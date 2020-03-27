在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.国家电影局通知全国影院暂不复业
据新华日报社旗下交汇点新闻消息，国家电影局通知：所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业。具体复业时间等国家电影局通知。
此前已有部分影院复业，并传闻《复联》《寻梦环游记》等一批老片将从本月底开始复映。
02.张震加盟沈恩敬主演新片
影片现在曝光了更多卡司，包括：张震
、铃木京香
、田边诚一
、清水弘治。铃木饰演渚的叔母，张震和田边饰演拜访这一家的不速之客，清水饰演渚父亲的旧友。影片将于7月在日本上映。
新冠疫情让整个世界都变了，好莱坞也很难在短时间内恢复正常。近日好莱坞两大权威媒体《综艺》和《好莱坞报道者》撰文表示：拍摄暂停会让定档2021年的电影受影响，大片厂对流媒体、窗口期和视频点播策略都会重新思索，去适应这个变化的世界。
《综艺》报道指出，虽然在疫情爆发前马特·里夫斯的《蝙蝠侠》
已拍摄7周，但整个美国和英国五月中旬之前都不可能让剧组重新拍摄，因此业内人士预计该片只有25%的机会能在原定的2021年6月25日上映。
而《黑客帝国4》
的情况更差一些，影片定档2021年5月21日，外景拍摄还没结束，影片又有大量CG特效需要制作，导演拉娜·沃卓斯基的制作时间比马特·里夫斯还短。这部科幻片延档的可能性更高。
派拉蒙的《碟中谍7》
更麻烦，影片有大段的戏需要在威尼斯拍摄，但意大利目前是全球疫情最严重的国家，没人知道剧组何时才能重返意大利拍摄。影片定档2021年7月23日，留给阿汤哥的时间并不多了。
漫威影业麻烦也不少，《尚气》在澳大利亚的拍摄已叫停，该片定档2021年2月12日。山姆·雷米接手的《奇异博士2》
2021年5月7日上映，据报道筹备工作一直在家中进行，漫威计划6月开机，不然就真的赶不上上映时间。
Netflix虽然是流媒体，但拍摄喊停后，很多影视剧原定上线时间都要推迟，道恩·强森、盖尔·加朵和瑞安·雷诺兹的《红色通缉令》
在亚特兰大拍了两个月，但接下来复工时间还没确定，今年底的上线计划可能要修改了。
01.韩国犯罪电影《狩猎的时间》曝中文预告
日前，由李帝勋、安在洪、崔宇植、朴正民主演韩国犯罪电影《狩猎的时间》
发布中文预告。影片由尹成贤(《守望者》)执导，故事讲述在不久的未来，韩国出现大面积的贫民街，四个年轻人为了脱离地狱般的人生铤而走险的故事。
《狩猎的时间》
原定于2月26日韩国上映，后因疫情撤档，改为4月10日在Netflix上线。
据日媒报道，原定于3月28日在日本公映的《命运之夜——天之杯3：春之歌》
延期上映，改为4月25日上映。该片是剧场版《命运之夜——天之杯》系列最终章，系列前两部都曾在内地上映。
01. 美国演员马克布鲁姆感染新冠去世
美国演员马克·布鲁姆
因感染新冠病毒去世，终年69岁。美国演员工会确认了这一消息。
02."黄蜂女"为早前拒绝隔离道歉
美国新冠肺炎确诊病例已超8.2万，跃升为全球第一，众多明星号召大家居家隔离时，《霍比特人》
系列塔瑞尔、漫威电影宇宙黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉
大约10天前在社交媒体表示拒绝隔离，认为自由比生命更重要。今日她发文对自己的行为诚恳道歉。
这位加拿大女星在道歉文中表示： “我要诚恳、真挚地道歉，全球都在竭力寻找阻止病毒的方法，我却在此时发出一个轻蔑、傲慢和含糊的信息。我要特别向受到感染的人们道歉，我从来没想过要伤害你们。10天前我写那段话时，我以为自己是在给歇斯底里中注入平静。现在我明白，我是在把自己的恐惧投射到一个已经很可怕、很痛苦的情境中。”
她在文中写道：“3月16日我发出那篇文字时，我的社区只禁止250人以上的聚会，同时我们也经常洗手和往常一样。但两天后，更严格的措施颁布，尽管我对这一措施的社会经济和政治影响深感不安，但那一天起，我也开始和我的家人在家隔离。”
03.英国首相鲍里斯·约翰逊确诊新冠
英国首相鲍里斯·约翰逊在社交媒体上透露自己确诊新冠肺炎。他表示自己在过去的24小时里出现了轻微症状，并且新冠病毒检测呈阳性。现在他正在自我隔离，并表示会通过视频会议继续领导政府，共同打败病毒。