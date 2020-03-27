时光网讯 “不要给病毒设定时间表，只有病毒自己才能设定时间表”随着美国确诊病例超8万，白宫首席防疫科学家福西这番话才得到真正的重视。









新冠疫情让整个世界都变了，好莱坞也很难在短时间内恢复正常。近日好莱坞两大权威媒体《综艺》和《好莱坞报道者》撰文表示：拍摄暂停会让定档2021年的电影受影响，大片厂对流媒体、窗口期和视频点播策略都会重新思索，去适应这个变化的世界。





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