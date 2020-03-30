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时光早报:"实习医生格蕾"16季提前完结

志村健因新冠肺炎去世 艾美奖推迟报名投票

2020-03-30 09:11:54 来源：Mtime时光网

新的一周开始了，在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《杀死伊芙》发布伊芙角色预告

　　美剧《杀死伊芙》的第三季决定从4月26日提前到4月12日，在BBC美国和AMC开播。吴珊卓饰演的军情六处特工伊芙，与朱迪·科默饰演杀手维拉内拉，将继续她们的猫鼠游戏，今日片方发布了伊芙的角色预告！《杀死伊芙》是最近几年以女性为主角的剧集中比较突出的，第三季还没播，就已经续订了第四季，全四季的编剧全部都是女性。第三季一共8集，让我们拭目以待！
02. 《实习医生格蕾》第16季提前完结



　　AMC经久不衰的美剧《实习医生格蕾》做出决定，正在播出的第16季拍摄工作就此结束，4月9日即将播出的第21集会是最后一集。第16季原定共25集，边拍边播，5月初播出，现在由于冠状病毒疫情让一切停摆，本剧也受到了影响。《实习医生格蕾》已续订了第17季，原定今年7月开拍，现在不确定到时候是否会按时开工，也不清楚会对故事线走向造成怎样的影响。
03. 爱德华·诺顿想演《养虎为患》传奇虎王



　　爱德华·诺顿戴克斯·夏普德近日都表示，想要在真人传记片中，出演Netflix的真实犯罪事件记录剧集《养虎为患》男主角、具有传奇色彩的“虎王”Joe Exotic。夏普德发推特称，“如果没选我在传记片里面演Joe，好莱坞真是坏了”，而诺顿的回复则当仁不让，“让一边吧哥们儿，你太年轻、太壮了，但你可以演Maldonado”。诺顿说的Maldonado，就是这位传奇虎王的第三任丈夫。
04. 艾美奖将推迟投票与报名进程



　　艾美奖宣布，不会因为疫情改变颁奖时间，依然是9月20日颁奖，但报名和投票进程有所推迟，其中包括：提交申请的截止日期由5月11日改为6月5日，第一阶段投票由6月15-29日推迟到7月2-13日，公布提名日由7月14日改为7月28日。有资格报名的剧集开播日期依然是5月31日，但首集之后的剧集，要在6月30日之前播出或上线，一季必须至少播出6集，才能整季有资格提名。
05. 《闪灵》波兰作曲家去世



　　波兰作曲家克里斯托夫·潘德雷茨基，昨日在他波兰克拉科夫的家中去世，享年86岁，他的音乐曾在斯坦利·库布里克《闪灵》大卫·林奇《我心狂野》与美剧《双峰》，以及威廉·弗莱德金《驱魔人》等影视作品中出现。老人家死因未公布，但据路透社报道，是由于“漫长而严重的疾病”。

01. 日本“喜剧王”志村健因新冠肺炎去世



　　据日媒报道，日本著名喜剧艺人志村健感染新冠肺炎去世，终年70岁。本月25日，其事务所称，志村健因发烧、咳嗽等肺炎症状紧急入院，后确诊新冠肺炎。志村健本名志村康德，1950年出生于东京，在志村健的电视生涯中，他曾主持多档日本电视节目，在日本喜剧届地位颇高，被许多晚辈誉为“日本喜剧王”。今年他本还在录制两档常规节目《天才！志村动物园》和《志村的夜晚》。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 杀死伊芙 实习医生格蕾 艾美奖 养虎为患
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