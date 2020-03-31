过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《速激》外传续集开发中
02. 迪士尼新CEO等高管均降薪
为控制财务支出，迪士尼前任CEO鲍勃·艾格尔
宣布将放弃所有薪酬，现任CEO鲍勃·查伯克则降薪一半。4月5日起，迪士尼所有副总裁降薪20%，高级副总裁降薪25%，执行副总裁以上的高管降薪30%。艾格在上个财年作为CEO的薪水是4750万美元，在2018年则拿到6560万美元。新任CEO鲍勃·查伯克的底薪大概在250万美元左右，预计会有750万美元年终奖以及1500万美元奖励津贴。
03. 锤哥主演《极限营救》发海报
Netflix为克里斯·海姆斯沃斯
主演的新动作片《极限营救》
发布了阴郁、凝重的海报，锤哥饰演一位黑市上的雇佣兵Tyler Raker，正要开启他人生中最危险的任务。他受一名商人委托，去解救这位商人被绑架的儿子。该片由《复联3》
导演罗素兄弟编剧和监制，“美队”克里斯·埃文斯
的动作替身萨姆·哈格里夫
执导，影片将于4月24日在Netflix上线。
04. 《傲骨之战》第四季发预告
05. Maggie Q《梦幻岛》将发“未分级”版蓝光碟
Blumhouse影业宣布，《梦幻岛》
会发行“未分级”的蓝光与线上版本，包括被删节片段与导演评论音轨等。这部恐怖惊悚片2月份时全美公映，4月14日可线上购买，5月12日发蓝光碟。影片由杰夫·瓦德洛
执导，迈克尔·佩尼亚
、Maggie Q
与露西·海尔
等人共同主演，讲述太平洋上坐落着一个神秘度假岛屿，人们的各种古怪要求似乎都可以在这里得到满足，又不完全是他们想要的那样……
01. 英国查尔斯王子已结束自我隔离
据英国媒体报道，此前确诊感染新冠病毒的英国查尔斯王子已经解除自我隔离状态，目前健康状况良好。查尔斯王子现年71岁。不久前，英国白金汉宫发布声明，称查尔斯王子被确诊感染新冠病毒。在确诊后，查尔斯王子进行了7天的自我隔离，现已解除隔离。目前，英国确诊感染新冠病毒的患者已经逼近两万人，包括英国首相鲍里斯·约翰逊。
02. 东京奥运会官宣明年7月23日举行
北京时间昨天晚上，国际奥组委宣布，东京奥运会将于2021年7月23日至8月8日举行。东京奥运会原定2020年7月24日开幕，受疫情影响不得不推迟。明年夏天，疫情总该结束了吧？到时候奥运会的logo要重新改为“Tokyo 2021”吧？