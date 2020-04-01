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时光早报:"蜘蛛侠3"延迟开拍时间

"黑寡妇"忽然换配乐师 狮门影业又一轮裁人

2020-04-01 08:11:05 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《蜘蛛侠3》可能推迟开拍



　　根据外媒报道，由乔·沃茨执导，“荷兰弟”汤姆·赫兰德赞达亚主演的《蜘蛛侠3》，原定于今年7月在美国亚特兰大开拍，现在可能要暂时延迟开拍时间了。荷兰弟主演的《神秘海域》也被延档了，他的行程会不会因此而冲突，现在还不好说。MCU电影非常依赖上映时间，因为这个宇宙中的电影上映顺序很关键，冠状病毒疫情一下打乱了所有影片和Disney+美剧的上映计划。
02. 《黑寡妇》突然更换新配乐师



　　今年早些时候，漫威宣布亚历山大·迪普拉《水形物语》）将为《黑寡妇》一片创作配乐，近日片方突然宣布，将换为洛内·巴尔菲《碟中谍6：全面瓦解》）。本片原定今年5月1日就要上映了，后来因疫情原因宣布延档，新的档期还未定。但按理说这个时候电影已经做完了，为什么突然更换配乐师，漫威没有公布原因。
03. 《怪物猎人》拍完，《生化危机》推迟



　　Constantin Film的总裁马丁·莫兹科维茨透露了旗下两个项目的新进展：米拉·乔沃维奇主演的电影《怪物猎人》现在已经完工，目前仍按原计划今年9月4日上映；而该公司与Netflix合作的重启版《生化危机》剧集（不是米拉主演），原定今年4月在南非的片场开始筹备工作，6月开拍，但由于受到疫情影响，开拍时间暂时推迟，片方也正与Netflix商量本剧的新播出时间。
04. 马克·鲁法洛新剧延迟开播



　　“绿巨人”马克·鲁法洛主演的HBO限定剧集《我知道这是真的》，原定4月27日首播，现在暂时改档5月10日。继《悦纳新自我》中的“蚁人”保罗·路德之后，马克叔成为又一位在美剧中一人分饰两角的MCU演员。本限定剧集改编自Wally Lamb的原著小说，讲述的是一对儿同卵双胞胎兄弟的平行人生。上周HBO还宣布，妮可·基德曼休·格兰特共同主演的美剧《无所作为》也被延档了。
05. 杰拉德·巴特勒新片中拯救家人

　　里克·罗曼·沃夫执导，杰拉德·巴特勒主演的新片《格陵兰》近日发布了预告片，本片原定由尼尔·布洛姆坎普《第九区》）执导，“美队”克里斯·埃文斯主演，现在全换了人。杰拉德与导演此前曾合作过《天使陷落》，新片讲的大概是男主角一家人在面临自然灾难时，挣扎着生存下来的故事，这个套路的故事好莱坞感觉至少拍过有20部了。《格陵兰》目前定档6月12日，还不知道会不会延档。

01. 狮门影业又一轮大规模裁人



　　狮门影业近日裁掉了将近20位员工，主要来自电影市场与发行部门，该裁员计划已经筹备了好几个月，是为了公司重组，和当下的疫情没关系。狮门最近的院线新片包括宗教主题的《依然相信》，上映2周就可在线播放了，全美票房拿到910万美元。而公司旗下的《电锯惊魂9：螺旋》《内战前夕》《逃跑》，均在近一个月来大批撤档/改档的好莱坞电影中，这三部新片目前都没有新档期。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 蜘蛛侠3 黑寡妇 狮门影业 怪物猎人 生化危机 我知道这是真的
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