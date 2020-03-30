艾玛·沃森发Instagram，呼吁大家疫情期间待在家里。









时光网讯 在暖心疗愈的奥奖佳作《小妇人》中，有着惊艳表现的英国女星艾玛·沃森，最近加入“#我待在家#（#IStayHome#）”活动，倡导人们疫情期间待在家里。她发文称：“我祖母70多岁了，特别脆弱。我妈妈患有1型糖尿病。我最好的朋友是一位保健专家。我为她们待在家里，你将为谁待在家呢？”贴心举动被赞“人美心善”。





而《小妇人》中她所饰演的马奇家大姐梅格同样善良贤淑，珍视家人和家庭，戏里戏外高度吻合。《小妇人》此前因疫情退出内地情人节档期，再定档日期待定。影片提名今年6项奥斯卡，并最终斩获最佳服装设计大奖。梅格等角色传递的温暖，以及奥斯卡认证的高品质，使其成为许多内地观众影院复工后的观影首选。







艾玛的ig

电影《小妇人》改编自同名经典名著，讲述马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。艾玛饰演的梅格虽然是四姐妹中最传统的女性，想要嫁人生子，但她同时像现代女性一样，对自己有着清晰的定位，并遵从自己的内心，做出正确的人生选择。这一点让艾玛兴奋不已。





她解释道：“真正的女性主义不是拒绝婚姻，而是自由追梦，而梅格的梦想恰恰是步入婚姻，她成功了。”《小妇人》细腻地展现了梅格与穷教师约翰布鲁克的婚后生活。本来向往荣华富贵的她，选择相信爱情，甘愿忍受清贫平淡的苦。由此可以看出她为梦想所做的坚持和牺牲，以及《小妇人》所传递的积极信息：爱和家庭才是最大的财富。



艾玛和丈夫深情拥抱





与片中的梅格温婉顾家的贤妻良母人设不同，现实中的艾玛经常向外为“大家”发声。她热衷于社会活动和公益事业，24岁就成为联合国亲善大使，呼吁女性权益。26岁，她在纽约、伦敦多地发起“地铁藏书活动”，鼓励人们多阅读，注重精神世界。就在去年年底，艾玛还在世界各地藏了2000本《小妇人》原著，以庆祝电影《小妇人》北美圣诞节上映。





能驾驭与自己真实个性相差较远的梅格，也证明艾玛演技日趋成熟。从10岁被选中出演《哈利波特与魔法石》中的聪明学霸赫敏，到29岁诠释《小妇人》中温婉贤淑、嫁为人妇的大姐，艾玛实现了演艺事业上的华丽蜕变。而随着《哈利波特与魔法石》前不久宣布将在内地重映，很多艾玛粉丝开始催《小妇人》也尽快上映，好见证自己偶像从小到大的成长。

定档海报_大银幕敬请期待 《小妇人》由奥斯卡提名导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）改编执导，艾玛·沃森（《美女与野兽》）、四提奥斯卡的西尔莎·罗南（《伯德小姐》）、好莱坞新秀伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、“英伦玫瑰”佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”。





“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》）、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员倾情加盟。影片整个颁奖季共获得71个奖项和184个提名，静待疫情乌云散去，口碑佳作《小妇人》如春日暖阳照亮大银幕。

编辑：甄甏甏