时光网讯
上周日播出的美剧《行尸走肉》
第十季13集中，又一重要角色和观众说“再见”了，扮演这个角色的演员达娜·古瑞拉
在社交媒体发文：“离开这个角色是我做出最艰难的决定，她是我职业生涯所有扮演角色中获益最多的。能得到粉丝们的爱我非常感激，对我意味着一切。”
（接下来都是剧透）
在这集中，达娜·古瑞拉扮演的“刀女”米肖恩知道爱人瑞克（安德鲁·林肯
扮演）并没有死，她找到了瑞克的靴子和衣服，她准备去寻找对方。
达娜·古瑞拉在告别的信中还说：“感谢剧组的演员和工作人员，很荣幸能和你们创作出这么精彩的故事。我知道今后很难再遇到这么好的剧组和团队，我感谢‘行尸走肉’大家庭，我也知道这一切不会停止。我们将继续成长，用另外一种方式来继续这段旅程。我们曾经互相依赖，这个依赖也不会终止。”
显然，还没拍摄的以瑞克为主的《行尸走肉》大电影中会有“刀女”的身影。如今AMC这档曾经的王牌剧有点破罐子破摔的感觉，剧集收视率越来越低，干脆把主要精力放在大电影上好了。
2012年“刀女”米肖恩这个角色在第二季季终集首次现身，在第三季第1集中达娜·古瑞拉
扮演的该角色成为常驻角色。“刀女”的标志是牵着被拔掉牙齿和砍掉手的丧尸活动，刀术相当精湛。在剧集中她勇敢、聪明而且颇具幽默感，是仅次于弩哥、瑞克、格伦等人的受欢迎角色。
此外《行尸走肉》
第十季将会提前一周结束，新冠病毒影响了这部丧尸剧本季最后一集的后期制作，本季将由原定的16集缩减至15集，提前在4月5日完结，原季终集将在今年晚些时候播出。
此前，AMC已经宣布推迟衍生剧集《行尸走肉：外面的世界》的播出。该剧原计划紧接着本季大结局后播放，受到疫情影响，衍生剧的后面几集没能制作完成。