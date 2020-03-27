过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01.疫情致全球网络降速

不久前，因疫情导致欧洲网络压力过大，Netflix、YouTube等流媒体纷纷宣布在欧洲降低视频码率。如今，这股网络过载的热潮正席卷全球。过去一周，光美国就有88个城市网速下降。

Netflix近期流量屡创新高，却不得不将降低画质的范围继续扩大——继欧洲后，Netflix宣布降低澳大利亚、印度、以色列等国家的视频画质，以缓解全球网络压力。

02.新型冠状病毒登上杂志封面













新型冠状病毒登上《好莱坞报道者》和《Billboard》杂志封面。其中，《好莱坞报道者》封面上的新型冠状病毒是《星球大战》中死星的变异体。





03."黄蜂女"为早前拒绝隔离的文字道歉











美国新冠肺炎确诊病例已超8.2万，众多明星号召大家居家隔离时，《霍比特人》系列塔瑞尔、漫威电影宇宙黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉大约10天前在社交媒体表示拒绝隔离，认为自由比生命更重要。今日她再次发文对自己的行为诚恳道歉。





她在文中写道：“3月16日我发出那篇文字时，我的社区只禁止250人以上的聚会，同时我们也经常洗手和往常一样。但两天后，更严格的措施颁布，尽管我对这一措施的社会经济和政治影响深感不安，但那一天起，我也开始和我的家人在家隔离。”











01.休·杰克曼新片《不良教育》曝预告















《不良教育》改编自真实事件，休·杰克曼扮演美国纽约州长岛公立学校总监弗兰克·塔索纳，非法挪用大量公款用来个人消费，涉及金额超过1120万美元。除了校长，还有几名工作人员也参与了犯罪，他们不仅挪用公款购买私人飞机，连给宠物买狗粮都走公家账户。





02.Netflix华语电影《虎尾》曝预告









电影中，一个叫Grover的男子在台湾出生长大，童年艰难的他抛弃了真心热爱的家庭，和一个女子珍珍跑到了美国，他跟珍珍之间没什么感情，但两人还是一起在美国寻找新生活。 后来Grover开始审视自己一生做过的和抉择，他是一个顽固的男人，他的女儿Angela已长大成人，也成了一个顽固的女人。父女俩压根没意识到他们俩有多相像，但最终，都后悔过、失败过之后，两人开始互相理解。











01.修复版《霸王别姬》在韩国推迟上映















今年是张国荣逝世17周年，4月1日是张国荣的忌日。