加拿大导演Mostafa Keshvari拍摄了首部以冠状病毒疫情为主题的电影《冠状》，故事发生在电梯里，探索了这些被困在电梯里的住户们之间的恐惧与种族歧视。

影片海报









《冠状》是用手持摄像机，一镜到底拍摄，为了追求真实感，Keshavari鼓励演员们在他剧本的基础上，进行即兴发挥，强调被困在电梯中、与有可能被传染的恐惧。“你会看到角色的原始性，他们彼此之间交流，恐惧是真心的”，导演说，海报上则写着“恐惧才是病毒”。









当初在拍《冠状》的时候，疫情还只是在中国爆发，导演Keshavari还不知道疫情会后来扩散到整个世界，“当时这个病毒被叫做‘中国病毒’，但现在每个人都有可能会得，并不是某一个种族的问题，现在全人类都要齐心协力，抗击病毒”。





“病毒不会种族歧视，我们也不应该，”导演补充说，他的父母在伊朗老家，目前也面临着严重的疫情爆发状况。“害怕有可能失去亲人，这会更加激励你拍电影，”Keshavari原本想带着影片去电影节，但现在期待着可以在流媒体上播出。