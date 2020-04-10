贝蒂·吉尔平，一个金发美女在好莱坞奋斗史。

















贝蒂·吉尔平写真 贝蒂·吉尔平写真



贝蒂·吉尔平是谁？今年将满34岁的她在好莱坞闯荡10年之久，之前的发展算不温不火。从外在来看，她的条件不差，身高1米69、身材火辣，典型的金发美女长相。类似乌玛·瑟曼、杰西卡·查斯坦、布莱丝·达拉斯·霍华德；从内在来看，长期的舞台戏剧训练，她的演技也还算靠谱，这次能受到认可，角色合适是很大的原因。





《猎捕》中她扮演退役特种兵克丽丝托，看起来像胸大无脑，事实上集美貌、智慧和勇敢于一身，在被一群精英设陷阱围攻的情况下，一路开挂杀到最后……





《猎捕》中字预告 去年《猎捕》被叫停，片中涉及到的精英猎杀平民的剧情容易和频发的枪击案联系在一起，贝蒂·吉尔平认为影片讲述的议题，其实和大家想象的鼓励暴力是反过来的。

在贝蒂·吉尔平看来，影片是对当下美国社会政治现象的讽刺（片中对左派精英和右派草根是各打五十大板），她对《纽约时报》表示：“当下的美国，分裂的双方越来越难以沟通。这部电影，你可以带着因为政治而争论的家人一起看，然后你笑话笑话他，他笑话笑话你，你再笑话一下自己。”

《狩猎》片尾两位女性对打颇有看头

对于影片的争议性，贝蒂·吉尔平坦承：“我们当然可以拍大家不去争论的电影，但如果你在电影中总害怕提出争议性的问题，反而会误入歧途。电影院是所有人聚集在一起看同一件事的地方，不要浪费这个真诚沟通的机会。”







都说好莱坞是个竞争激烈的地方，对于想成功的女演员来讲，到底有多激烈？美国演员工会活跃的会员数就超过11万，还有每年来自全世界无数漂亮姑娘来到洛杉矶碰运气。









贝蒂·吉尔平是标准的金发大美女









贝蒂·吉尔平在“鸡毛秀”节目上





这就是好莱坞的现实，即使你长得再美、身材再好，演技进步再快，没有好的机遇就是很难出头。

被问到这个千古难题时，贝蒂吉尔平对《纽约时报》说：“娱乐工业有种迷思，只要你不断努力，转角就能碰见伊甸园。只要你保持年轻、苗条、完美，下一个角色就会为你打开成功的大门。我觉得只有我们认为这是不可能的，你才能真正感受演员这份工作的乐趣。”

贝蒂·吉尔平是怎么开始演员这份工作的呢？让我们从头说起









从演员番位来看，贝蒂·吉尔平在《美女摔角联盟》中排在爱丽森·布里后面，但进入第二季后，她扮演的德比慢慢地从摔角演员转换为制片人，角色开始呈现出美丽之外的智慧。此外她坚决离开出轨的老公，成为勇敢的单亲妈妈。





这个角色的多面性让贝蒂·吉尔平饱满的演技得到了发挥。





“胸大无脑”绝对不能用来形容贝蒂·吉尔平





其实不只是在好莱坞，在全球各国的影视圈，太过漂亮和性感的女演员演技通常容易被忽视，“胸大无脑”的偏见到处都有。可以说，Netflix的这部剧让贝蒂·吉尔平多年的舞台剧训练有了展示的机会。









事实上在《猎捕》中，她扮演的美国退役特种兵克丽丝托也是这样的角色，外貌出众你以为她是个花瓶，结果格斗、射击样样都行。有着出色的观察力、行事果断，关键的是还喜欢读书，乔治·奥威尔的《动物庄园》烂熟于心。





吉尔平一直没有大红大紫，但她对自己颇有自信，在被《纽约时报》被问到自己和《猎捕》中的退役特种兵、《美女摔角联盟》的“自由美人”有哪些共通之处时，她说：“我们都只发挥了自己能力的10%，但我们告诉自己，如果我们有机会能100%展现自己，我们会有着更为宏伟的成就。深夜里，我告诉自己甚至我能成为超级英雄，只要有人给我机会。”









作者：小火纸 编辑：小火纸