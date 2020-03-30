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时光晚报：卢娜演员疑似感染新冠病毒

《扫毒3》暑期开拍 《霸王别姬》台湾重映

2020-03-30 19:54:05 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.卢娜演员疑似感染新冠病毒



      《哈利波特》系列中卢娜的扮演者伊文娜·林奇在社交媒体上透露自己失去嗅觉、味觉，疑似感染新冠！但她对此淡定又好奇的反应也很有卢娜的感觉。

      她先是发文表示，“还有其他人神秘地失去了他们的味觉/嗅觉吗？实际上还感觉挺享受？好像自己成了一个更高效、升级的人类，不会被气味和嗅觉带来的念头所左右？说真的，我怎样能够一直保持这样？我现在明白为什么机器人代表未来了。”

      由于失去嗅觉和味觉是感染新冠肺炎的一个典型症状，许多粉丝在下面关切地问她是否还好。她回复：“天啊，大家放松点，我知道这可能是COVID-19的症状，我很好，而且已经与社会隔绝了！我只是观察到这是一种有趣的/很酷的症状，而且我没注意到其他人在谈论它。”

02.贝克汉姆长子大布和富二代女友同居



      外媒报道，21岁的星二代、小贝长子“大布”布鲁克林·贝克汉姆近日搬入富二代女友妮可拉·佩尔茨住处，将与她共同在美国纽约生活。

      “妮可拉在整个贝克汉姆家族都很受欢迎——大卫·贝克汉姆和维多利亚都向布鲁克林表达了他们对于妮可拉的喜爱。”知情人士补充道。“所以他们完全支持儿子的决定——尽管他们会非常想念他。”

03.艾玛沃森呼吁疫情期间为家人待在家里



      艾玛·沃森最近加入“#我待在家#（#IStayHome#）”活动，倡导人们疫情期间待在家里。她发文称：“我祖母70多岁了，特别脆弱。我妈妈患有1型糖尿病。我最好的朋友是一位保健专家。我为她们待在家里，你将为谁待在家呢？”



01.《霸王别姬》《阿飞正传》在台湾重映




      为纪念张国荣逝世17周年，张国荣主演的两部电影《霸王别姬》《阿飞正传》的数字修复版将于4月1日在台湾重映。

02.《冰雪长津湖》因疫情停拍损失1.5亿



      日前，中国电影家协会针对“电影行业应对疫情影响”召开专题网络会议。博纳影业总裁于冬在会上透露，博纳的一部主旋律献礼片《冰雪长津湖》因疫情停拍，损失超过1.5亿。

      于冬表示，受疫情影响，《冰雪长津湖》剧组1800人滞留丹东，200人滞留天漠，损失巨大。该片导演刘伟强此前接受港媒采访时表示，因为要配合雪景拍摄，剧组可能要等到今年入冬再次开工。

03.《扫毒3》今年暑期开拍



      香港寰宇电影公司负责人林小明日前接受采访时表示，公司今年暑期将开拍电影《扫毒3》。另外，今年年底刘德华将主演一部空难题材的电影。

      《扫毒2》由邱礼涛执导，刘德华、古天乐、苗侨伟等主演，2019年上映。《扫毒》由陈木胜执导，古天乐、张家辉、刘青云等主演，2013年上映。



01.《蝙蝠侠大战超人》4周年，扎导直播开聊



      正值《蝙超大战》公映4周年之际，导演扎克·施奈德在自己常用的社交软件Vero上面开展了一场直播，与粉丝共同观赏本片的“终极剪辑版”，边看边实时给出“导演评论音轨”。

      在《蝙超大战》的观影直播中，扎导给出了许多关于影片本身的趣闻，还提及了本片与《正联》的关联。他说《蝙超大战》中的“超人之死”一幕，大超（亨利·卡维尔饰）死之前的叫喊传遍了整个宇宙，那些银河系之外的星球都听到了，最终会唤醒后来在《正联》中出现了的“母盒”。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 伊文娜·林奇 扫毒3 霸王别姬 阿飞正传
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