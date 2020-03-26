再见了！

















第十季“刀女”告别特辑 达娜·古瑞拉在告别的信中还说：“感谢剧组的演员和工作人员，很荣幸能和你们创作出这么精彩的故事。我知道今后很难再遇到这么好的剧组和团队，我感谢‘行尸走肉’大家庭，我也知道这一切不会停止。我们将继续成长，用另外一种方式来继续这段旅程。我们曾经互相依赖，这个依赖也不会终止。”





显然，还没拍摄的以瑞克为主的《行尸走肉》大电影中会有“刀女”的身影。如今AMC这档曾经的王牌剧有点破罐子破摔的感觉，剧集收视率越来越低，干脆把主要精力放在大电影上好了。

















再见，刀女！









此前，AMC已经宣布推迟衍生剧集《行尸走肉：外面的世界》的播出。该剧原计划紧接着本季大结局后播放，受到疫情影响，衍生剧的后面几集没能制作完成。