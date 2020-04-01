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01. 《蜘蛛侠3》可能推迟开拍
根据外媒报道，由乔·沃茨
执导，“荷兰弟”汤姆·赫兰德
和赞达亚
主演的《蜘蛛侠3》，原定于今年7月在美国亚特兰大开拍，现在可能要暂时延迟开拍时间了。荷兰弟主演的《神秘海域》
也被延档了，他的行程会不会因此而冲突，现在还不好说。MCU电影非常依赖上映时间，因为这个宇宙中的电影上映顺序很关键，冠状病毒疫情一下打乱了所有影片和Disney+美剧的上映计划。
02. 《黑寡妇》突然更换新配乐师
03. 《怪物猎人》拍完，《生化危机》推迟
Constantin Film的总裁马丁·莫兹科维茨
透露了旗下两个项目的新进展：米拉·乔沃维奇
主演的电影《怪物猎人》
现在已经完工，目前仍按原计划今年9月4日上映；而该公司与Netflix合作的重启版《生化危机》剧集（不是米拉主演），原定今年4月在南非的片场开始筹备工作，6月开拍，但由于受到疫情影响，开拍时间暂时推迟，片方也正与Netflix商量本剧的新播出时间。
04. 马克·鲁法洛新剧延迟开播
05. 杰拉德·巴特勒新片中拯救家人
01. 狮门影业又一轮大规模裁人
狮门影业近日裁掉了将近20位员工，主要来自电影市场与发行部门，该裁员计划已经筹备了好几个月，是为了公司重组，和当下的疫情没关系。狮门最近的院线新片包括宗教主题的《依然相信》
，上映2周就可在线播放了，全美票房拿到910万美元。而公司旗下的《电锯惊魂9：螺旋》
、《内战前夕》
与《逃跑》
，均在近一个月来大批撤档/改档的好莱坞电影中，这三部新片目前都没有新档期。