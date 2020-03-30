新的一周开始了，在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《杀死伊芙》发布伊芙角色预告





02. 《实习医生格蕾》第16季提前完结











03. 爱德华·诺顿想演《养虎为患》传奇虎王











04. 艾美奖将推迟投票与报名进程











艾美奖宣布，不会因为疫情改变颁奖时间，依然是9月20日颁奖，但报名和投票进程有所推迟，其中包括：提交申请的截止日期由5月11日改为6月5日，第一阶段投票由6月15-29日推迟到7月2-13日，公布提名日由7月14日改为7月28日。有资格报名的剧集开播日期依然是5月31日，但首集之后的剧集，要在6月30日之前播出或上线，一季必须至少播出6集，才能整季有资格提名。

05. 《闪灵》波兰作曲家去世















01. 日本“喜剧王”志村健因新冠肺炎去世









