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"小贱贱"用"死侍2"片段展示隔离期心情

"我现在该干嘛?人都tm哪去了?不要碰我!"

2020-03-26 12:21:30 来源：Mtime时光网

在家隔离期间，“小贱贱”瑞安·雷诺兹发了一段《死侍2》中的片段，以表自己近日心情。
　　时光网讯　全世界人民都窝在家里自我隔离，保持社交距离的时候，很多粉丝们都希望看到他们喜爱的明星都在干嘛。光是自娱自乐这一点来说，可能很少有人能比得过“小贱贱”瑞安·雷诺兹。他今日在推特上发布了一小段视频，是《死侍2》中的片段，准确地描绘了自己现在的心情：

　　“我在这儿到底该干嘛啊？围坐成一圈，聊自己的感情么？我怎么才能做到这一点啊？每个人都tm去哪儿了？永远只有你、还有少年-名字长得受不了-弹头……我说过别碰我！”


“当下。心情。@死侍电影 #隔离少年弹头”

　　对于许多人来说，“不要碰我”基本上成了防止被冠状病毒传染的措施中，非常关键的一步，小贱贱也在利用自己明星的影响力，身体力行告诉粉丝们，不要出门，在家待着，不该摸的别瞎摸。

　　此前，小贱贱也在推上发布了视频，讽刺了“特殊时期明星们才最重要”这一观念，“我们需要一起努力战胜疫情，战胜冠状病毒肺炎。在这种危机时刻，我们都知道明星才是最重要的，他们才是能帮助我们度过这一切的人。”



　　“明星大概排在医生、急救人员、在必要服务业工作的人、打乒乓球的人、假人体模特这些人后面——这些人是我小时候幻想中的朋友，明星还要再排在400多种其它工种之后。待在家吧，保持社交距离，洗手，我们会一起度过这一切的。”

　　针对上文提及《死侍2》的这一片段，粉丝们纷纷用表情包回敬：


“哈！假笑，掩盖真实的疼痛。”

“你完全没错。”

“编剧可真懒啊。”


“这么黑暗！你不是DC宇宙来的么？”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小贱贱 瑞安·雷诺兹 死侍2
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