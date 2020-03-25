在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.知名邪典恐怖片导演斯图尔特·戈登去世
《行尸走肉》
第十季将会提前一周结束，因为新冠病毒影响了这部丧尸剧本季最后一集的后期制作。
所以本季将由原定的16集缩减至15集，提前在4月5日完结，原季终集将在今年晚些时候播出。
此前，AMC已经宣布推迟衍生剧集《行尸走肉：外面的世界》的播出。该剧原计划紧接着本季大结局后播放，受到疫情影响，衍生剧的后面几集没能制作完成。
DC超级英雄电影《海王》
取得成功后，它的衍生电影《海沟族》就提上了日程。不过该片进展缓慢，尚在剧本创作阶段。
03.《西部世界》成HBO流媒体平台最受欢迎剧
全美开始实施自我隔离措施后，更多在家的时间，意味着有更多电影和美剧等着大家观看。根据华纳传媒报道，HBO旗下的流媒体服务平台HBO Now，就在过去的一个月间，用户数增长了40%。
据悉，《降临》
、《沙丘》
的艺术指导帕特里斯·维梅特也在场。这部新片原计划今年4月开机，但受新冠疫情影响，影片正式开拍时间未知。
Netflix出品华语剧集《谁是被害者》首曝预告，追凶悬案，险象环生。预告中，一件件面目全非、难以判别身份的尸体让张孝全
饰演的法医陷入难地，而他的女儿也被卷入其中。他和许玮甯
饰演的记者联手，试图找出真相。
该剧卡司豪华，除了张孝全、许玮甯，王识贤、黄河、李沐、丁宁、陈家逵、郑人硕、夏靖庭、林心如等也共同出演。该剧将于4月30日上线Netflix。
02.八一电影制片厂的著名表演艺术家曲云去世
八一电影制片厂的著名表演艺术家曲云
去世，享年93岁。曲云在银幕上塑造过众多经典的母亲、大娘角色，出演作品包括《苦菜花》《药》《奇袭》《雷锋》
等，2003年还获得过第9届中国电影表演艺术学会奖(金凤凰奖)的特别荣誉奖。
漫改真人电影《浪客剑心最终章》
发布全阵容海报，ONE OK ROCK确定为影片继续献唱主题曲。
最终章分为《The Final》和《The Beginning》两部，前者讲述和雪代缘战斗的“人诛篇”，后者是揭晓剑心十字伤之谜的“追忆篇”，将分别于7月3日、8月7日在日本上映。
02."日本喜剧王"70岁志村健确诊新冠肺炎
据日媒报道，日本著名喜剧艺人、70岁的志村健
因发烧、咳嗽等肺炎症状紧急入院，后确诊新冠肺炎。
“目前志村健情况稳定，正在与病魔作斗争。”其事务所表示，志村健密切接触者已居家隔离观察，其感染路径暂时还不清楚。
01. 英国王储查尔斯王子新冠病毒阳性
英国王室25日表示，王储查尔斯王子新冠病毒检测呈阳性。发言人称，查尔斯王子目前出现轻微的症状，但“健康状况良好”。目前无法确认查尔斯王子在哪感染病毒。
官方还透露，目前女王身体健康。据悉，查尔斯王子最后一次与女王接触是在3月12日。查尔斯王子夫妇正在苏格兰的家中自我隔离。而女王则在15号前已离开白金汉宫前往温莎城堡隔离。
02.凯文哈特与现任妻子迎来二胎
《勇敢者游戏》男星凯文·哈特
与妻子Eniko Parrish迎来二胎！Eniko在ins上发布了自己的孕肚侧影照，“在这一切之中，我们非常感恩！马上就是六口之家了！”
现年40岁的凯文与前妻Torrei Hart有两个孩子，分别是15岁的女儿Heaven Hart和12岁的儿子Hendrix Hart，他与现在的妻子Eniko，2年前迎来了两人的第一个儿子Kenzo Kash Hart。