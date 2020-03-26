





“当下。心情。@死侍电影 #隔离少年弹头”





对于许多人来说，“不要碰我”基本上成了防止被冠状病毒传染的措施中，非常关键的一步，小贱贱也在利用自己明星的影响力，身体力行告诉粉丝们，不要出门，在家待着，不该摸的别瞎摸。





此前，小贱贱也在推上发布了视频，讽刺了“特殊时期明星们才最重要”这一观念，“我们需要一起努力战胜疫情，战胜冠状病毒肺炎。在这种危机时刻，我们都知道明星才是最重要的，他们才是能帮助我们度过这一切的人。”











“明星大概排在医生、急救人员、在必要服务业工作的人、打乒乓球的人、假人体模特这些人后面——这些人是我小时候幻想中的朋友，明星还要再排在400多种其它工种之后。待在家吧，保持社交距离，洗手，我们会一起度过这一切的。”





针对上文提及《死侍2》的这一片段，粉丝们纷纷用表情包回敬：









“哈！假笑，掩盖真实的疼痛。”





“你完全没错。”





“编剧可真懒啊。”