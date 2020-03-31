今天是周二，在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《速激》外传续集开发中









02. 迪士尼新CEO等高管均降薪









03. 锤哥主演《极限营救》发海报











04. 《傲骨之战》第四季发预告





05. Maggie Q《梦幻岛》将发“未分级”版蓝光碟















01. 英国查尔斯王子已结束自我隔离









据英国媒体报道，此前确诊感染新冠病毒的英国查尔斯王子已经解除自我隔离状态，目前健康状况良好。查尔斯王子现年71岁。不久前，英国白金汉宫发布声明，称查尔斯王子被确诊感染新冠病毒。在确诊后，查尔斯王子进行了7天的自我隔离，现已解除隔离。目前，英国确诊感染新冠病毒的患者已经逼近两万人，包括英国首相鲍里斯·约翰逊。

02. 东京奥运会官宣明年7月23日举行









北京时间昨天晚上，国际奥组委宣布，东京奥运会将于2021年7月23日至8月8日举行。东京奥运会原定2020年7月24日开幕，受疫情影响不得不推迟。明年夏天，疫情总该结束了吧？到时候奥运会的logo要重新改为“Tokyo 2021”吧？