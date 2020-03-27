网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报：全国影院暂不复业，已复业的立即暂停

张震加盟沈恩敬新片 "命运之夜3"日本延档

2020-03-27 19:14:19 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.国家电影局通知全国影院暂不复业



　　据新华日报社旗下交汇点新闻消息，国家电影局通知：所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业。具体复业时间等国家电影局通知。

　　此前已有部分影院复业，并传闻《复联》《寻梦环游记》等一批老片将从本月底开始复映。
02.张震加盟沈恩敬主演新片




　　日本知名摄影师上田义彦的电影导演处女作《椿之庭》由沈恩敬(《阳光姐妹淘》《奇怪的她》)与富司纯子主演，故事围绕椿花盛开的家里住着的祖母绢子和孙女渚，以及访问他们家的人们展开。

　　影片现在曝光了更多卡司，包括：张震铃木京香田边诚一、清水弘治。铃木饰演渚的叔母，张震和田边饰演拜访这一家的不速之客，清水饰演渚父亲的旧友。影片将于7月在日本上映。




　　新冠疫情让整个世界都变了，好莱坞也很难在短时间内恢复正常。近日好莱坞两大权威媒体《综艺》和《好莱坞报道者》撰文表示：拍摄暂停会让定档2021年的电影受影响，大片厂对流媒体、窗口期和视频点播策略都会重新思索，去适应这个变化的世界。

　　《综艺》报道指出，虽然在疫情爆发前马特·里夫斯的《蝙蝠侠》已拍摄7周，但整个美国和英国五月中旬之前都不可能让剧组重新拍摄，因此业内人士预计该片只有25%的机会能在原定的2021年6月25日上映。

　　而《黑客帝国4》的情况更差一些，影片定档2021年5月21日，外景拍摄还没结束，影片又有大量CG特效需要制作，导演拉娜·沃卓斯基的制作时间比马特·里夫斯还短。这部科幻片延档的可能性更高。



　　派拉蒙的《碟中谍7》更麻烦，影片有大段的戏需要在威尼斯拍摄，但意大利目前是全球疫情最严重的国家，没人知道剧组何时才能重返意大利拍摄。影片定档2021年7月23日，留给阿汤哥的时间并不多了。

　　漫威影业麻烦也不少，《尚气》在澳大利亚的拍摄已叫停，该片定档2021年2月12日。山姆·雷米接手的《奇异博士2》2021年5月7日上映，据报道筹备工作一直在家中进行，漫威计划6月开机，不然就真的赶不上上映时间。

　　Netflix虽然是流媒体，但拍摄喊停后，很多影视剧原定上线时间都要推迟，道恩·强森、盖尔·加朵和瑞安·雷诺兹的《红色通缉令》在亚特兰大拍了两个月，但接下来复工时间还没确定，今年底的上线计划可能要修改了。
02.《疯狂的麦克斯4》女主番外篇在选角



　　据外媒报道，《疯狂的麦克斯4》导演乔治·米勒目前正在筹备系列最新片——费罗莎(麦克斯4中由查理兹·塞隆扮演)这一角色的衍生电影，大概率是部前传作品。米勒近日在Skype上为女主选角，包括《分裂》《爱玛》《X战警：新变种人》主演安雅·泰勒-乔伊也参与了试镜。影片期望能在2021年开始拍摄。 ​​​​

01.韩国犯罪电影《狩猎的时间》曝中文预告



　　日前，由李帝勋、安在洪、崔宇植、朴正民主演韩国犯罪电影《狩猎的时间》发布中文预告。影片由尹成贤(《守望者》)执导，故事讲述在不久的未来，韩国出现大面积的贫民街，四个年轻人为了脱离地狱般的人生铤而走险的故事。

　　《狩猎的时间》原定于2月26日韩国上映，后因疫情撤档，改为4月10日在Netflix上线。
02.《命运之夜——天之杯3：春之歌》因疫情延期上映



　　据日媒报道，原定于3月28日在日本公映的《命运之夜——天之杯3：春之歌》延期上映，改为4月25日上映。该片是剧场版《命运之夜——天之杯》系列最终章，系列前两部都曾在内地上映。

01. 美国演员马克布鲁姆感染新冠去世



　　美国演员马克·布鲁姆因感染新冠病毒去世，终年69岁。美国演员工会确认了这一消息。

　　他的影视作品包括《鳄鱼邓迪》《神秘约会》《丛林中的莫扎特》等，近年仍然较活跃，出演了惊悚剧集《安眠书店》，也在《傲骨贤妻》&《傲骨之战》《基本演绎法》《继承之战》《亿万》等有客串戏份。
02."黄蜂女"为早前拒绝隔离道歉



　　美国新冠肺炎确诊病例已超8.2万，跃升为全球第一，众多明星号召大家居家隔离时，《霍比特人》系列塔瑞尔、漫威电影宇宙黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉大约10天前在社交媒体表示拒绝隔离，认为自由比生命更重要。今日她发文对自己的行为诚恳道歉。

      这位加拿大女星在道歉文中表示：  “我要诚恳、真挚地道歉，全球都在竭力寻找阻止病毒的方法，我却在此时发出一个轻蔑、傲慢和含糊的信息。我要特别向受到感染的人们道歉，我从来没想过要伤害你们。10天前我写那段话时，我以为自己是在给歇斯底里中注入平静。现在我明白，我是在把自己的恐惧投射到一个已经很可怕、很痛苦的情境中。”

　　她在文中写道：“3月16日我发出那篇文字时，我的社区只禁止250人以上的聚会，同时我们也经常洗手和往常一样。但两天后，更严格的措施颁布，尽管我对这一措施的社会经济和政治影响深感不安，但那一天起，我也开始和我的家人在家隔离。”
03.英国首相鲍里斯·约翰逊确诊新冠



　　英国首相鲍里斯·约翰逊在社交媒体上透露自己确诊新冠肺炎。他表示自己在过去的24小时里出现了轻微症状，并且新冠病毒检测呈阳性。现在他正在自我隔离，并表示会通过视频会议继续领导政府，共同打败病毒。



   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报
关注时光网微信

相关电影/影人

狩猎的时间

狩猎的时间 (2020)

0.0

导演：Sung-Hyun Yoon

主演：李帝勋 崔宇植

在线播放

张震

张震

Chang Chen

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

黑客帝国4

黑客帝国4 (2021)

0.0

导演：拉娜·沃卓斯基

主演：基努·里维斯

在线播放

碟中谍7

碟中谍7 (2021)

0.0

导演：克里斯托夫·迈..

主演：汤姆·克鲁斯

在线播放

安雅·泰勒-乔伊

安雅·泰勒-乔伊

Anya Taylor-Joy

职业：演员

查看影人作品  >

疯狂的麦克斯：狂暴之路

疯狂的麦克斯：狂暴之路 (2015)

8.1

导演：乔治·米勒

主演：汤姆·哈迪

在线播放

马克·布鲁姆

马克·布鲁姆

Mark Blum

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

伊万杰琳·莉莉

伊万杰琳·莉莉

Evangeline Lilly

职业：演员

查看影人作品  >

命运之夜——天之杯3：春之歌

命运之夜——天之杯3：春之歌 (2020)

0.0

导演：须藤友德

主演：浅川悠 门胁舞以

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

你欠哪部电影一张电影票？

《哈利波特》《复联》等外片内地重映

27
我已经按捺不住内心的激动。
2

《神奇女侠2》曝一大波超清无水印剧照

传言直接走流媒体？ 官方确认先上院线

13
《神奇女侠》片方强调一部如此宏大的电影，必须在影院上..
3

"黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议

称自由比生命重要 提醒公众警惕政治阴谋

黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉拒绝在家隔离，称自由比生命..
4

影院恢复营业，有哪些新片“存货”？

国产有“唐探3”“夺冠” 进口片有“小妇人”“索尼克”

22
电影放映行业什么时候能恢复到疫情之前的状态，谁也说不..
5

好莱坞明星都是怎样度过疫情隔离期?

盖尔加朵邀请众星合唱 麦当娜浴缸全裸被喷

10
疫情当下，好莱坞明星们都是怎样度过这段特殊时光？

查看更多