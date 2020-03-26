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时光晚报："神奇动物"演员苏朵儿疑似感染新冠

扎导分享大本片场视频 "阿基拉"预言成真

2020-03-26 20:19:29 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 美国演员苏朵儿疑似感染新冠



　　《神奇动物在哪里》系列奎妮扮演者艾莉森·苏朵儿透露自己疑似感染新冠肺炎。她表示自己还没有接受检测，因为很难在英国获得检测机会，以及她想把更多机会留给其他需要的人。

　　苏朵儿提醒大家一定要警惕小心这种病毒。在这种病毒席卷伦敦之前，她并没有意识到病毒的可怕，而且也忙于各种活动，等到意识到，自己也有好好注意，甚至“手都洗到裂开快烂了！”却没能躲过。

　　她一开始以为自己是感冒，后来发现自己失去了味觉和嗅觉，浑身乏力。朋友发来一篇相关文章，让她意识到这也是新冠的症状之一。目前她正在朋友的农场隔离。

　　苏朵儿确认回归《神奇动物3》，本片原计划3月16日在伦敦开拍，但受疫情影响已经推迟开拍。
02.古天乐：我十分想看《正义联盟》扎导剪辑版



　　隔离在家是个恶补电影的好时机。今天，著名影迷古天乐忽然提及DC超级英雄电影《正义联盟》，表示十分想看扎克·施奈德的导演剪辑版。

　　古天乐发文表示：“电影《正义联盟》并未算得到影迷的支持，对于喜欢超级英雄电影的朋友来说，这也可说是一个遗憾，自从有传存在着一个导演的版本，我都非常好奇是怎样的故事，后来导演Zack Snyder 陆续公开“真正”的概念图后，每次看到新的资料，我也觉得比较上映的版本更好，而有这种想法的观众愈来愈多，甚至希望可以透过这请愿来换回导演剪辑版播放，如果成功，我相信一定会有很多人入场欣赏，我就一定是其中之一了！”

　　扎克·施奈德和包括古天乐在内的影迷都盼着《正义联盟》导演剪辑版上映，但片方华纳从未就此事表态。目前华纳正在拍摄的新版《蝙蝠侠》中蝙蝠侠已经换人，扎克·施奈德亲手剪辑的《正义联盟》或许只会越来越遥远。
03.《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》4周年，扎导分享片场视频



《蝙蝠侠大战超人》大本片场做俯卧撑

　　DC《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》公映4周年之际，导演扎克·施奈德曝光“大本”本·阿弗莱克扮演的蝙蝠侠片场做俯卧撑的幕后视频。视频中，大本身体紧致，小脸精致，笑容灿烂。

　　扎克·施奈德一直在为让华纳放出他的导演剪辑版《正义联盟》呼吁奔走，不过希望似乎有些渺茫。如今蝙蝠侠已经换由罗伯特·帕丁森饰演，但扎导似乎一直沉浸在过去的回忆中，难以走出来。

01.美剧《行尸走肉》又一重要角色告别



　　上周日播出的美剧《行尸走肉》第十季13集中，又一重要角色和观众说“再见”了，扮演这个角色的演员达娜·古瑞拉在社交媒体发文：“离开这个角色是我做出最艰难的决定，她是我职业生涯所有扮演角色中获益最多的。能得到粉丝们的爱我非常感激，对我意味着一切。”

　　达娜·古瑞拉在告别的信中还说：“感谢剧组的演员和工作人员，很荣幸能和你们创作出这么精彩的故事。我知道今后很难再遇到这么好的剧组和团队，我感谢‘行尸走肉’大家庭，我也知道这一切不会停止。我们将继续成长，用另外一种方式来继续这段旅程。我们曾经互相依赖，这个依赖也不会终止。”

02.派蒂杰金斯:很感恩当年没执导"雷神2"



　　2013年的《雷神2：黑暗世界》，被很多粉丝公认为是MCU最差的一部电影，在烂番茄上的新鲜度是66%。《雷神2》的导演是艾伦·泰勒，不过当年漫威曾联系过派蒂·杰金斯，她拒绝了这个邀请后，日后转而执导了《神奇女侠》，大获成功。  
　　在新访谈中，派蒂提到了自己的这次“错过”，表示“非常感激”，“我觉得我没法按照当时《雷神2》的剧本拍出一部好电影，如果没拍好的话，看上去就会像是我的错。看上去会是‘我的天哪，这个女的执导了《雷神2》，完全搞砸了’，当时我职业生涯中第一次觉得，‘让别的导演来拍吧，说不定会不错，也许观众会更喜欢他们拍的版本，而不是我拍的’。”

　　“你拍不了你不相信的电影，唯一拍的理由就是为了向人证明，我能拍好，但如果我没能成功，什么也证明不了。如果没拍好，我可能就不会再有第二次机会了，所以对于这一切，我很感恩。”

01.32年前《阿基拉》预言到东京奥运中止



《阿基拉》香港重映预告

　　原计划于2020年7月24日-8月9日在东京举行的东京奥运会，因疫情原因推迟举行。早在1988年，大友克洋原著并执导的日本动画电影《阿基拉》就已做出“神预言”，不仅猜中2020年东京举办奥运会，如今奥运在开幕前被迫中止，也和剧情一样。

　　4月2日《阿基拉》将在香港重映，重映版中字预告日前发布，右上角“预言成真”的字样很瞩目。

02.真人版《别对映像研出手!》首曝预告



　　真人版《别对映像研出手!》首曝预告。乃木坂46成员斋藤飞鸟、山下美月和梅泽美波联袂主演，电视剧版将于4月5日(MBS)/4月7日(TBS)开播，电影版将于5月15日在日本上映。

　　该作改编自大童澄瞳的同名漫画，汤浅政明执导的TV动画版刚刚完结。真人版由英勉(《狂赌之渊》)导演，讲述3名女高中生为了展现脑内“最强的世界”而制作动画的青春冒险故事。

03.确诊新冠肺炎的志村健辞演《电影之神》



　　近日确诊新冠肺炎的“日本喜剧王”、70岁的志村健，宣布辞演《电影之神》。《电影之神》由大导山田洋次执导，是松竹成立100周年的纪念作品。这原本是他首次担当电影主演，与他共同主演的是当红小生菅田将晖。

　　志村健本月20日出现重症肺炎症状紧急入院，23日确诊感染新冠。《电影之神》的拍摄工作也因疫情延后，新主演和开拍时间尚不明了。


   编辑：飒飒

关键词： 时光晚报
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