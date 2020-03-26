《绝地战警：疾速追击》已官宣引进中国内地，让我们一起看看男主角威尔·史密斯的5个经典大银幕角色。

时光网讯 有着好莱坞票房保障之称的威尔·史密斯，提名过两次奥斯卡最佳男主，多次获得全美音乐大奖，曾创下连续8部影片破亿的傲人成绩。高超的演技和鲜明的性格特征，让他可以驾驭任何类型的角色。曾有报道称到，威尔·史密斯的魅力可以用“全民情敌”来形容，他在各个领域的成绩和人格魅力，都让人不得不爱。





今天我们就来盘点一下威尔·史密斯塑造的五个经典角色。





No.1 《绝地战警》系列





麦克，迈阿密警员







在1995年那个电影黄金年代中，所有人都感受到了电影带来的魅力。就在那一年首部《绝地战警》上映，这也是威尔·史密斯和迈克尔·贝首部参演和指导的电影。本片仅用1900万美金的制作成本，就豪夺了全球1亿4000万美金的票房，以黑马姿态傲视群雄，让两人从此跻身好莱坞一线演员和导演。





到了2003年，人们翘首以盼的《绝地战警2》再次出击，时隔8年，本不太被业内人士看好的佳作续集，又以2300万美金的成本，夺得了2亿7000万的票房，并且口碑爆棚。正当人们对这个传奇系列产生无限遐想，期待再看后续时候，他们不知道这一等，就是17年。





该系列第三部《绝地战警：疾速追击》已于今年1月17日在北美上映，凭借经典的IP引爆了票房，无悬念登顶北美票房榜，并已经在全球拿下了4亿1000万美金的票房成绩，是2020年目前全球票房冠军，被观众誉为系列最佳。目前该片已经确认引进中国市场，让我们拭目以待。





No.2 《当幸福来敲门》





克里斯·加德纳，梦想照进现实的普通人













取自于真实故事改编的《当幸福来敲门》曾被誉为十大最励志电影之一。与一般的青春励志片不同，《当幸福来敲门》没有采用那些不满足平庸生活、迷茫人生、寻找曙光的俗套框架。





威尔·史密斯所饰演的父亲，是一个彻底被按入泥潭的“失败者”，他将几乎无法生存的绝境刻画的淋漓尽致，同时演绎出了父亲和社会人双重身份下的双重压力。最后一场成功入职的桥段，更是威尔·史密斯的演技爆发名场面。在这个特殊时期，回头再看看这部电影，也许会有不一样的感受。





No.3 《我是传奇》





罗伯特·奈维尔，军方病毒学家













《我是传奇》这部电影是威尔·史密斯最重要的商业大片之一，双结局的展现让原本固化思维的观众，有了另一个开放式的选择。影片前半段几乎是威尔·史密斯的独角戏，一个人面对末世的冷漠、恐惧、不安和希望，都通过他高超的演技一一展现，让本身存在一些漏洞的剧本也无关紧要，也使本片在票房上取得了5.8亿美金的优异成绩。





No.4 黑衣人





J探员 ，星际移民局探员













《黑衣人》系列电影在科幻题材中加入的通俗搞笑，以及奇思构想的外星形象，让人记忆深刻，以至于在此之后的不少好莱坞大片都是在《黑衣人》中寻觅到了灵感。威尔·史密斯塑造的话痨型探员，更是打破了常人对于警探类角色只能冷酷的刻板印象，成为了这部电影的画龙点睛之处。





No.5 《七磅》





蒂姆，自我救赎的工程师













当人们都在认为威尔·史密斯只能演动作片的时候，出现了一个人改变了现状——导演加布里尔·穆奇诺。从06年的《当幸福来敲门》到08年的《七磅》，两个人连续两部剧情片的合作，让观众对威尔·史密斯的印象彻底的发生了改变。





不同于《当幸福来敲门》，像《七磅》这样缺乏情绪爆发点的文艺片，很难带动观众的思维。也正是因为这样，对影片的节奏把握和演员演技就会有极高的要求。最后影片的口碑证明了一切，威尔·史密斯细腻的演技和内心戏的表达完美征服了观众。





看完本次盘点，你是不是更加期待大银幕上的威尔·史密斯了呢？《绝地战警：疾速追击》已官宣引进中国内地，让我们坐等上映，疫情过后，冲向影院。

编辑：甄甏甏