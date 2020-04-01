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《壮志凌云2》&《信条》也可能要撤档

AMC院线CEO：希望6月中旬能重开影院

2020-04-01 09:13:36 来源：Mtime时光网

今年北美暑期档可能会创史上最差战绩，更多麻烦的问题还在后面。
　《壮志凌云2》能准时起飞吗？

　　时光网讯 新冠疫情让全球电影业进入“至暗时刻”，中国内地电影院3月底4月初重开计划被叫停，美国新冠确诊超16万，电影院重开更是遥遥无期。近日美国最大院线AMC首席执行官亚当·阿伦对《好莱坞报道者》表示“希望6月中旬电影院重开，大家都想走出自己的家门”。

　　

《壮志凌云2》中文预告

6月中旬重开影院是最乐观的估计，即使6月到了很多大片也不见得会上映。其一对于暑期档大片来讲，他们需要很长的市场推广时间，其二，疫情趋缓后，观众不见得愿意马上就去人潮拥挤的影院；其三，投资上亿美元的好莱坞大片也依赖全球市场的票房，现在是没有几个国家电影院是正常营业的。

　　《综艺》分析：目前坚持不改档的《壮志凌云2》（6月24日）、《信条》（7月17日）很可能无法如期登陆大银幕。

华纳暂时没让《信条》撤档

　　随着《黑寡妇》《速度与激情9》《莫比亚斯：暗夜博士》《超能敢死队2020》陆续撤档，除了《壮志凌云2》和《信条》，今年北美暑期档还剩下：皮克斯《心灵奇旅》6月19日、《壮志凌云2》6月24日，《分身人》7月3日、《丛林奇航》7月24日和《神奇女侠2》8月14日在档期表上。

北美影市到《神奇女侠2》8月上映时才彻底复苏？

　　今年春节档中国电影公司遇到的问题，现在好莱坞电影公司同样要面对：撤档的大片重新定档到什么时候、原定春季和暑期上映的影片和春节档影片如何错开上映，正在拍摄的新片停机影响到2021年的档期怎么办？

　　还有个被讨论很多的问题：影院上映和线上点播之间的冲突如何解决？90天窗口期还需要坚持吗？显然，线上点播和流媒体的商业模式，现阶段无法支撑大量上亿美元投资电影的资金回收。Netflix等流媒体再厉害，也没资金一口气“收留”这么多大银幕作品，何况其他国家电影产业主要依靠的也是影院。



　　电影院才是电影产业的基石，影院一天不恢复正常，电影产业就很难恢复正常。

     更多麻烦的问题还在疫情趋缓以及结束后：有多少影院会在今年的疫情状况下倒闭，银幕数的减少对票房有多大影响？观众进影院的信心恢复需要多长时间……

   编辑：小火纸

关键词： 壮志凌云2 信条 新冠疫情 好莱坞 电影产业
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