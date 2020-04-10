时光网特稿
去年8月因枪击案风波撤档的惊悚片《猎捕》
，终于在今年3月13日在北美上映。但这部片似乎被诅咒了一般，刚上映一周就碰到新冠疫情导致影院关闭，拿到580万美元票房后匆匆上线点播平台。
影片有着极富争议的剧情和类似B级片的暴力设定，观众口碑相对两极，IMdb6.4分，打1分的和打10分的人数差不多，国内影迷评分7分左右，待遇稍好一些。对女主角贝蒂·吉尔平
的表现，观众们的评价相对一致：帅气、人狠话不多的女王范儿、御姐、为女主五星……
贝蒂·吉尔平写真
贝蒂·吉尔平是谁？今年将满34岁的她在好莱坞闯荡10年之久，之前的发展算不温不火。从外在来看，她的条件不差，身高1米69、身材火辣，典型的金发美女长相。类似乌玛·瑟曼、杰西卡·查斯坦、布莱丝·达拉斯·霍华德；从内在来看，长期的舞台戏剧训练，她的演技也还算靠谱，这次能受到认可，角色合适是很大的原因。
《猎捕》中她扮演退役特种兵克丽丝托，看起来像胸大无脑，事实上集美貌、智慧和勇敢于一身，在被一群精英设陷阱围攻的情况下，一路开挂杀到最后……
去年《猎捕》被叫停，片中涉及到的精英猎杀平民的剧情容易和频发的枪击案联系在一起，贝蒂·吉尔平认为影片讲述的议题，其实和大家想象的鼓励暴力是反过来的。
在贝蒂·吉尔平看来，影片是对当下美国社会政治现象的讽刺（片中对左派精英和右派草根是各打五十大板），她对《纽约时报》表示：“当下的美国，分裂的双方越来越难以沟通。这部电影，你可以带着因为政治而争论的家人一起看，然后你笑话笑话他，他笑话笑话你，你再笑话一下自己。”
对于影片的争议性，贝蒂·吉尔平坦承：“我们当然可以拍大家不去争论的电影，但如果你在电影中总害怕提出争议性的问题，反而会误入歧途。电影院是所有人聚集在一起看同一件事的地方，不要浪费这个真诚沟通的机会。”
可能很多人不知道，《猎捕》
是贝蒂·吉尔平接到的第一个好莱坞大片厂的主角片约，熬了10年才得到的机会，结果依旧是一波三折。接受《纽约时报》专访时她开玩笑道，如果19岁时自己遇到这种事，会气到被送进精神病院，但如今的她告诉自己“这个世界不是说你遇到挫折，就有善良的仙女跑出来帮你解决问题，或者你的前男友会自动排好队向你道歉。”
都说好莱坞是个竞争激烈的地方，对于想成功的女演员来讲，到底有多激烈？美国演员工会活跃的会员数就超过11万，还有每年来自全世界无数漂亮姑娘来到洛杉矶碰运气。
贝蒂·吉尔平的条件算人中龙凤了，但从2008年出道直到2017年Netflix美剧《美女摔角联盟》
才算有了人生代表作。她凭该作品三度入围艾美奖喜剧类最佳女配角，紧接着不少大银幕作品向她招手。
2019年原本是她的开拓之年，四部电影作品要上映，《一条狗的使命2》
女配角、华纳爱情喜剧《难道不浪漫》
女配角、福斯喜剧《优步危机》
女配角、终极大杀器环球惊悚片《猎捕》女主角！结果《一条狗的使命2》票房受挫，两部喜剧也没激起浪花，看起来有成爆款潜力的《猎捕》上映前撤档。
这就是好莱坞的现实，即使你长得再美、身材再好，演技进步再快，没有好的机遇就是很难出头。
被问到这个千古难题时，贝蒂吉尔平对《纽约时报》说：“娱乐工业有种迷思，只要你不断努力，转角就能碰见伊甸园。只要你保持年轻、苗条、完美，下一个角色就会为你打开成功的大门。我觉得只有我们认为这是不可能的，你才能真正感受演员这份工作的乐趣。”
贝蒂·吉尔平是怎么开始演员这份工作的呢？让我们从头说起
伊丽莎白·弗兰·吉尔平是贝蒂·吉尔平的真名，1986年7月21日出生在美国纽约，她的父亲杰克·吉尔平和母亲安·吉尔平都是演员，但都算是默默无闻。一开始父母并不支持女儿学表演，但她铁了心要走这条路。
真正让贝蒂·吉尔平在美剧中有了常驻角色的是Showtime的医疗剧《护士当家》
，2013年起，她在该剧的第五季中扮演卡莉·罗曼医生。
《美女摔角联盟》是一部翻拍剧集，讲述1986年的洛杉矶一群郁郁不得志的小演员为了挣口饭吃，组成女子摔角联盟继续自己的娱乐圈生涯。
应该说贝蒂·吉尔平在剧中扮演的德比·伊根（外号“自由美女”）很适合她，贝蒂金发白人女孩长相，非常美国。而“自由美女”在剧中的摔角舞台上象征的就是美国形象，和爱丽森·布里扮演的露丝·怀尔德（外号“苏联女子”）对应。
摔角舞台上 美国（贝蒂·吉尔平）痛打苏联（爱丽森·布里）
另一方面，剧中贝蒂·吉尔平扮演的德比也是演员，虽然条件非常好，但由于早早生孩子，也很难在1980年代的好莱坞找到机会。关键的是，爱丽森扮演的闺蜜还睡了他的老公，她为了事业还得和情敌一起在“美女摔角联盟”工作。
从演员番位来看，贝蒂·吉尔平在《美女摔角联盟》中排在爱丽森·布里后面，但进入第二季后，她扮演的德比慢慢地从摔角演员转换为制片人，角色开始呈现出美丽之外的智慧。此外她坚决离开出轨的老公，成为勇敢的单亲妈妈。
这个角色的多面性让贝蒂·吉尔平饱满的演技得到了发挥。
其实不只是在好莱坞，在全球各国的影视圈，太过漂亮和性感的女演员演技通常容易被忽视，“胸大无脑”的偏见到处都有。可以说，Netflix的这部剧让贝蒂·吉尔平多年的舞台剧训练有了展示的机会。
事实上在《猎捕》中，她扮演的美国退役特种兵克丽丝托也是这样的角色，外貌出众你以为她是个花瓶，结果格斗、射击样样都行。有着出色的观察力、行事果断，关键的是还喜欢读书，乔治·奥威尔的《动物庄园》烂熟于心。
吉尔平一直没有大红大紫，但她对自己颇有自信，在被《纽约时报》被问到自己和《猎捕》中的退役特种兵、《美女摔角联盟》的“自由美人”有哪些共通之处时，她说：“我们都只发挥了自己能力的10%，但我们告诉自己，如果我们有机会能100%展现自己，我们会有着更为宏伟的成就。深夜里，我告诉自己甚至我能成为超级英雄，只要有人给我机会。”
34岁的贝蒂·吉尔平在2020年依旧在好莱坞奋斗着，甜蜜和痛苦交杂，出演的电影《新咒怨》
口碑票房双败；在Netflix原创电影《考菲和卡利姆》
中演了一回反派口碑依旧很差。
出演美剧《美国犯罪故事第三季》、《美女摔角联盟》也迎来最终季；和克里斯·帕拉特
合作的科幻动作大片《明日之战》
原定今年圣诞上映，结果因新冠疫情又撤档……
当演员就是被动的，尤其是在竞争激烈的好莱坞。贝蒂·吉尔平回想去年《猎捕》被叫停时，她承认一开始确实有点难受，但没几天后她的宠物狗死了，突然觉得这件事远比电影被叫停要更让她伤心。
“我依旧热爱表演，喜欢这份工作。因为没有那个角色会真帮你打开伊甸园之门，门那边啥都没有，有的只是一条很长的走廊（过程）。”
作者：小火纸 编辑：小火纸