《愤怒的小鸟》继两部大电影之后，又要被Netflix改编成动画剧集了。











2009年的时候，《愤怒的小鸟》还只是手机上的一个小游戏，很快便火遍全球，后来拍了两部大电影。这部名为《愤怒的小鸟：夏日疯狂》的新动画片一共40集，是Netflix和创造了原版游戏的Rovio娱乐公司共同打造。





本剧每集11分钟，将于2021年上线，会延续“愤怒的小鸟”世界中一贯的幽默与基调。与此同时，芬兰动画片《愤怒的小鸟》（原版游戏来自芬兰）的三季，目前也正在Netflix上可在线点播。







原版游戏





《愤怒的小鸟：夏日疯狂》的剧情梗概：胖红、恰克和炸弹这三只备受欢迎的小鸟，还有一群新晋的鸟类朋友们，在无敌神鹰令人质疑的带领下，度过夏令营。会爆炸的恶作剧、看上去不可能实现的瞎胡闹、还有疯狂的夏日冒险，让这帮小鸟一再打破所有规则，抵御让人讨厌的绿猪们。它们生活在湖的另一侧，尽可能地引起骚乱！





“《愤怒的小鸟》动画系列在我们的长期战略中，是关键的一环。这款游戏、院线电影和周边产品组成的系列，已经存在十几年了，本次将会是《愤怒的小鸟》第一次被改编成美剧。我们等不及要向Netflix的观众，揭晓《愤怒的小鸟：夏日疯狂》的世界了。”Rovio公司的首席市场总监表示。







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