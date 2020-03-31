时光网讯
加拿大籍伊朗裔的导演Mostafa Keshvari
，最近刚刚拍完首部以“冠状病毒”为主题的影片《冠状》
（Corona），故事发生在电梯里。“有拍这部影片的想法，是因为我有一次在坐电梯时，读到了中国游客被袭击的新闻，我也想要拍一部发生在电梯里的电影，”Keshavari告诉《好莱坞报道者》。
这部惊悚片是在加拿大温哥华拍摄，已经剪好，正准备出售，影片以冠状病毒疫情为引子，探索了这些被困在电梯里的住户们之间的恐惧与种族歧视。《冠状》中，疫情刚刚发展到第一阶段，一共7个邻居被困楼里的电梯中，他们怀疑刚刚从中国来的女邻居（由蔡宜秦
饰演）被感染了冠状病毒，有可能传染给他们。
《冠状》是用手持摄像机，一镜到底拍摄，为了追求真实感，Keshavari鼓励演员们在他剧本的基础上，进行即兴发挥，强调被困在电梯中、与有可能被传染的恐惧。“你会看到角色的原始性，他们彼此之间交流，恐惧是真心的”，导演说，海报上则写着“恐惧才是病毒”。
当初在拍《冠状》的时候，疫情还只是在中国爆发，导演Keshavari还不知道疫情会后来扩散到整个世界，“当时这个病毒被叫做‘中国病毒’，但现在每个人都有可能会得，并不是某一个种族的问题，现在全人类都要齐心协力，抗击病毒”。
“病毒不会种族歧视，我们也不应该，”导演补充说，他的父母在伊朗老家，目前也面临着严重的疫情爆发状况。“害怕有可能失去亲人，这会更加激励你拍电影，”Keshavari原本想带着影片去电影节，但现在期待着可以在流媒体上播出。