今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.加拿大导演拍摄首部冠状病毒电影出炉











加拿大籍伊朗裔的导演Mostafa Keshvari最近刚刚拍完首部以“冠状病毒”为主题的影片《冠状》（Corona）。









02.安妮·海瑟薇将主演新片《法国孩子不乱扔食物》















该片改编自帕梅拉·德鲁克曼的自传，讲述一位美国女记者为了丈夫的工作搬到巴黎并在那里养家，当她试图找出平衡家庭和事业的方法时，她观察了她的法国邻居和朋友，发现了养育行为良好的法国孩子背后的秘密。然而她知道，每个人，无论他们看起来多么完美，都有自己的问题。





03.《黑寡妇》登上《完全电影》新刊封面















04.《神秘海域》《莫比亚斯》等索尼电影延档















《莫比亚斯：暗夜博士》原定于7月31日上映，现在计划于2021年3月19日上映；《超能敢死队2020》将从7月10日推迟到2021年3月5日上映，征用了电子游戏改编电影《神秘海域》的档期；《神秘海域》则推迟到2021年10月8日上映，征用了一部索尼漫威未命名电影预定的上映日期；而这部未命名电影，现在暂无档期。















02.Netflix剧透广告让你不敢出门





















最近，一组剧透Netflix剧集的户外广告牌火了。如果疫情期间不好好在家隔离，还到处乱跑，那么可能会撞见《怪奇物语》《王国》《毒枭》《爱情盲选》等热门剧集的重大剧透。





这一系列操作并不是Netflix的官方行为，而是德国两名勇敢的学生的“杰作”。