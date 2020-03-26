早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.“美队”《捍卫雅各布》曝正式预告















02.Netflix打造《愤怒的小鸟》剧集











Netflix计划打造《愤怒的小鸟》动画剧集，每集11分钟，共计32集。





据悉该剧集将讲述小鸟们的夏令营生活，预计于2021年播出。





03.动画剧集《外星也难民》曝先导预告















该剧由《瑞克和莫蒂》主创之一Justin Roiland制作，第一季共8集。故事讲述外星人家庭的主角们原本生活在更优质的世界，但现却在美国中部当难民，他们也搞不清此事究竟是好是坏。





04.《西部世界》第三季收视率创历史新低















05.《怪奇物语4》恐推迟上线











新冠疫情蔓延，对电影院放映业造成伤害，貌似流媒体短时间得到了好处。但整个好莱坞按下暂停键，流媒体的原创电影、电视剧拍摄也停了。















01.《行骗天下JP》曝特别视频









