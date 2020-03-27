时光网讯 “不要给病毒设定时间表，只有病毒自己才能设定时间表”随着美国确诊病例超8万，白宫首席防疫科学家福西这番话才得到真正的重视。
新冠疫情让整个世界都变了，好莱坞也很难在短时间内恢复正常。近日好莱坞两大权威媒体《综艺》和《好莱坞报道者》撰文表示：拍摄暂停会让定档2021年的电影受影响，大片厂对流媒体、窗口期和视频点播策略都会重新思索，去适应这个变化的世界。
《综艺》报道指出，虽然在疫情爆发前马特·里夫斯
的《蝙蝠侠》
已拍摄7周，但整个美国和英国五月中旬之前都不可能让剧组重新拍摄，因此业内人士预计该片只有25%的机会能在原定的2021年6月25日上映。
而《黑客帝国4》
的情况更差一些，影片定档2021年5月21日，外景拍摄还没结束，影片又有大量CG特效需要制作，导演拉娜·沃卓斯基的制作时间比马特·里夫斯还短。这部科幻片延档的可能性更高。
派拉蒙的《碟中谍7》
更麻烦，影片有大段的戏需要在威尼斯拍摄，但意大利目前是全球疫情最严重的国家，没人知道剧组何时才能重返意大利拍摄。影片定档2021年7月23日，留给阿汤哥的时间并不多了。
漫威影业麻烦也不少，《尚气》
在澳大利亚的拍摄已叫停，该片定档2021年2月12日。山姆·雷米
接手的《奇异博士2》
2021年5月7日上映，据报道筹备工作一直在家中进行，漫威计划6月开机，不然就真的赶不上上映时间。
Netflix虽然是流媒体，但拍摄喊停后，很多影视剧原定上线时间都要推迟，道恩·强森、盖尔·加朵和瑞安·雷诺兹的《红色通缉令》
在亚特兰大拍了两个月，但接下来复工时间还没确定，今年底的上线计划可能要修改了。