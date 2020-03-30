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巴里·艾伦的“穿越”





在直播最后，扎导表示，“他们应该有朝一日拍一下《蝙超大战》的续集，真的会很棒，我想知道这些人后续如何。他们最终组成了……”。直播在这儿就信号断了，粉丝们认为，扎导这儿没说出来的词肯定是“他们最终组成了《正义联盟》”，这是在表达他对《正联》现状的不满，觉得现有版本的《正联》不算是《蝙超大战》真正的续集，“扎导剪辑版”才算。











直播中的扎导





“我确定我可以这么说，我正式认识看过扎导剪辑版的人，他们说这一版非常惊艳，那才是我们参与拍摄了的电影，扎导的电影。我在看剧场版的时候，给扎导发短信说，‘我听说有扎导剪辑版？我想看，’他答应我我下次去洛杉矶的时候，可以给我看，所以我肯定以后是有机会一定要看的，我跟看过的人都聊过，他们都说绝对价值千金。”





不知道等HBO Max今年春天上线之后，为了增加这个新流媒体平台的订阅用户数，华纳有没有可能最终放出扎导剪辑版。