今年北美暑期档可能会创史上最差战绩，更多麻烦的问题还在后面。

《壮志凌云2》能准时起飞吗？









北美影市到《神奇女侠2》8月上映时才彻底复苏？





今年春节档中国电影公司遇到的问题，现在好莱坞电影公司同样要面对：撤档的大片重新定档到什么时候、原定春季和暑期上映的影片和春节档影片如何错开上映，正在拍摄的新片停机影响到2021年的档期怎么办？





还有个被讨论很多的问题：影院上映和线上点播之间的冲突如何解决？90天窗口期还需要坚持吗？显然，线上点播和流媒体的商业模式，现阶段无法支撑大量上亿美元投资电影的资金回收。Netflix等流媒体再厉害，也没资金一口气“收留”这么多大银幕作品，何况其他国家电影产业主要依靠的也是影院。











电影院才是电影产业的基石，影院一天不恢复正常，电影产业就很难恢复正常。





更多麻烦的问题还在疫情趋缓以及结束后：有多少影院会在今年的疫情状况下倒闭，银幕数的减少对票房有多大影响？观众进影院的信心恢复需要多长时间……