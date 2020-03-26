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时光早报：“美队”悬疑新剧曝预告

《怪奇物语4》恐延期 《西部世界》收视下滑

2020-03-26 07:18:05 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.“美队”《捍卫雅各布》曝正式预告



正式预告

      “美国队长”克里斯·埃文斯主演的苹果限定剧《捍卫雅各布》发布正式预告！米歇尔·道克瑞、杰顿·马特尔共同出演。该剧改编自2012年的同名畅销小说，故事主人公是埃文斯扮演的助理地方检察官，他在调查一起14岁男孩被谋杀的案件，结果发现自己的儿子居然成了嫌疑人。

      剧集由莫滕·泰杜姆执导，《猩球崛起》系列编剧马克·鲍姆贝克操刀剧本。全剧共8集，将于4月24日在Apple TV+开播。

02.Netflix打造《愤怒的小鸟》剧集



      Netflix计划打造《愤怒的小鸟》动画剧集，每集11分钟，共计32集。

      据悉该剧集将讲述小鸟们的夏令营生活，预计于2021年播出。

03.动画剧集《外星也难民》曝先导预告



先导预告

      Hulu动画剧集《外星也难民》曝光先导预告片，将于5月8日播出。

      该剧由《瑞克和莫蒂》主创之一Justin Roiland制作，第一季共8集。故事讲述外星人家庭的主角们原本生活在更优质的世界，但现却在美国中部当难民，他们也搞不清此事究竟是好是坏。

04.《西部世界》第三季收视率创历史新低



      科幻剧集《西部世界》播到第三季，略显乏力。本周播出的第三季第2集美国收视人次只有77.8万，比上一集90万的收视人次还少，创下该剧开播以来最差收视率。

05.《怪奇物语4》恐推迟上线



      新冠疫情蔓延，对电影院放映业造成伤害，貌似流媒体短时间得到了好处。但整个好莱坞按下暂停键，流媒体的原创电影、电视剧拍摄也停了。

      近日Netflix王牌剧集《怪奇物语 第四季》主演大卫·哈伯表示，由于拍摄已经暂停，原定2021年上半年的上线计划肯定要推迟。



01.《行骗天下JP》曝特别视频



特别视频

      电影《行骗天下JP》系列发布特别视频，带你2分钟了解整个系列，并为定档5月1日在日本上映的《行骗天下JP：公主篇》预热。

      《行骗天下JP：公主篇》将故事舞台搬到马来西亚，长泽雅美、东出昌大、小日向文世诈欺三人组这回瞄准了一位大富豪留下的10兆日元遗产。前作卡司竹内结子、三浦春马、广末凉子、江口洋介、前田敦子等回归，还有徐若瑄、白滨亚岚、关水渚、古川雄大等新加盟。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 捍卫雅各布 怪奇物语4 西部世界
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