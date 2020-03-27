这位加拿大女星在道歉文中表示： “我要诚恳、真挚地道歉，全球都在竭力寻找阻止病毒的方法，我却在此时发出一个轻蔑、傲慢和含糊的信息。我要特别向受到感染的人们道歉，我从来没想过要伤害你们。10天前我写那段话时，我以为自己是在给歇斯底里中注入平静。现在我明白，我是在把自己的恐惧投射到一个已经很可怕、很痛苦的情境中。”

她在文中写道：“3月16日我发出那篇文字时，我的社区只禁止250人以上的聚会，同时我们也经常洗手和往常一样。但两天后，更严格的措施颁布，尽管我对这一措施的社会经济和政治影响深感不安，但那一天起，我也开始和我的家人在家隔离。”

“对因为感染肺炎死去的人们，我感到非常悲伤，祖父母们、父母们、孩子们、兄弟姐妹们正在深受折磨……世界各地的医务工作者也要竭力避免感染。我也很关心自己的社区，那些因为疫情受到影响的小商家、失业的普通工人，我在想办法如何帮助他们。”





对于目前的恐惧情绪，她也在文中呼吁做什么事都要从爱出发，而不是从恐惧出发。“向你们送出我所有的爱，即使你们暂时不会回报这份爱。”