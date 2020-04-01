时光网特稿 皮克斯动画工作室在过去的二十多年中，从技术、创意和商业层面来说，都在动画界处于统治地位。
1995年，皮克斯创造出了世界第一部电脑动画长片《玩具总动员》
，全球横扫3亿5千万美元票房。当吃瓜群众都以为皮克斯会陷入很多初创公司的“第二部综合症“时，1998年，皮克斯用《虫虫特工队》
让所有人再次惊艳。
该片是北美影市因疫情停摆之前最后一批上映的大片之一，在3月6日-8日和3月13日-15日蝉联两周票房冠军。影片上映到第三周的时候，北美主流院线已全部关门。
《1/2的魔法》
背景设置于当下的平行世界中，一个叫新蘑菇镇的地方，这里居住着各种各样的奇异生物，但是现代科技的发达，取代了往日魔法的日常地位。
微剧透提醒！
主角Ian Lightfoot（汤姆·赫兰德
配音）是个羞涩、社交恐惧的精灵。在他16岁生日当天，他与吵闹外向的哥哥Barley（克里斯·帕拉特
配音）收到了母亲Laurel（朱莉娅·路易斯-德利法斯
配音）送的礼物：他们已逝父亲留下的一支魔法杖、一块稀有的宝石以及一句特殊的咒语。兄弟俩的父亲在他们还很小的时候就去世了，而母亲给的这些东西加上咒语，可能会让父亲复活一天时间。
然而，当Ian和Barley准备唤回父亲时，宝石竟然在父亲完全出现前炸裂了，这让父亲的上半身无法显现。在24小时的倒数计时中，Ian和Barley为了修复错误、重新见到父亲，而踏上了一段旅程——他们的母亲及其新男友、警官Colt Bronco（梅尔·罗德里格斯配音）也一同启程，当然还有一群悄悄跟踪的家伙们。
新作中，他们二人也大致延续了在漫威电影宇宙中的人设：小汤姆配音一个内向敏感的青春期少年，从小就失去了父亲；帕帕配音四肢发达头脑简单的哥哥，哥哥比较粗枝大叶，不过心肠很好，总体是个喜剧角色。
此前，时光网在洛杉矶采访到了小汤姆和帕帕，与他们聊了聊为兄弟俩配音，如何看待漫威电影带给他们的荣耀，以及其他一些读者感兴趣的话题。另外，时光网还简要地和导演丹·斯坎隆
以及制片人克瑞·雷
聊了聊，了解了一些影片幕后的故事。