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时光早报:迪士尼新CEO等高管均降薪

速激外传续集开发中 傲骨之战第四季发预告

2020-03-31 08:54:02 来源：Mtime时光网

今天是周二，在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《速激》外传续集开发中


　　道恩·强森近日通过社交媒体开直播和网友交流，透露《速度与激情：特别行动》续集已在开发中，但原定今年7月开机的DC大作《黑亚当》却因疫情存在变数，他说如果能准时开机，会让影片2021年12月准时上映。“特别行动”的导演大卫·雷奇目前要和瑞安·雷诺兹忙活《死侍3》，可能不会参与到续集中来，强森说剧本和创意方向在稳步推进中。
02. 迪士尼新CEO等高管均降薪


　　为控制财务支出，迪士尼前任CEO鲍勃·艾格尔宣布将放弃所有薪酬，现任CEO鲍勃·查伯克则降薪一半。4月5日起，迪士尼所有副总裁降薪20%，高级副总裁降薪25%，执行副总裁以上的高管降薪30%。艾格在上个财年作为CEO的薪水是4750万美元，在2018年则拿到6560万美元。新任CEO鲍勃·查伯克的底薪大概在250万美元左右，预计会有750万美元年终奖以及1500万美元奖励津贴。
03. 锤哥主演《极限营救》发海报



　　Netflix为克里斯·海姆斯沃斯主演的新动作片《极限营救》发布了阴郁、凝重的海报，锤哥饰演一位黑市上的雇佣兵Tyler Raker，正要开启他人生中最危险的任务。他受一名商人委托，去解救这位商人被绑架的儿子。该片由《复联3》导演罗素兄弟编剧和监制，“美队”克里斯·埃文斯的动作替身萨姆·哈格里夫执导，影片将于4月24日在Netflix上线。
04. 《傲骨之战》第四季发预告

　　CBS近日发布了《傲骨之战》第四季的首支预告片，克里斯汀·芭伦斯基饰演的女主角Diane Lockhart准备好回归了！预告片中，Diane、小路易斯·格赛特饰演的Reddick与戴尔里·林多饰演的Boseman，齐心协力想要揭秘“Memo 618”，这个秘密“似乎让有权有钱的人，可以不受法律的约束”。第四季将于4月9日播出，库什·珍宝奥德拉·麦当娜萨拉·斯蒂尔等人均参演。
05. Maggie Q《梦幻岛》将发“未分级”版蓝光碟



　　Blumhouse影业宣布，《梦幻岛》会发行“未分级”的蓝光与线上版本，包括被删节片段与导演评论音轨等。这部恐怖惊悚片2月份时全美公映，4月14日可线上购买，5月12日发蓝光碟。影片由杰夫·瓦德洛执导，迈克尔·佩尼亚Maggie Q露西·海尔等人共同主演，讲述太平洋上坐落着一个神秘度假岛屿，人们的各种古怪要求似乎都可以在这里得到满足，又不完全是他们想要的那样……

01. 英国查尔斯王子已结束自我隔离


　　据英国媒体报道，此前确诊感染新冠病毒的英国查尔斯王子已经解除自我隔离状态，目前健康状况良好。查尔斯王子现年71岁。不久前，英国白金汉宫发布声明，称查尔斯王子被确诊感染新冠病毒。在确诊后，查尔斯王子进行了7天的自我隔离，现已解除隔离。目前，英国确诊感染新冠病毒的患者已经逼近两万人，包括英国首相鲍里斯·约翰逊。
02. 东京奥运会官宣明年7月23日举行


　　北京时间昨天晚上，国际奥组委宣布，东京奥运会将于2021年7月23日至8月8日举行。东京奥运会原定2020年7月24日开幕，受疫情影响不得不推迟。明年夏天，疫情总该结束了吧？到时候奥运会的logo要重新改为“Tokyo 2021”吧？

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 速度与激情 傲骨之战 极限营救 黑寡妇 梦幻岛
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