



迪塞尔从来都野心勃勃，不安于现有成绩的。尽管《速度与激情》系列电影已经风靡近20年，单是影院总收入就超过50亿美元，并且在可预见的未来仍然会成为他的王牌。但在《银河护卫队》（2014）为树精格鲁特的配音工作，不仅让他获得了名义上的联合主演地位，也让迪塞尔意识到了超级英雄电影在商业上所展现的优势，而他一点也不介意去分一杯羹。









随后，Garrison在Emil Harting（盖·皮尔斯饰演）博士所操控的环境下醒来。当Harting将他介绍给其他使用特殊纳米技术加强或者复活的病人（KT (艾莎·冈萨雷斯饰演), Jimmy (山姆·修汉饰演) 以及Tibbs (Alex Hernandez饰演)）时，Garrison起初是不相信的。而在他设定了一心一意报复Axe的任务之后，Garrison被迫去面对一些可怕的事实，不仅仅包括他自己的现实，还有整个世界。







范·迪塞尔HFPA-Vin Diesel-March 2020





3月的第一周，在冠状病毒的威力给国际娱乐产业造成大混乱之前，时光网有幸在洛杉矶与迪塞尔有了一次简短的面对面交谈。姗姗来迟之后，他也没有辜负一贯的健谈、温和的自我推销者形象。他穿着一件白色T恤（上面有一些粉色字母和墨色大象的图片），致敬他长期尊崇的对象之一——汉尼拔·巴卡，这位古迦太基著名的将军和政治家，他与罗马的战争至今仍是传奇。迪塞尔像一阵风横扫进日落大道附近的酒店套房房间里，脸上是大大的微笑，带来了洪亮大声的问候：“你好！”





整个采访过程中，那些让迪塞尔在社交媒体上格外闪耀，通常与他严肃的大荧幕形象有奇特反差的特质，彻底地显现出来：他的顽皮、幽默感以及容易分心。在谈话过程中有很多次，迪塞尔都会从椅子上站起来，不仅仅是来回踱步（虽然不寻常，但是某些演员身上也不是没发生过，有些人就是坐了一整天坐烦了），而是走到房间的角落观察下墙纸，或者是其他的装修和设计元素。而对话更像是礼貌地囊括进他偏爱的冗长故事，这些故事只是偶尔涉及到所提出的问题，或者是在这里很明显要谈论的电影。





举个例子？“我已经和Jeff（我的公关）一起共事十年了，但是和戴夫已经超过20年了，” 迪塞尔边说边指向站在隔壁房间的一人。“而且戴夫……”此时迪塞尔又强调性地指了指。“戴夫已经认识我40年了。看看他！你看过我在街上跳霹雳舞的视频吗？现在所有人都笑话我那段霹雳舞教学视频，‘哈哈，看那有多搞笑！’还记得上世纪80年代的那个吗？他就是视频里的另一个人！”











不过，当迪塞尔真的开始讨论《喋血战士》时，他对整个作品的热情，尤其是它的挑战性、错综复杂的结构和曲折，就显现出来了。“这个故事线真的是个智力迷宫，对吧？”迪塞尔问到。“影片拍摄过半的时候，在一次晚宴上，盖·皮尔斯对我对我们所有人说，‘感谢上帝在这之前我拍了《记忆碎片》（2000），因为我觉得《记忆碎片》是为了拍《喋血战士》做准备的。’”





诚然，改造（基因或者其他方面）军官这个概念并不是全新的，这是被严重低估的电影《再造战士》（以及其三部续集）和《谍影重重》系列标志性的主题。而对迪塞尔来说，其吸引力是显而易见的。“也许是因为这种全球性的状况，人们会觉得力不从心，也许事实就是我们都有不安全感。也许真相是，我们都希望或者幻想着摆脱那些不安全感，”他挥着手，面带微笑地说道。











尽管迪塞尔是个大忙人，社交媒体上有大量的帖子（“当然是我自己处理这些，因为谁会那么蠢要去发我发上去的那些东西？”），但他似乎不介意自己这样残酷的快节奏的生活。事实上，他甚至是享受的。如果说在《速度与激情》和《喋血战士》中担任制作人这样的幕后工作是苦差，那他在银幕上的工作就是回报。





“对我来说，说开始的那个瞬间，那就是最有趣的部分，”他这样说着结束了我们的对话。“那是你需要努力实现突破的地方，努力让梦想成真这是最艰难的部分。我的现实和生活最困难的部分，也就是实现无中生有。而一旦我来到了拍摄的第一天，我就会回归七岁的状态，那个在纽约的戏剧演员，我就可以回归到表演的技巧和乐趣本身。”





而这也是全世界那么多粉丝所钟爱的东西。

多年来，这个系列将一部以非法街头赛车文化以及衍生出来的犯罪亚文化为中心的系列动作电影，逐渐转换成强有力并且夸张的系列，在叙述上渐渐囊括抢劫、破坏性的家庭内部斗争、间谍游戏、统治世界的邪恶计划，以及各种各样其他的国际阴谋。他也是众所周知非常有趣并且对粉丝极为友好的演员，在Facebook上拥有超过9400万粉丝，Instagram的追随者也有6200万。