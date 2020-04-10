网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这个性感的金发美女终于让人刮目相看

《猎捕》女主角贝蒂吉尔平好莱坞奋斗史

2020-04-10 09:03:42 来源：Mtime时光网

贝蒂·吉尔平，一个金发美女在好莱坞奋斗史。


　　时光网特稿 去年8月因枪击案风波撤档的惊悚片《猎捕》，终于在今年3月13日在北美上映。但这部片似乎被诅咒了一般，刚上映一周就碰到新冠疫情导致影院关闭，拿到580万美元票房后匆匆上线点播平台。

　　影片有着极富争议的剧情和类似B级片的暴力设定，观众口碑相对两极，IMdb6.4分，打1分的和打10分的人数差不多，国内影迷评分7分左右，待遇稍好一些。对女主角贝蒂·吉尔平的表现，观众们的评价相对一致：帅气、人狠话不多的女王范儿、御姐、为女主五星……


贝蒂·吉尔平写真

      贝蒂·吉尔平是谁？今年将满34岁的她在好莱坞闯荡10年之久，之前的发展算不温不火。从外在来看，她的条件不差，身高1米69、身材火辣，典型的金发美女长相。类似乌玛·瑟曼、杰西卡·查斯坦、布莱丝·达拉斯·霍华德；从内在来看，长期的舞台戏剧训练，她的演技也还算靠谱，这次能受到认可，角色合适是很大的原因。

      《猎捕》中她扮演退役特种兵克丽丝托，看起来像胸大无脑，事实上集美貌、智慧和勇敢于一身，在被一群精英设陷阱围攻的情况下，一路开挂杀到最后……

　　

《猎捕》中字预告

去年《猎捕》被叫停，片中涉及到的精英猎杀平民的剧情容易和频发的枪击案联系在一起，贝蒂·吉尔平认为影片讲述的议题，其实和大家想象的鼓励暴力是反过来的。

　　在贝蒂·吉尔平看来，影片是对当下美国社会政治现象的讽刺（片中对左派精英和右派草根是各打五十大板），她对《纽约时报》表示：“当下的美国，分裂的双方越来越难以沟通。这部电影，你可以带着因为政治而争论的家人一起看，然后你笑话笑话他，他笑话笑话你，你再笑话一下自己。”

《狩猎》片尾两位女性对打颇有看头

　　对于影片的争议性，贝蒂·吉尔平坦承：“我们当然可以拍大家不去争论的电影，但如果你在电影中总害怕提出争议性的问题，反而会误入歧途。电影院是所有人聚集在一起看同一件事的地方，不要浪费这个真诚沟通的机会。

     可能很多人不知道，《猎捕》是贝蒂·吉尔平接到的第一个好莱坞大片厂的主角片约，熬了10年才得到的机会，结果依旧是一波三折。接受《纽约时报》专访时她开玩笑道，如果19岁时自己遇到这种事，会气到被送进精神病院，但如今的她告诉自己“这个世界不是说你遇到挫折，就有善良的仙女跑出来帮你解决问题，或者你的前男友会自动排好队向你道歉。”

　　都说好莱坞是个竞争激烈的地方，对于想成功的女演员来讲，到底有多激烈？美国演员工会活跃的会员数就超过11万，还有每年来自全世界无数漂亮姑娘来到洛杉矶碰运气。

      贝蒂·吉尔平的条件算人中龙凤了，但从2008年出道直到2017年Netflix美剧《美女摔角联盟》才算有了人生代表作。她凭该作品三度入围艾美奖喜剧类最佳女配角，紧接着不少大银幕作品向她招手。

贝蒂·吉尔平是标准的金发大美女

    2019年原本是她的开拓之年，四部电影作品要上映，《一条狗的使命2》女配角、华纳爱情喜剧《难道不浪漫》女配角、福斯喜剧《优步危机》女配角、终极大杀器环球惊悚片《猎捕》女主角！结果《一条狗的使命2》票房受挫，两部喜剧也没激起浪花，看起来有成爆款潜力的《猎捕》上映前撤档。

贝蒂·吉尔平在“鸡毛秀”节目上

　　这就是好莱坞的现实，即使你长得再美、身材再好，演技进步再快，没有好的机遇就是很难出头。

　　被问到这个千古难题时，贝蒂吉尔平对《纽约时报》说：“娱乐工业有种迷思，只要你不断努力，转角就能碰见伊甸园。只要你保持年轻、苗条、完美，下一个角色就会为你打开成功的大门。我觉得只有我们认为这是不可能的，你才能真正感受演员这份工作的乐趣。”
　　贝蒂·吉尔平是怎么开始演员这份工作的呢？让我们从头说起

　　伊丽莎白·弗兰·吉尔平是贝蒂·吉尔平的真名，1986年7月21日出生在美国纽约，她的父亲杰克·吉尔平和母亲安·吉尔平都是演员，但都算是默默无闻。一开始父母并不支持女儿学表演，但她铁了心要走这条路。

　　2004年进入美国纽约福特汉姆大学后，她师从女明星黛安娜·维斯特。毕业后。一开始在外百老汇剧场表演，磨炼演技。后在无数美剧中露一小脸，譬如《危机边缘》《法律与秩序》《傲骨贤妻》等等。

《护士当家》中贝蒂·吉尔平就很美

　　
真正让贝蒂·吉尔平在美剧中有了常驻角色的是Showtime的医疗剧《护士当家》，2013年起，她在该剧的第五季中扮演卡莉·罗曼医生。

    虽然后来也在美剧《基本演绎法》《性爱大师》中露脸，但直到2017年Netflix的美剧《美女摔角联盟》才让她有了人生代表作。

　　《美女摔角联盟》是一部翻拍剧集，讲述1986年的洛杉矶一群郁郁不得志的小演员为了挣口饭吃，组成女子摔角联盟继续自己的娱乐圈生涯。

　　应该说贝蒂·吉尔平在剧中扮演的德比·伊根（外号“自由美女”）很适合她，贝蒂金发白人女孩长相，非常美国。而“自由美女”在剧中的摔角舞台上象征的就是美国形象，和爱丽森·布里扮演的露丝·怀尔德（外号“苏联女子”）对应。

摔角舞台上 美国（贝蒂·吉尔平）痛打苏联（爱丽森·布里）

　　另一方面，剧中贝蒂·吉尔平扮演的德比也是演员，虽然条件非常好，但由于早早生孩子，也很难在1980年代的好莱坞找到机会。关键的是，爱丽森扮演的闺蜜还睡了他的老公，她为了事业还得和情敌一起在“美女摔角联盟”工作。

     从演员番位来看，贝蒂·吉尔平在《美女摔角联盟》中排在爱丽森·布里后面，但进入第二季后，她扮演的德比慢慢地从摔角演员转换为制片人，角色开始呈现出美丽之外的智慧。此外她坚决离开出轨的老公，成为勇敢的单亲妈妈。

     这个角色的多面性让贝蒂·吉尔平饱满的演技得到了发挥。

“胸大无脑”绝对不能用来形容贝蒂·吉尔平

     其实不只是在好莱坞，在全球各国的影视圈，太过漂亮和性感的女演员演技通常容易被忽视，“胸大无脑”的偏见到处都有。可以说，Netflix的这部剧让贝蒂·吉尔平多年的舞台剧训练有了展示的机会。

贝蒂·吉尔平在《猎捕》集性感、智慧和勇敢于一身

    事实上在《猎捕》中，她扮演的美国退役特种兵克丽丝托也是这样的角色，外貌出众你以为她是个花瓶，结果格斗、射击样样都行。有着出色的观察力、行事果断，关键的是还喜欢读书，乔治·奥威尔的《动物庄园》烂熟于心。

　　吉尔平一直没有大红大紫，但她对自己颇有自信，在被《纽约时报》被问到自己和《猎捕》中的退役特种兵、《美女摔角联盟》的“自由美人”有哪些共通之处时，她说：“我们都只发挥了自己能力的10%，但我们告诉自己，如果我们有机会能100%展现自己，我们会有着更为宏伟的成就。深夜里，我告诉自己甚至我能成为超级英雄，只要有人给我机会。”

　　34岁的贝蒂·吉尔平在2020年依旧在好莱坞奋斗着，甜蜜和痛苦交杂，出演的电影《新咒怨》口碑票房双败；在Netflix原创电影《考菲和卡利姆》中演了一回反派口碑依旧很差。

      出演美剧《美国犯罪故事第三季》、《美女摔角联盟》也迎来最终季；和克里斯·帕拉特合作的科幻动作大片《明日之战》原定今年圣诞上映，结果因新冠疫情又撤档……

　　当演员就是被动的，尤其是在竞争激烈的好莱坞。贝蒂·吉尔平回想去年《猎捕》被叫停时，她承认一开始确实有点难受，但没几天后她的宠物狗死了，突然觉得这件事远比电影被叫停要更让她伤心。

　　“我依旧热爱表演，喜欢这份工作。因为没有那个角色会真帮你打开伊甸园之门，门那边啥都没有，有的只是一条很长的走廊（过程）。”

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 贝蒂吉尔平 猎捕 美女摔角联盟 护士当家 金发美女
关注时光网微信

相关电影/影人

贝蒂·吉尔平

贝蒂·吉尔平

Betty Gilpin

职业：演员

查看影人作品  >

猎捕

猎捕 (2020)

7.1

导演：克雷格·卓贝

主演：贝蒂·吉尔平

在线播放

美女摔角联盟

美女摔角联盟 (2017)

-1.0

导演：凯特·丹尼斯

主演：爱丽森·布里

在线播放

一条狗的使命2

一条狗的使命2 (2019)

7.0

导演：盖尔·曼库索

主演：乔什·盖德

在线播放

难道不浪漫

难道不浪漫 (2019)

6.6

导演：托德·施特劳斯..

主演：瑞贝尔·威尔森

在线播放

优步危机

优步危机 (2019)

6.8

导演：迈克尔·道斯

主演：库梅尔·南贾尼

在线播放

护士当家

护士当家 (2009)

8.3

导演：保罗·费格

主演：埃迪·法可

在线播放

明日之战

明日之战 (2020)

0.0

导演：克里斯·麦凯

主演：克里斯·帕拉特

在线播放

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

居然想出这么妙的设定！

适合一口气看完的西语悬疑片

开局就高潮！一口气看到底。
2

神仙打架，4月这15部新剧要炸

《杀死伊芙》回归 “美队”也出新作！

15
你最想看哪一部？
3

《西部世界》女主埃文蕾切尔伍德写真

第三季已开播 仍是HBO的头牌剧集

11
在《西部世界》中，埃文·蕾切尔·伍德饰演女主角多萝西..
4

外媒:华纳可能换掉"闪电侠"埃兹拉米勒

DCEU重新规划 沃利韦斯特取代巴里艾伦?

根据外媒报道，由于埃兹拉·米勒近日传出的掐女粉脖子视..
5

"碟中谍"导演德帕尔玛:我不想拍续集

"碟中谍一部就够了 我不是为赚钱拍片的人"

首部《碟中谍》的导演布莱恩·德·帕尔马表示，当年阿汤..

查看更多