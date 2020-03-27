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疫情当下 我们最近都有哪些新片可看？

"隐身人""喋血战士""索尼克"提前上线了!

2020-03-27 09:00:14 来源：Mtime时光网

说白了，这是一份最近可看电影的清单。
　　时光网特稿　冠状病毒疫情在全美疯狂爆发，好莱坞电影工业陷入深渊。上周开始，包括AMC、Regal Cinema、Cineplex等在内的北美各大连锁院线纷纷宣布暂时关门，病毒凭借一己之力，迅速把全美人民看电影的方式，从外出去电影院，改成了在家上网看。

　　针对这一状况，好莱坞的五大片方纷纷将自家的重磅电影要么改档、要么延期，这个春天最能挣钱的摇钱树都与观众们暂缓见面：《速度与激情9》直接被延档到明年4月，《神奇女侠2》推迟到今年8月（华纳坚持不会选择先线上发行），《007：无暇赴死》被延至今年11月，迪士尼的《花木兰》和《黑寡妇》被延期后，都还没有通知新的档期。

5月29日 迪士尼的《阿特米斯的奇幻历险》

　　而从上周末开始，一批已经在院线公映的大小影片们，面临突如其来的疫情，纷纷缩短了市场规定的“90天窗口期”——即“院线公映”与“线上播放”之间的时间。包括《隐身人》、《刺猬索尼克》、《1/2的魔法》等片，都选择提前让电影在流媒体平台上面上线，毕竟上周末的北美票房都没有数据可报了。

　　目前来看，对于北美观众来说，最早看到新片，要等到5月29日迪士尼的《阿特米斯的奇幻历险》，前提是这个片儿在此之前不会也加入改档大军的阵营。

 　　“大部分延期上映的电影还是会在生活有朝一日恢复正常时，重新定档，重新在院线上映”，全美影院协会在声明中表示；而克里斯托弗·诺兰导演也在《华盛顿邮报》上发布了自己情真意切的看法，“电影院是让人快乐的地方，工作人员献上一个个故事，大家和朋友家人们外出享受电影带来的夜生活”，“疫情停止后，对于人类聚集的需求，对于大家一起生活、爱、欢笑、哭泣的需求，会比以往更强大”。

　　那么在此之前，让我们看看，近日有哪些海外新片，最新登陆了流媒体平台，以另一种形式提前与观众们见面了吧。
《爱玛》 

2.21限制上映 3.6公映 3.20可线上播放
窗口期：14天 全美票房：1005万



　　环球影业旗下焦点影业出品的新版《爱玛》，改编自简·奥斯汀的经典原著小说，是一部渗透着迷人现代精神的年代剧。影片并没有对原著进行彻头彻尾的改编，而是加入了一点点流行的意味，更附和年轻观众的口味。

　　《爱玛》讲述的是漂亮、聪明、富有的女孩爱玛·伍德豪斯，寻找真爱与幸福结局的故事，女主角安雅·泰勒-乔伊因M·奈特·沙马兰的《分裂》和《玻璃先生》而名声大噪，接下来还将出现在福斯的超级英雄大片《X战警：新变种人中》。
《猎捕》

3.13公映 3.20可线上播放 窗口期：7天 
价格：19.99美元租48小时 全美票房：580万



　　由Blumhouse制片、环球影业发行的《猎捕》，原定在去年9月27日公映，但当时美国发生几起枪击案，片方此前将影片宣传得非常“大胆、猎奇、反动”，被认为是“煽动暴力”，美国总统还特朗普发推暗示该片“煽动种族歧视”，这导致影片不得不在一片争议声中宣布撤档，后来改期今年3月13日。

　　《猎捕》由希拉里·斯万克、艾玛·罗伯茨、贾斯汀·哈特雷等主演，讲述一群白人精英构想出一个大胆的计划——建立一个五星级度假区，在那里，人类以猎捕人类为乐。当时导演克雷格·卓贝做出回应，表示媒体和大众对于影片政治隐喻的解读，是误解了电影。
《隐身人》 

2.28公映 3.20可线上播放 窗口期：21天 
价格：19.99美元租48小时 全美票房：5840万



　　环球的这部新恐怖片，公映之后势头其实非常强劲，开画后创下开年以来的恐怖片最佳表现，成为今年北美首个恐怖片爆款，实现了票房口碑双赢。伊丽莎白·莫斯饰演的女主艰难地从饱受虐待的关系中逃脱，而有钱又聪明的科学家前任随即自杀；女主突然意识到他的死根本就是一场骗局——前夫变成了别人都看不到的隐身人，对她的折磨也变本加厉。

　　这部电影告诉我们，前男友比鬼可恐怖多了。
《1/2的魔法》

3.6公映 3.20可线上播放 窗口期：14天 
价格：19.99美元 全美票房：6150万 4.3上线Disney+



　　迪士尼发行的皮克斯新动画《1/2的魔法》，院线公映后为迪士尼拿下了年内的第二个周末票房冠军，但创下皮克斯最低开局之一，也是受到了新冠肺炎的影响。《1/2的魔法》是皮克斯工作室第22部动画长片，也是该工作室在2020年推出的两部动画作品中的首部。

　　影片由《怪兽大学》导演丹·斯坎隆执导并参与剧本创作，由“小蜘蛛”汤姆·赫兰德和“星爵”克里斯·帕拉特倾情声演，其故事设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界。
《猛禽小队》 

2.7公映 3.24可线上播放 窗口期：46天 
全美票房：8410万 4月可租



　　华纳的这部女性超级英雄新作，创下“DC扩展宇宙”最低开画成绩，表现也是在近年的主流超英电影中属垫底。虽然影片是R级定位，却并未能为2020年的漫改类型打响头炮。

　　影片剧情设定在《自杀小队》中的事件发生之后，讲述哈莉·奎茵与黑金丝雀、女猎手以及蕾妮·蒙托亚联手组成“猛禽小队”，以从哥谭市犯罪首领“黑面具”的手中拯救少女卡桑德拉·凯恩，玛格特·罗比再次饰演“小丑女”哈莉奎茵。影片制作成本仅为8500万美元，耗资远低于其他DCEU系列前作。
《喋血战士》 

3.13公映 3.24可线上播放 窗口期：9天
价格：19.99 全美票房：1000万 



　　《喋血战士》改编自勇士漫画旗下的同名漫画角色，由范·迪塞尔、艾莎·冈萨雷斯、盖·皮尔斯等人主演。影片讲述由范·迪塞尔扮演的士兵雷·加里森在战斗中意外阵亡，被科技公司利用尖端纳米技术起死回生，变身即时自愈、媲美超级电脑的超级英雄——喋血战士。苏醒的他执着于脑海中残存的记忆碎片，踏上为爱妻复仇的虚幻之路。

　　在同由范·迪塞尔主演的《速度与激情9》大幅推迟档期到2021年后，这部成本相对较低的影片按原定档期上映了。
《正义的慈悲》 

2019.12.25点映 1.10公映 3.24可线上播放 
窗口期：74天 全美票房：3600万



　　华纳兄弟出品的传记剧情片《正义的慈悲》，改编自美国律师布莱恩·史蒂文森著作的《正义的慈悲：司法审判中的苦难与救赎》，讲述他如何在有缺陷的法律体系中为司法公正而奋斗，为推动美国刑事司法制度的改善，做出巨大贡献的故事。影片由迈克尔·B·乔丹和“奥斯卡影帝”杰米·福克斯联合主演，“惊奇队长”布丽·拉尔森也有加盟，主演阵容颇为强大。
《回归之路》

3.6公映 3.24可线上播放 窗口期：18天 
价格：19.99美元 全美票房：1350万



　　华纳出品的运动类电影《回归之路》，讲述曾为酗酒所苦的前职业篮球奇才（本·阿弗莱克饰演），回到他的高中母校担任体育教练。随着球队开始取胜，他开始正视自己酗酒的老毛病，并希望使自己踏上救赎之路。本片是导演加文·欧康诺与大本在《会计刺客》之后的再度合作，贡献了职业生涯的最佳演技，导演也以丰满的剧本，讲述了一个极具情绪感染力的高校运动故事。
《绅士》 

1.24公映 3.24可线上播放 
窗口期：60天 全美票房：3630万



　　《绅士》回到了导演盖·里奇拿手的犯罪喜剧题材，主要演员包括奥斯卡影帝马修·麦康纳、查理·汉纳姆以及亨利·戈尔丁等人，主创阵容不可谓不强大。影片故事讲述大毒枭米奇（马修·麦康纳饰）在伦敦建立了一个毒品网络，但近日想要退出江湖，所以他想把这个毒品网络出售给其他人，而这种交易显然将引发一连串的动荡。
《多力特的奇幻冒险》 

1.17公映 3.24可线上播放 
窗口期：67天 全美票房：7700万



　　环球影业出品的合家欢电影《多力特的奇幻冒险》，不幸遭遇票房和口碑的双重滑铁卢，基本锁定成为2020年 的“首扑”。影片改编自休·洛夫廷的儿童小说《杜立德医生》系列，由小罗伯特·唐尼主演，故事讲述丧妻多年的约翰·杜立德医生把自己关在庄园里与动物相伴，此时年轻的女王身患重病，杜立德医生不情愿出门冒险，前往神秘的岛屿寻找治疗方法，这也将让他重获勇气和智慧。
《依然相信》 

3.13公映 3.27可线上播放 
窗口期：14天 全美票房：980万



　　在冠状肺炎形势急剧恶化之际，北美市场仍有三部影片“硬着头皮”按原定档期上映，其中之一便是狮门发行的宗教福音电影《依然相信》。影片根据真实事件改编，讲述基督音乐歌手Jeremy Camp（K·J·阿帕饰演），陪伴未婚妻梅丽莎（布丽特·罗伯森扮演）抗击病魔的感人故事，主要观影人群也是基督教教众。
《刺猬索尼克》 

2.14公映 3.31可线上播放 窗口期：46天 
价格：19.99美元 全美票房：1.46亿



　　派拉蒙出品的游戏改编电影《刺猬索尼克》，采用了真人与CG动画相结合的制作方式，票房口碑双丰收。《刺猬索尼克》改编自世嘉公司出品的电子游戏《索尼克系列》，故事讲述外星蓝刺猬索尼克因一场意外的力量而被送往地球，他将和新朋友汤姆（“镭射眼”詹姆斯·麦斯登饰演）联手保护地球，阻止邪恶的蛋头博士（金·凯瑞饰演）统治世界。

　　院线公映后，《刺猬索尼克》打破了《大侦探皮卡丘》保持的游戏改编电影开画纪录，成为了历史评价最好的游戏改编电影之一。
《绝地战警：疾速追击》 

1.17公映 3.31可在线购买 窗口期：74天 
4.21出蓝光碟DVD 全美票房：2.04亿



　　《绝地战警：疾速追击》是2003年电影《绝地战警2》的续集，由威尔·史密斯、马丁·劳伦斯回归主演。故事设定在前作17年之后，伯内特（劳伦斯 饰演）现在是一名警督察，而迈克尔·劳里（史皇 饰演）正处于中年危机中。当一个墨西哥的黑帮老大现身时，他们两人将再次共同合作打击犯罪。影片公映后成绩不错，开画四天票房便已超过首部《绝地战警》的最终成绩（6565万美元，不计通胀）。
《魔发精灵2》 

4.10公映与线上播放 窗口期：0天 
价格：19.99美元租48小时



　　上周环球影业宣布，《魔发精灵2：世界之旅》将选择于4月10日，在线上与电影院中同步上映。对此，美国国家影院业主协会主席John Fithian表示，院线方缩短窗口期、提前选择让影片上线的决定，他可以理解，但他们指望电影公司能首先在影院上映过该影片。Fithian认为环球影业明知4月10日影院基本都将关闭，还做出这一决定，这是对消费者的欺骗。

　　电影中，贾斯汀·汀布莱克配音的Branch，和安娜·肯德里克配音的Poppy，发现他们只是分散在六块土地上的六个部落精灵部落之一，这六个部落的每一个都致力于一种音乐风格——Funk,乡村，舞曲，古典，流行，摇滚。
《爱情鸟》 

原定4.3公映，现已取消 



　　库梅尔·南贾尼与伊莎·芮主演的新片《爱情鸟》，已经从原来的派拉蒙院线发行，改成了现在在Netflix上播出。本片本来要在西南偏南电影节上首映，4月3日全美院线公映，但由于电影节被取消，全美各地电影院纷纷关门，派拉蒙也取消了本片登陆大银幕的机会。本片由迈克尔·舒瓦特执导，库梅尔与伊莎饰演一对儿情侣，当被卷入一桩谋杀案中后，他们成为了法外之徒，踏上逃亡之旅。
《野性的呼唤》

2.21公映 3.27可线上播放 窗口期：35天 
价格：14.99美元 全美票房：6230万



　　迪士尼旗下二十世纪公司发行的冒险电影《野性的呼唤》，改编自著名作家杰克·伦敦的1903年同名小说。新版《野性的呼唤》主演包括哈里森·福特、丹·史蒂文斯、凯伦·吉兰等人，影片以克朗岱克淘金热为背景，围绕福特饰演的淘金者约翰·桑顿的历险故事展开。影片以真人与CG相结合的模式制作，制作成本高达1.35亿美元。

　　随着福斯影业CEO艾玛·沃茨（Emma Watts）在上月底正式离职，去掉福斯二字的“二十世纪公司”新Logo曝光，这也标志着拥有85年历史的20世纪福斯影业正式走进历史，《野性的呼唤》是迪士尼首部通过新厂牌LOGO发行的影片。
《每况愈下》

2.14公映 3.27可线上播放 窗口期：42天
价格：9.99美元 全美票房：820万



　　 福斯探照灯发行的剧情片《每况愈下》是本届圣丹斯电影节参展作品，由威尔·法瑞尔、朱莉娅·路易斯-德利法斯主演，故事讲述一个家庭在滑雪胜地就餐时遇到了雪崩，丈夫只顾自己逃命不救妻儿，引发了家庭危机，该片翻拍自鲁本·奥斯特伦德执导的瑞典电影《游客》。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 隐身人 喋血战士 刺猬索尼克 猎捕 爱情鸟 魔发精灵2
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