今天的重点电影新闻都在这里~

在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.卢娜演员疑似感染新冠病毒















02.贝克汉姆长子大布和富二代女友同居





外媒报道，21岁的星二代、小贝长子“大布”布鲁克林·贝克汉姆近日搬入富二代女友妮可拉·佩尔茨住处，将与她共同在美国纽约生活。





“妮可拉在整个贝克汉姆家族都很受欢迎——大卫·贝克汉姆和维多利亚都向布鲁克林表达了他们对于妮可拉的喜爱。”知情人士补充道。“所以他们完全支持儿子的决定——尽管他们会非常想念他。”





03.艾玛沃森呼吁疫情期间为家人待在家里











艾玛·沃森最近加入“#我待在家#（#IStayHome#）”活动，倡导人们疫情期间待在家里。她发文称：“我祖母70多岁了，特别脆弱。我妈妈患有1型糖尿病。我最好的朋友是一位保健专家。我为她们待在家里，你将为谁待在家呢？”











01.《霸王别姬》《阿飞正传》在台湾重映

















02.《冰雪长津湖》因疫情停拍损失1.5亿















03.《扫毒3》今年暑期开拍





















01.《蝙蝠侠大战超人》4周年，扎导直播开聊











正值《蝙超大战》公映4周年之际，导演扎克·施奈德在自己常用的社交软件Vero上面开展了一场直播，与粉丝共同观赏本片的“终极剪辑版”，边看边实时给出“导演评论音轨”。





在《蝙超大战》的观影直播中，扎导给出了许多关于影片本身的趣闻，还提及了本片与《正联》的关联。他说《蝙超大战》中的“超人之死”一幕，大超（亨利·卡维尔饰）死之前的叫喊传遍了整个宇宙，那些银河系之外的星球都听到了，最终会唤醒后来在《正联》中出现了的“母盒”。