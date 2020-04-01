在北美影院关闭的前两周，尽管受到疫情影响，《1/2魔法》票房不及预期，仍蝉联两周冠军，成为好莱坞闭锁记忆中最后的大片。

时光网特稿 皮克斯动画工作室在过去的二十多年中，从技术、创意和商业层面来说，都在动画界处于统治地位。







































该片是北美影市因疫情停摆之前最后一批上映的大片之一，在3月6日-8日和3月13日-15日蝉联两周票房冠军。影片上映到第三周的时候，北美主流院线已全部关门。





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然而，当Ian和Barley准备唤回父亲时，宝石竟然在父亲完全出现前炸裂了，这让父亲的上半身无法显现。在24小时的倒数计时中，Ian和Barley为了修复错误、重新见到父亲，而踏上了一段旅程——他们的母亲及其新男友、警官Colt Bronco（梅尔·罗德里格斯配音）也一同启程，当然还有一群悄悄跟踪的家伙们。





新作中，他们二人也大致延续了在漫威电影宇宙中的人设：小汤姆配音一个内向敏感的青春期少年，从小就失去了父亲；帕帕配音四肢发达头脑简单的哥哥，哥哥比较粗枝大叶，不过心肠很好，总体是个喜剧角色。



