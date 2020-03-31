当她出现在银幕或荧屏上时，自有一股独特的魅力。















在《隐身人》大量的独角戏中，伊丽莎白·莫斯将无形的恐惧外化为精准的表情和动作，并成功感染到观众。而作为金球奖、艾美奖双料影后，这也许只是这位演员的正常发挥。





伊丽莎白·莫斯1982年出生在美国加州洛杉矶，父母都是音乐家。1990年，伊丽莎白出演了自己的首部电视剧Bar Girls，从而开始了表演生涯。





但事实上，伊丽莎白小时候的愿望并不是做演员，而是成为一名职业舞蹈家。





青少年时期，她曾只身前往位于纽约的美国芭蕾舞学校，之后还同芭蕾舞女演员苏珊·法雷尔一起前往华盛顿肯尼迪艺术中心求学，并开始获得表演的机会。为了更好地平衡学业和职业生涯，伊丽莎白接受了家庭式学校教育，并且在16岁时提前两年从高中毕业。





对于一个有表演天赋的女孩，她是注定要吃演员这碗饭的。

























《广告狂人》是一部美国年代剧，故事背景设定在上世纪六十年代的纽约麦迪逊大街上的一家广告公司里。以一群广告人的事业、生活为中心，讲述他们追寻“美国梦”过程中的种种遭遇。





在第一季时，佩吉·奥尔森只是一个其貌不扬，未婚先孕的贫穷女孩，能给男主角唐做秘书就感到万分幸运。在该剧完结时，佩吉·奥尔森已经是一位优秀的广告人，并成长为一位思想、生活完全独立的女性。











在拍摄《广告狂人》的几年时间里，伊丽莎白的演技也随着佩吉·奥尔森的成长从青涩变得成熟。





因为佩吉·奥尔森这个角色，伊丽莎白·莫斯连续第5次提名艾美奖剧情类剧集最佳女主角奖。









2013年，伊丽莎白·莫斯与著名女导演简·坎皮恩（中国观众应该对她很熟悉，她执导的《钢琴课》与《霸王别姬》共同分享了当年的戛纳金棕榈大奖）合作了剧集《谜湖之巅》。











《谜湖之巅》是一部侦探题材的电视剧：怀有5个月身孕的12岁女孩Tui Mitcham缓步走入冰冷的湖中，从此杳无音讯。伊丽莎白·莫斯饰演的警探Robin Griffin负责调查此案，发现这并非一宗简单的人口失踪案件。她不仅要全力寻找女孩，还要面对犹如梦魇般的过去。





凭借《谜湖之巅》中的表演，伊丽莎白·莫斯获得第71届美国电影电视金球奖电影类最佳迷你剧及电视电影女演员奖。这也是她拿到来到第一座金球奖。





2017年，流媒体开始崛起，Hulu推出了自己的原创剧集《使女的故事》。该剧改编自玛格丽特·阿特伍德的同名小说，讲述了被迫成为生育机器的使女琼·奥芙瑞德，在由男性统治的极权主义国家基列共和国的经历。











伊丽莎白·莫斯在剧中挑大梁，饰演女主角琼·奥芙瑞德。琼·奥芙瑞德基列共和国的使女，在这个被宗教原教旨主义所统治、将女性视为国家财产的国家里，她是硕果仅存的育龄妇女中的一个，她在大主教和他们恶毒的妻子以及其他可能是间谍的使女的夹缝中艰难求生，只为了心底的一个目标，活下去并拯救更多基列国的无辜孩子，将他们送出基列国。





这部剧集一经播出便大受好评，横扫最重要的剧情类剧集奖项，囊括最佳剧集、最佳女主角、最佳女配角、最佳导演和最佳编剧等奖项。





伊丽莎白·莫斯凭借该剧获得了艾美奖-剧情类剧集最佳女主角奖和电视类-剧情类剧集最佳女主角奖两个重磅奖项。















《隐身人》中，女主角Cecilia从一段饱受虐待的关系中逃脱，前任是个有钱又聪明的科学家。前任自杀后给Cecilia留了一大笔遗产，然而Cecilia怀疑他的死根本就是一场骗局——前夫变成了别人都看不到的隐身人，继续折磨她。





伊丽莎白·莫斯的表演让这部电影有了焦虑、紧迫的氛围，展现出了精神崩溃的焦躁感。





（对于《隐身人》和伊丽莎白·莫斯，也有一些批评和刺耳的声音，国内部分观众就在影评中抱怨“最不能忍的是女主角太丑”、“一般这种角色都是找金发美女演，但女主角只有金发”等，忽视了她精准的演技。）





《隐身人》《升级》的导演雷·沃纳尔曾分享邀请伊丽莎白出演的过程，“因为我知道她之前在戏里的演技，所以我会害怕，我怕她会觉得自己水平比较高，她会不会想，这到底是哪个家伙让我拍个什么恐怖片。不过跟她说起话来，她真的能让你卸下防备，给人感觉她非常脚踏实地，又非常的直白坦率，在我们通话的最后，她表示自己很愿意拍这部电影。”





在乔丹·皮尔的《我们》中已经过了一把惊悚片的瘾伊丽莎白这次走得更远，她表示很喜欢《隐身人》的故事，“ 你一旦知道你在对抗的是什么的时候，你就能去还击了，对吧？或者至少我们可以有意识的去注意，因为知道攻击威胁我们的对象是什么。但如果你看不见对方，那你真的是一点招也没有。我真是觉得这种恐怖是整个宇宙里最让人害怕的了。”





2019年8月，福布斯公布2019年全球收入最高女演员榜单，伊丽莎白·莫斯以2400万美元的年收入位列第七。排在伊丽莎白·莫斯前面的都是斯嘉丽·约翰逊、妮可·基德曼、詹妮弗·安妮斯顿这样的大明星。











所谓“人红是非多”。不久前，有八卦杂志传出了伊丽莎白·莫斯与汤姆·克鲁斯订婚的传闻，甚至还有照片为证。





不过伊丽莎白·莫斯已经在接受采访时辟谣：照片是PS的。





很多人可能会感到困惑，两人虽然都身处演艺圈，但并没有合作过作品，怎么就传出了绯闻呢？





其实两人还真的有些交集——伊丽莎白·莫斯和汤姆·克鲁斯都是山达基科学教的教徒。曾有传闻说教会有意撮合两人，不过两人并没有就此事做出过回应。





在2009年到2011年期间，伊丽莎白·莫斯曾与演员弗莱德·阿米森有过一段短暂的婚姻。现在的伊丽莎白·莫斯是一位事业成功的单身女性。

编辑：羊羊