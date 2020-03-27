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"黄蜂女"为早前拒绝隔离的文字道歉

伊万杰琳莉莉：我从来没想过要伤害大家

2020-03-27 08:23:45 来源：Mtime时光网

“我要特别向受到感染的人们道歉，我从来没想过要伤害你们。”


　　时光网讯 美国新冠肺炎确诊病例已超8.2万，众多明星号召大家居家隔离时，《霍比特人》系列塔瑞尔、漫威电影宇宙黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉大约10天前在社交媒体表示拒绝隔离，认为自由比生命更重要。今日她再次发文对自己的行为诚恳道歉。

      这位加拿大女星在道歉文中表示：  “我要诚恳、真挚地道歉，全球都在竭力寻找阻止病毒的方法，我却在此时发出一个轻蔑、傲慢和含糊的信息。我要特别向受到感染的人们道歉，我从来没想过要伤害你们。10天前我写那段话时，我以为自己是在给歇斯底里中注入平静。现在我明白，我是在把自己的恐惧投射到一个已经很可怕、很痛苦的情境中。”

　　她在文中写道：“3月16日我发出那篇文字时，我的社区只禁止250人以上的聚会，同时我们也经常洗手和往常一样。但两天后，更严格的措施颁布，尽管我对这一措施的社会经济和政治影响深感不安，但那一天起，我也开始和我的家人在家隔离。
　　“对因为感染肺炎死去的人们，我感到非常悲伤，祖父母们、父母们、孩子们、兄弟姐妹们正在深受折磨……世界各地的医务工作者也要竭力避免感染。我也很关心自己的社区，那些因为疫情受到影响的小商家、失业的普通工人，我在想办法如何帮助他们。”

　　对于目前的恐惧情绪，她也在文中呼吁做什么事都要从爱出发，而不是从恐惧出发。“向你们送出我所有的爱，即使你们暂时不会回报这份爱。”

如今“黄蜂女”和孩子们在家呆着

　　10天前，伊万杰琳·莉莉发文表示，相对于生命，她选择要自由。“我也有免疫缺陷。我还得照顾两个年幼的孩子。有些人把生命看得比自由重要，有些人则把自由看得比生命重要。我们都有自己的选择。”

　　她还回复一位网友，暗示其中有政治阴谋。“每一个选举年都有’一些事情’发生。我们现在的处境已经让我感觉接近军事戒严了，这一切都是以呼吸流感的名义。这令人不安……让我们现在保持警惕。保持警惕和仁慈——密切关注我们的领导人，确保他们不会滥用这个时刻，来偷走更多的自由和攫取更多的权力。“

   编辑：小火纸

关键词： 新冠疫情 黄蜂女 伊万杰琳莉莉 道歉 居家隔离
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伊万杰琳·莉莉

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Evangeline Lilly

职业：演员

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