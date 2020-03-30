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索尼超英新片"莫比亚斯"发特别海报

莱托少爷红瞳獠牙亮相 "小丑"化身"半兽人"

2020-03-30 12:05:07 来源：Mtime时光网

索尼与漫威合作的新作《莫比亚斯：暗夜博士》今日发布了特别版海报，杰瑞德·莱托饰演的生化博士迈克尔·莫比亚斯，以半人半兽造型惊艳亮相。
　　时光网　根据漫威漫画改编的全新超英电影《莫比亚斯：暗夜博士》（暂译），特别版海报近日亮相圣地亚哥国际动漫展场刊封面。在这张整体呈暗黑风格的海报中，奥斯卡奖得主杰瑞德·莱托饰演的生化博士迈克尔·莫比亚斯，以半人半兽造型惊艳亮相，散发出正邪难辨的神秘气质。

　　作为索尼影业“蜘蛛侠”电影宇宙继《毒液：致命守护者》后的全新暗黑超英电影，《莫比亚斯》从一开始便让众多影迷翘首以盼。他们坚信该片会像前年口碑票房大爆的《毒液》一样，再次带来耳目一新的惊喜体验。 

全新海报散发暗黑邪魅气质 
金牌制作公司打造品质保证

《莫比亚斯》漫展海报

　　在这张最新曝光的海报中，整体黑白基调烘托出暗黑邪魅氛围，莫比亚斯的凝视摄人心魄。在他俊美的人类外表下，血色瞳孔、致命獠牙和墨绿皮肤等兽性特征若隐若现，完美呈现出亦正亦邪的双面人设，一场惊心动魄的超英大戏即将上演。
 
　　全新超英巨制《莫比亚斯》由口碑佳作《蜘蛛侠：英雄归来》《蜘蛛侠：英雄远征》《毒液》背后的金牌推手——美国哥伦比亚影片公司和漫威影业联合打造，以上三部影片同属蜘蛛侠电影宇宙系列，累计获得28.66亿美元的全球票房。其中《英雄远征》获得11.31亿美元，拿到2019全球票房第四名的好成绩。

　　值得一提的是，《毒液》在中国大陆以18.7亿人民币的票房成绩，获得2018年单人超英电影票房冠军，并保持着目前漫威单人超英电影的票房纪录，《英雄远征》则以14亿人民币票房的成绩位列第二。由此看来《莫比亚斯》的品质必定有所保证，值得期待。  

莫比亚斯与蜘蛛侠关系引热议 
由奥斯卡得主饰演男主的漫威超英电影

　　在电影《莫比亚斯》中，莫比亚斯从小患有一种罕见血液病，导致其身体残疾，只能拄拐行走。长大后他凭借超高天赋，成为世界闻名的生化博士和诺贝尔奖得主。


莱托的盛世美颜

　　由于迟迟找不到治愈自身血液病的方法，命不久矣的他冒险通过吸血蝙蝠血液和电击疗法进行非法实验，却意外变成半人半兽的超级人类，拥有“回声定位”、“超级力量”、“超级速度”等强大超能力，但需要不断汲取血液才能存活的副作用也令他痛苦不堪。

　　在先前放出的预告片中，曾出现蜘蛛侠涂鸦以及《蜘蛛侠：英雄归来》中的反派秃鹫，让网友不禁猜测莫比亚斯与蜘蛛侠电影宇宙中，其他角色的关系及互动。

莱托在莫比亚斯拍摄现场

　　莫比亚斯的饰演者杰瑞德·莱托也是影片一大亮点。他的“盛世美颜”和绝佳演技一直为影迷津津乐道。他曾凭借《达拉斯买家俱乐部》斩获第86届奥斯卡最佳男配角，并以挑战高难度角色著称。

　　而莱托本人自带的高冷邪魅气质更是完美贴合莫比亚斯，有网友在得知莱托将饰演莫比亚斯后激动表示：“他就是莫比亚斯本斯！”堪称漫威超英电影最佳选角之一。 而莱托的加盟，也使得《莫比亚斯》成为一部由奥斯卡得主来出演男主的漫威超英电影。
 
　　超英大片《莫比亚斯：暗夜博士》（暂译）由丹尼尔·伊斯皮诺萨(《异星觉醒》)执导，奥斯卡得主杰瑞德·莱托领衔主演，亚德里亚·霍纳（《真探》）、杰瑞德·哈里斯（《广告狂人》）、J·K·西蒙斯（《爆裂鼓手》）、泰瑞斯·吉布森（《速度与激情》系列）等实力加盟。影片将于7月31日在北美公映。

莫比亚斯召唤嗜血蝙蝠


生物化学博士莫比亚斯

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 莫比亚斯：暗夜博士 杰瑞德·莱托 索尼 漫威
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