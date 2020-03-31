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时光晚报:全球首部冠状病毒电影出炉

安妮海瑟薇接新片 志村健遗言：照顾狗狗

2020-03-31 19:56:05 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.加拿大导演拍摄首部冠状病毒电影出炉



      加拿大籍伊朗裔的导演Mostafa Keshvari最近刚刚拍完首部以“冠状病毒”为主题的影片《冠状》（Corona）。

      《冠状》中，疫情刚刚发展到第一阶段，一共7个邻居被困楼里的电梯中，他们怀疑刚刚从中国来的女邻居（由蔡宜秦饰演）被感染了冠状病毒，有可能传染给他们。这部惊悚片是在加拿大温哥华拍摄，已经剪好，正准备出售，影片以冠状病毒疫情为引子，探索了这些被困在电梯里的住户们之间的恐惧与种族歧视。

02.安妮·海瑟薇将主演新片《法国孩子不乱扔食物》



      据THR报道，安妮·海瑟薇将主演新片《法国孩子不乱扔食物》(French Children Don’t Throw Food)。

      该片改编自帕梅拉·德鲁克曼的自传，讲述一位美国女记者为了丈夫的工作搬到巴黎并在那里养家，当她试图找出平衡家庭和事业的方法时，她观察了她的法国邻居和朋友，发现了养育行为良好的法国孩子背后的秘密。然而她知道，每个人，无论他们看起来多么完美，都有自己的问题。

03.《黑寡妇》登上《完全电影》新刊封面



      斯嘉丽·约翰逊主演的漫威新片《黑寡妇》登上《完全电影》订阅版新刊封面！影片原定5月1日北美上映，后因疫情撤档。

04.《神秘海域》《莫比亚斯》等索尼电影延档



      索尼宣布多部电影档期调整，包括蜘蛛侠衍生片《莫比亚斯：暗夜博士》、重启的《超能敢死队2020》，以及所有大风大浪都被遇上了的《神秘海域：德雷克船长的宝藏》

      《莫比亚斯：暗夜博士》原定于7月31日上映，现在计划于2021年3月19日上映；《超能敢死队2020》将从7月10日推迟到2021年3月5日上映，征用了电子游戏改编电影《神秘海域》的档期；《神秘海域》则推迟到2021年10月8日上映，征用了一部索尼漫威未命名电影预定的上映日期；而这部未命名电影，现在暂无档期。



01.志村健临终遗言：请帮我照顾好狗狗



      3月29日，日本喜剧男星志村健因感染新冠肺炎病逝，享年70岁。日前，他的保姆透露了他的临终遗言：“希望你帮我好好照顾我的狗狗”。

      据悉，志村健去世后，家里留下了四只狗狗。

02.Netflix剧透广告让你不敢出门






      最近，一组剧透Netflix剧集的户外广告牌火了。如果疫情期间不好好在家隔离，还到处乱跑，那么可能会撞见《怪奇物语》《王国》《毒枭》《爱情盲选》等热门剧集的重大剧透。

      这一系列操作并不是Netflix的官方行为，而是德国两名勇敢的学生的“杰作”。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 安妮海瑟薇 志村健 黑寡妇
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