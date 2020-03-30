时光网讯
4年前，《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》在全美公映，这对于华纳来说是一把双刃剑。一方面，本片在全世界范围内获得了8.73亿美元的票房，另一方面，它的口碑一塌糊涂，被喷惨了，现在在烂番茄上的新鲜度还只有28%。不过2016年6月，《蝙超大战》的导演“终极剪辑版”发了碟，加了不少料。
当地时间上周日（昨天）早上，本片导演扎克·施奈德
发推告诉粉丝，正值《蝙超大战》公映4周年之际，他打算在他自己常用的社交软件Vero上面开一场直播，与粉丝共同观赏本片的“终极剪辑版”，边看会边实时给出“导演评论音轨”。由于粉丝们争先恐后注册Vero账号，整个Vero网站一度瘫掉了。
扎导非常喜欢在Vero上分享各种幕后照与剧照，包括久负盛名的《正义联盟》
“扎导剪辑版”的最新动向、被华纳删掉的自己的想法、剧情线、角色构想等等。他还经常积极与粉丝们在Vero上互动，几乎单枪匹马成为了这个软件的推广大使。扎导近日就在Vero上发布了一张《正联》“五大英雄”的幕后照，海王、蝙蝠侠、神奇女侠、钢骨和闪电侠全员集结，配文“五个人”，只有超人不在。
在《蝙超大战》的观影直播中，扎导给出了许多关于影片本身的趣闻，还提及了本片与《正联》的关联。他说《蝙超大战》中的“超人之死”一幕，大超（亨利·卡维尔
饰）死之前的叫喊传遍了整个宇宙，那些银河系之外的星球都听到了，最终会唤醒后来在《正联》中出现了的“母盒”。
还有闪电侠（埃兹拉·米勒
饰）从未来穿越回来，见到蝙蝠侠（本·阿弗莱克
饰）的那一幕，扎导说巴里·艾伦正是通过使用宇宙跑步机（Cosmic Treadmill）让布鲁斯·韦恩睡着，沉入梦魇，这样布鲁斯就可以看到如果露易丝·莱恩（艾米·亚当斯
饰）被杀，未来会变成什么样子。但这一幕只是“预言”，并不是真正的“平行时间线”。
钢骨（雷·费舍
饰）是帮助把巴里送出，与布鲁斯交谈的那个人，但扎导称，巴里其实希望钢骨能把他送到时间轴中的另一个位置上，因为巴里觉得他在《蝙超大战》中与布鲁斯的见面，发生得太快了。
超人之死
扎导还解释说，他本来对于DCEU的计划，是没打算让这些超级英雄集结得这么快，他原计划打造5部电影，故事慢慢会在第二、第三部《正义联盟》电影中展开。而这5部电影中是不包括《神奇女侠》《海王》
的独立电影，以及《自杀小队》
的。
扎导原计划是《蝙超大战》完了直接就是《正联》，然后是《超人：钢铁之躯》
的续集，再来两部《正联》续集，这5部电影共同完成DCEU电影的第一波，对应着有点像MCU电影的“阶段”。在这“五部电影”计划中，会有一场对话中揭露，布鲁斯才是被选中回到过去的人选。
巴里·艾伦的“穿越”
在直播最后，扎导表示，“他们应该有朝一日拍一下《蝙超大战》的续集，真的会很棒，我想知道这些人后续如何。他们最终组成了……”。直播在这儿就信号断了，粉丝们认为，扎导这儿没说出来的词肯定是“他们最终组成了《正义联盟》”，这是在表达他对《正联》现状的不满，觉得现有版本的《正联》不算是《蝙超大战》真正的续集，“扎导剪辑版”才算。
直播中的扎导
“我确定我可以这么说，我正式认识看过扎导剪辑版的人，他们说这一版非常惊艳，那才是我们参与拍摄了的电影，扎导的电影。我在看剧场版的时候，给扎导发短信说，‘我听说有扎导剪辑版？我想看，’他答应我我下次去洛杉矶的时候，可以给我看，所以我肯定以后是有机会一定要看的，我跟看过的人都聊过，他们都说绝对价值千金。”
不知道等HBO Max今年春天上线之后，为了增加这个新流媒体平台的订阅用户数，华纳有没有可能最终放出扎导剪辑版。