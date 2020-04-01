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2020-04-01 02:55:26 来源：Mtime时光网

导语

北美影市停摆前最后大片

汤姆&帕帕称兄道弟

"我对待小蜘蛛就像亲弟弟"

小蜘蛛分享最爱动画

帕帕回忆住货车的日子

生活因漫威而改变

"在好莱坞很容易迷失"

策划/制作：Mtime时光网
在北美影院关闭的前两周，尽管受到疫情影响，《1/2魔法》票房不及预期，仍蝉联两周冠军，成为好莱坞闭锁记忆中最后的大片。
　　时光网特稿 皮克斯动画工作室在过去的二十多年中，从技术、创意和商业层面来说，都在动画界处于统治地位。



　　1995年，皮克斯创造出了世界第一部电脑动画长片《玩具总动员》，全球横扫3亿5千万美元票房。当吃瓜群众都以为皮克斯会陷入很多初创公司的“第二部综合症“时，1998年，皮克斯用《虫虫特工队》让所有人再次惊艳。

　　之后，皮克斯建立了自己的基地，引进更多人才。从2001-2009八年间带来了一系列现代经典佳作，七部原创长片不分伯仲，包括《怪兽电力公司》《海底总动员》《超人总动员》《美食总动员》《机器人总动员》《飞屋环游记》。其中可能只有《赛车总动员》存在一些争议。

　　2010年以后，皮克斯相比之前的黄金年代略走下坡路，不过至今仍有极高的质量保证，不断推出像《海底总动员2：多莉去哪儿》这样的续集和番外，以及《寻梦环游记》这样的原创精品。

　　另外，被迪士尼收购后，皮克斯的创始人之一约翰·拉塞特成为迪士尼的创意总监，协助迪士尼在近几年推出了《无敌破坏王》《冰雪奇缘》《超能陆战队》《疯狂动物城》等佳作。（由于#Metoo运动，拉塞特已从迪士尼离开）



　　皮克斯工作室最新原创长片《1/2的魔法》是一部奇幻喜剧片，由《怪兽大学》导演丹·斯坎隆兼任导演及编剧。

　　该片是北美影市因疫情停摆之前最后一批上映的大片之一，在3月6日-8日和3月13日-15日蝉联两周票房冠军。影片上映到第三周的时候，北美主流院线已全部关门。

　　《1/2的魔法》背景设置于当下的平行世界中，一个叫新蘑菇镇的地方，这里居住着各种各样的奇异生物，但是现代科技的发达，取代了往日魔法的日常地位。
微剧透提醒！

　　主角Ian Lightfoot（汤姆·赫兰德配音）是个羞涩、社交恐惧的精灵。在他16岁生日当天，他与吵闹外向的哥哥Barley（克里斯·帕拉特配音）收到了母亲Laurel（朱莉娅·路易斯-德利法斯配音）送的礼物：他们已逝父亲留下的一支魔法杖、一块稀有的宝石以及一句特殊的咒语。兄弟俩的父亲在他们还很小的时候就去世了，而母亲给的这些东西加上咒语，可能会让父亲复活一天时间。

　　然而，当Ian和Barley准备唤回父亲时，宝石竟然在父亲完全出现前炸裂了，这让父亲的上半身无法显现。在24小时的倒数计时中，Ian和Barley为了修复错误、重新见到父亲，而踏上了一段旅程——他们的母亲及其新男友、警官Colt Bronco（梅尔·罗德里格斯配音）也一同启程，当然还有一群悄悄跟踪的家伙们。

《1/2的魔法》中文预告

　　“小蜘蛛”汤姆·赫兰德和“星爵”克里斯·帕拉特因为在漫威电影宇宙中的演出而颇受瞩目，而《1/2的魔法》是二人继《复仇者联盟4》之后的再度合作。

　　新作中，他们二人也大致延续了在漫威电影宇宙中的人设：小汤姆配音一个内向敏感的青春期少年，从小就失去了父亲；帕帕配音四肢发达头脑简单的哥哥，哥哥比较粗枝大叶，不过心肠很好，总体是个喜剧角色。

　　此前，时光网在洛杉矶采访到了小汤姆和帕帕，与他们聊了聊为兄弟俩配音，如何看待漫威电影带给他们的荣耀，以及其他一些读者感兴趣的话题。另外，时光网还简要地和导演丹·斯坎隆以及制片人克瑞·雷聊了聊，了解了一些影片幕后的故事。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：Brent Simon，Jami Philbrick 关键词： 皮克斯 动画 专访 帕帕 星爵 蜘蛛侠 迪士尼

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