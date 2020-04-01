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乔丹纪录片"最后之舞"Netflix提前上线

纪录乔丹与公牛队8年获6次总冠军的故事

2020-04-01 10:09:09 来源：Mtime时光网

讲述乔丹与芝加哥公牛队在1997-1998赛季故事的纪录剧集《最后之舞》，首播日期由原定的6月2日，提前到了4月19日。
　　时光网讯　ESPN与Netflix合作的迈克尔·乔丹纪录剧集《最后之舞》，首播日期由原定的6月2日，提前到了4月19日。本剧一共10集，讲述的是乔丹带领芝加哥公牛队在1998年，获得8年之内第六次NBA总冠军时的故事。

　　《最后之舞》由Jason Hehir执导，不仅如实记录了乔丹与上世纪90年代的公牛队，还有此前从未公开过的1997-98赛季录像，首次在剧集中曝光。“美国社会现在体育比赛都停了，观众们希望体育世界可以让他们逃离现实，享受集体看球/观影的快乐。我们听到了粉丝们的呼声，把本剧的开播时间提前了。”

　　“为了做到这一点，我们也很高兴地宣布，我们通过加速制作进程，可以完成开播目标。”ESPN在声明中说，“《最后之舞》的主角，是篮球历史上最伟大的运动员之一以及‘公牛王朝’，我们希望本剧可以满足人们对于群体娱乐的需求，扮演体育平时在人们日常生活中的角色，讲述的故事可以让每个人都着迷，而不只是体育粉丝”。



　　1997年秋天，乔丹、公牛老板杰里·雷斯多夫和总教练菲尔·杰克逊同意让NBA娱乐组在整个赛季，对球队进行拍摄，而这些珍贵的资料在超过20年之后的今天，终于有机会与观众们见面，呈现出这样一位篮球巨星，还有一支杰出的队伍。

　　剧集中，观众们除了再次经历1997-98那个特别的赛季，还可以看到乔丹的童年，他来到公牛之前球队的窘况，1984年被征召入队之后队伍一点点的建立过程，以及公牛队最终获得首个总冠军的盛况。斯科蒂·皮蓬、丹尼斯·罗德曼、史蒂夫·科尔与菲尔·杰克逊等人，都在纪录剧集中大量现身，采访无数。

　　“乔丹和90年代的公牛不仅是体育超级巨星，他们也是全球现象，”导演Hehir表示，“拍摄本剧的过程对于探索一个男人、一支球队的非凡影响力来说，是个非比寻常的机会。我们希望观众们喜爱《最后之舞》，就像我们热爱近3年的拍摄过程一样。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迈克尔乔丹 纪录片 最后之舞 美剧 ESPN Netflix
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最后之舞 (2019)

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导演：Jason Hehir

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