在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 美国演员苏朵儿疑似感染新冠
《神奇动物在哪里》
系列奎妮扮演者艾莉森·苏朵儿
透露自己疑似感染新冠肺炎。她表示自己还没有接受检测，因为很难在英国获得检测机会，以及她想把更多机会留给其他需要的人。
苏朵儿提醒大家一定要警惕小心这种病毒。在这种病毒席卷伦敦之前，她并没有意识到病毒的可怕，而且也忙于各种活动，等到意识到，自己也有好好注意，甚至“手都洗到裂开快烂了！”却没能躲过。
她一开始以为自己是感冒，后来发现自己失去了味觉和嗅觉，浑身乏力。朋友发来一篇相关文章，让她意识到这也是新冠的症状之一。目前她正在朋友的农场隔离。
苏朵儿确认回归《神奇动物3》
，本片原计划3月16日在伦敦开拍，但受疫情影响已经推迟开拍。
古天乐发文表示：“电影《正义联盟》
并未算得到影迷的支持，对于喜欢超级英雄电影的朋友来说，这也可说是一个遗憾，自从有传存在着一个导演的版本，我都非常好奇是怎样的故事，后来导演Zack Snyder 陆续公开“真正”的概念图后，每次看到新的资料，我也觉得比较上映的版本更好，而有这种想法的观众愈来愈多，甚至希望可以透过这请愿来换回导演剪辑版播放，如果成功，我相信一定会有很多人入场欣赏，我就一定是其中之一了！”
扎克·施奈德和包括古天乐在内的影迷都盼着《正义联盟》
导演剪辑版上映，但片方华纳从未就此事表态。目前华纳正在拍摄的新版《蝙蝠侠》
中蝙蝠侠已经换人，扎克·施奈德亲手剪辑的《正义联盟》
或许只会越来越遥远。
扎克·施奈德一直在为让华纳放出他的导演剪辑版《正义联盟》呼吁奔走，不过希望似乎有些渺茫。如今蝙蝠侠已经换由罗伯特·帕丁森饰演，但扎导似乎一直沉浸在过去的回忆中，难以走出来。
上周日播出的美剧《行尸走肉》
第十季13集中，又一重要角色和观众说“再见”了，扮演这个角色的演员达娜·古瑞拉
在社交媒体发文：“离开这个角色是我做出最艰难的决定，她是我职业生涯所有扮演角色中获益最多的。能得到粉丝们的爱我非常感激，对我意味着一切。”
达娜·古瑞拉在告别的信中还说：“感谢剧组的演员和工作人员，很荣幸能和你们创作出这么精彩的故事。我知道今后很难再遇到这么好的剧组和团队，我感谢‘行尸走肉’大家庭，我也知道这一切不会停止。我们将继续成长，用另外一种方式来继续这段旅程。我们曾经互相依赖，这个依赖也不会终止。”
02.派蒂杰金斯:很感恩当年没执导"雷神2"
在新访谈中，派蒂提到了自己的这次“错过”，表示“非常感激”，“我觉得我没法按照当时《雷神2》
的剧本拍出一部好电影，如果没拍好的话，看上去就会像是我的错。看上去会是‘我的天哪，这个女的执导了《雷神2》
，完全搞砸了’，当时我职业生涯中第一次觉得，‘让别的导演来拍吧，说不定会不错，也许观众会更喜欢他们拍的版本，而不是我拍的’。”
“你拍不了你不相信的电影，唯一拍的理由就是为了向人证明，我能拍好，但如果我没能成功，什么也证明不了。如果没拍好，我可能就不会再有第二次机会了，所以对于这一切，我很感恩。”
原计划于2020年7月24日-8月9日在东京举行的东京奥运会，因疫情原因推迟举行。早在1988年，大友克洋原著并执导的日本动画电影《阿基拉》就已做出“神预言”，不仅猜中2020年东京举办奥运会，如今奥运在开幕前被迫中止，也和剧情一样。
4月2日《阿基拉》
将在香港重映，重映版中字预告日前发布，右上角“预言成真”的字样很瞩目。
真人版《别对映像研出手!》
首曝预告。乃木坂46成员斋藤飞鸟、山下美月和梅泽美波联袂主演，电视剧版将于4月5日(MBS)/4月7日(TBS)开播，电影版将于5月15日在日本上映。
该作改编自大童澄瞳的同名漫画，汤浅政明执导的TV动画版刚刚完结。真人版由英勉(《狂赌之渊》
)导演，讲述3名女高中生为了展现脑内“最强的世界”而制作动画的青春冒险故事。
03.确诊新冠肺炎的志村健辞演《电影之神》
近日确诊新冠肺炎的“日本喜剧王”、70岁的志村健
，宣布辞演《电影之神》。《电影之神》由大导山田洋次执导，是松竹成立100周年的纪念作品。这原本是他首次担当电影主演，与他共同主演的是当红小生菅田将晖。
志村健本月20日出现重症肺炎症状紧急入院，23日确诊感染新冠。《电影之神》的拍摄工作也因疫情延后，新主演和开拍时间尚不明了。