网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《黑客帝国4》《碟中谍7》均可能延档

新冠疫情下的好莱坞短期无法恢复正常

2020-03-27 09:34:53 来源：Mtime时光网

新冠疫情后，世界从此不一样了，好莱坞也是。
　粉丝PS的《黑客帝国4》VS《疾速追杀4》海报

　时光网讯 “不要给病毒设定时间表，只有病毒自己才能设定时间表”随着美国确诊病例超8万，白宫首席防疫科学家福西这番话才得到真正的重视。


　　新冠疫情让整个世界都变了，好莱坞也很难在短时间内恢复正常。近日好莱坞两大权威媒体《综艺》和《好莱坞报道者》撰文表示：拍摄暂停会让定档2021年的电影受影响，大片厂对流媒体、窗口期和视频点播策略都会重新思索，去适应这个变化的世界。


　　《综艺》报道指出，虽然在疫情爆发前马特·里夫斯《蝙蝠侠》已拍摄7周，但整个美国和英国五月中旬之前都不可能让剧组重新拍摄，因此业内人士预计该片只有25%的机会能在原定的2021年6月25日上映。

　　而《黑客帝国4》的情况更差一些，影片定档2021年5月21日，外景拍摄还没结束，影片又有大量CG特效需要制作，导演拉娜·沃卓斯基的制作时间比马特·里夫斯还短。这部科幻片延档的可能性更高。

　　派拉蒙的《碟中谍7》更麻烦，影片有大段的戏需要在威尼斯拍摄，但意大利目前是全球疫情最严重的国家，没人知道剧组何时才能重返意大利拍摄。影片定档2021年7月23日，留给阿汤哥的时间并不多了。

阿汤哥早前在英国为《碟中谍》戏份进行排练

　　漫威影业麻烦也不少，《尚气》在澳大利亚的拍摄已叫停，该片定档2021年2月12日。山姆·雷米接手的《奇异博士2》2021年5月7日上映，据报道筹备工作一直在家中进行，漫威计划6月开机，不然就真的赶不上上映时间。

《奇异博士2》片名Logo

     Netflix虽然是流媒体，但拍摄喊停后，很多影视剧原定上线时间都要推迟，道恩·强森、盖尔·加朵和瑞安·雷诺兹的《红色通缉令》在亚特兰大拍了两个月，但接下来复工时间还没确定，今年底的上线计划可能要修改了。

   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑客帝国4 碟中谍7 奇异博士2 蝙蝠侠 红色通缉令 尚气 好莱坞 新冠疫情
关注时光网微信

相关电影/影人

黑客帝国4

黑客帝国4 (2021)

0.0

导演：拉娜·沃卓斯基

主演：基努·里维斯

在线播放

蝙蝠侠

蝙蝠侠 (2021)

0.0

导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

在线播放

碟中谍7

碟中谍7 (2021)

0.0

导演：克里斯托夫·迈..

主演：汤姆·克鲁斯

在线播放

尚气

尚气 (2021)

0.0

导演：德斯汀·克里顿

主演：刘思慕 梁朝伟

在线播放

奇异博士2

奇异博士2 (2021)

0.0

主演：本尼迪克特·康..

在线播放

红色通缉令

红色通缉令 (2020)

0.0

导演：罗森·马歇尔·..

主演：道恩·强森

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

你欠哪部电影一张电影票？

《哈利波特》《复联》等外片内地重映

27
我已经按捺不住内心的激动。
2

《神奇女侠2》曝一大波超清无水印剧照

传言直接走流媒体？ 官方确认先上院线

13
《神奇女侠》片方强调一部如此宏大的电影，必须在影院上..
3

"黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议

称自由比生命重要 提醒公众警惕政治阴谋

黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉拒绝在家隔离，称自由比生命..
4

影院恢复营业，有哪些新片“存货”？

国产有“唐探3”“夺冠” 进口片有“小妇人”“索尼克”

22
电影放映行业什么时候能恢复到疫情之前的状态，谁也说不..
5

好莱坞明星都是怎样度过疫情隔离期?

盖尔加朵邀请众星合唱 麦当娜浴缸全裸被喷

10
疫情当下，好莱坞明星们都是怎样度过这段特殊时光？

查看更多