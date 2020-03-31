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西尔莎罗南赞医护人员是真·超级英雄

甜茶艾玛后又一位为疫情发声"小妇人"演员

2020-03-31 11:19:13 来源：Mtime时光网

西尔莎·罗南在家中录制视频，称赞在前线抗疫的医护人员为“现实生活中的超级英雄”，并呼吁大家为他们捐款。

罗南靠门遥望

　　时光网讯　在暖心疗愈佳片《小妇人》中技惊四座的新生代实力派演员西尔莎·罗南，日前在家中录制暖心视频，致敬在前线抗疫的医护人员，称赞他们为“现实生活中的超级英雄”，并呼吁大家为他们捐款。她也成为继“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德、艾玛·沃森后，又一位为疫情发声的《小妇人》演员，用实际行动将片中的温暖力量传递到现实世界。

　　罗南还凭借该片拿到今年奥斯卡最佳女主角提名，这也是年仅25岁的她第4次提名奥斯卡，实力诠释“别人的25岁”。而影片本身更是拿下6项奥斯卡提名，并斩获最佳服装设计大奖。《小妇人》此前因疫情退出内地情人节档期，再定档日期待定。奥奖品质、暖心疗愈的《小妇人》成为许多内地观众影院复工后的观影首选。
 

罗南为疫情发声

　　《小妇人》由美国哥伦比亚影片公司出品，改编自同名经典名著，讲述马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。罗南饰演的二姐乔是片中的头号女主，她的故事是贯穿全片的主线。从小着迷于写作的她勇敢追逐作家梦，热爱自由，想要摆脱女性身上的桎梏，同时也愿意为所爱之人奉献一切。

　　奥斯卡金牌导演格蕾塔·葛韦格为乔注入了比原著更强烈的现代意识，使其成为独立自主女性的代言人，鼓舞无数女性观众活出自我，追求爱与自由，并找到自己在这个世界上的位置。导演葛韦格就曾表示：“乔一直是我最喜欢的女孩和偶像。她就像是一个充满人格魅力的导师，而非虚构角色。”而乔所散发的强大精神力量和正面影响，正是此时此刻世人所急需的一剂良药。
 
　　《小妇人》原著中的乔是最深入人心的角色之一，影响和激励了一代又一代女性读者。《哈利波特》系列作者J.K.罗琳就曾透露：“读《小妇人》时，有那么几个月，我自己就是乔·马奇。”所以把乔搬上银幕时，最具挑战的便是如何超越乔在原著中的经典形象。导演葛韦格认为乔需要由一个演技极其自然的演员饰演，而好莱坞新生代实力派罗南正是不二人选。


罗南为贝丝开始写书

　　她在葛韦格导演处女作《伯德小姐》中细腻真实的表演更是饰演乔的加分项。罗南在《小妇人》中的表演收放自如，层次丰富，既让观众看到乔独立自主、才华横溢和自由反叛的一面，又将乔的脆弱、敏感展露无遗，使这个角色更加丰富立体、有血有肉。

　　另外罗南深厚的台词功力使得乔说话时有一种现代人特有的放松感，令这个经典形象焕然一新。影片制片人艾米·帕斯卡尔评价罗南“对情感有着绝妙的把控”；《水形物语》导演吉尔莫·德尔·托罗称“西尔莎·罗南是这个故事的强力支柱”。相信获业内和影迷高度评价的罗南摘得奥斯卡影后指日可待。
  

定档海报_大银幕敬请期待

　　《小妇人》由奥斯卡提名导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）改编执导，艾玛·沃森（《美女与野兽》）、西尔莎·罗南（《伯德小姐》）、伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《大小谎言》）、

　　三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员倾情加盟。影片整个颁奖季共获得73个奖项和183个提名，四提奥斯卡的罗南领衔神仙阵容同框飙戏，温情疗愈、鼓舞人心的基调值得相约大银幕，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小妇人 索尼
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