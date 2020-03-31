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加拿大导演拍摄首部冠状病毒电影出炉

7位房客被困电梯中 其中一位是中国人

2020-03-31 11:03:38 来源：Mtime时光网

加拿大导演Mostafa Keshvari拍摄了首部以冠状病毒疫情为主题的电影《冠状》，故事发生在电梯里，探索了这些被困在电梯里的住户们之间的恐惧与种族歧视。

影片海报

　　时光网讯　加拿大籍伊朗裔的导演Mostafa Keshvari，最近刚刚拍完首部以“冠状病毒”为主题的影片《冠状》（Corona），故事发生在电梯里。“有拍这部影片的想法，是因为我有一次在坐电梯时，读到了中国游客被袭击的新闻，我也想要拍一部发生在电梯里的电影，”Keshavari告诉《好莱坞报道者》。

　　这部惊悚片是在加拿大温哥华拍摄，已经剪好，正准备出售，影片以冠状病毒疫情为引子，探索了这些被困在电梯里的住户们之间的恐惧与种族歧视。《冠状》中，疫情刚刚发展到第一阶段，一共7个邻居被困楼里的电梯中，他们怀疑刚刚从中国来的女邻居（由蔡宜秦饰演）被感染了冠状病毒，有可能传染给他们。

　　《冠状》是用手持摄像机，一镜到底拍摄，为了追求真实感，Keshavari鼓励演员们在他剧本的基础上，进行即兴发挥，强调被困在电梯中、与有可能被传染的恐惧。“你会看到角色的原始性，他们彼此之间交流，恐惧是真心的”，导演说，海报上则写着“恐惧才是病毒”。

影片另一款海报

　　艾米·阿内克饰演黑人电梯修理工，Zarina Sterling饰演八、九十年代出生的一位女性，Richard Lett饰演坐轮椅的白人至上主义者，安德里亚·斯特凡西科瓦饰演金发的妻子，乔希·布莱克饰演房东，Andy Canete则饰演欠款的房客。

　　当初在拍《冠状》的时候，疫情还只是在中国爆发，导演Keshavari还不知道疫情会后来扩散到整个世界，“当时这个病毒被叫做‘中国病毒’，但现在每个人都有可能会得，并不是某一个种族的问题，现在全人类都要齐心协力，抗击病毒”。

　　“病毒不会种族歧视，我们也不应该，”导演补充说，他的父母在伊朗老家，目前也面临着严重的疫情爆发状况。“害怕有可能失去亲人，这会更加激励你拍电影，”Keshavari原本想带着影片去电影节，但现在期待着可以在流媒体上播出。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 冠状 病毒
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