剑心最终章》发布全阵容海报，ONE OK ROCK确定为影片继续献唱主题曲。

　　最终章分为《The Final》和《The Beginning》两部，前者讲述和雪代缘战斗的“人诛篇”，后者是揭晓剑心十字伤之谜的“追忆篇”，将分别于7月3日、8月7日在日本上映。
02."日本喜剧王"70岁志村健确诊新冠肺炎


　　据日媒报道，日本著名喜剧艺人、70岁的志村健因发烧、咳嗽等肺炎症状紧急入院，后确诊新冠肺炎。

　　“目前志村健情况稳定，正在与病魔作斗争。”其事务所表示，志村健密切接触者已居家隔离观察，其感染路径暂时还不清楚。

01. 英国王储查尔斯王子新冠病毒阳性


　　英国王室25日表示，王储查尔斯王子新冠病毒检测呈阳性。发言人称，查尔斯王子目前出现轻微的症状，但“健康状况良好”。目前无法确认查尔斯王子在哪感染病毒。

　　官方还透露，目前女王身体健康。据悉，查尔斯王子最后一次与女王接触是在3月12日。查尔斯王子夫妇正在苏格兰的家中自我隔离。而女王则在15号前已离开白金汉宫前往温莎城堡隔离。
02.凯文哈特与现任妻子迎来二胎


　　《勇敢者游戏》男星凯文·哈特与妻子Eniko Parrish迎来二胎！Eniko在ins上发布了自己的孕肚侧影照，“在这一切之中，我们非常感恩！马上就是六口之家了！”

　　现年40岁的凯文与前妻Torrei Hart有两个孩子，分别是15岁的女儿Heaven Hart和12岁的儿子Hendrix Hart，他与现在的妻子Eniko，2年前迎来了两人的第一个儿子Kenzo Kash Hart。




   编辑：飒飒

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关键词： 时光晚报
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