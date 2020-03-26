在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？





01. 美国演员苏朵儿疑似感染新冠















苏朵儿提醒大家一定要警惕小心这种病毒。在这种病毒席卷伦敦之前，她并没有意识到病毒的可怕，而且也忙于各种活动，等到意识到，自己也有好好注意，甚至“手都洗到裂开快烂了！”却没能躲过。





她一开始以为自己是感冒，后来发现自己失去了味觉和嗅觉，浑身乏力。朋友发来一篇相关文章，让她意识到这也是新冠的症状之一。目前她正在朋友的农场隔离。



