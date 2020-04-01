讲述乔丹与芝加哥公牛队在1997-1998赛季故事的纪录剧集《最后之舞》，首播日期由原定的6月2日，提前到了4月19日。









“为了做到这一点，我们也很高兴地宣布，我们通过加速制作进程，可以完成开播目标。”ESPN在声明中说，“《最后之舞》的主角，是篮球历史上最伟大的运动员之一以及‘公牛王朝’，我们希望本剧可以满足人们对于群体娱乐的需求，扮演体育平时在人们日常生活中的角色，讲述的故事可以让每个人都着迷，而不只是体育粉丝”。











1997年秋天，乔丹、公牛老板杰里·雷斯多夫和总教练菲尔·杰克逊同意让NBA娱乐组在整个赛季，对球队进行拍摄，而这些珍贵的资料在超过20年之后的今天，终于有机会与观众们见面，呈现出这样一位篮球巨星，还有一支杰出的队伍。





剧集中，观众们除了再次经历1997-98那个特别的赛季，还可以看到乔丹的童年，他来到公牛之前球队的窘况，1984年被征召入队之后队伍一点点的建立过程，以及公牛队最终获得首个总冠军的盛况。斯科蒂·皮蓬、丹尼斯·罗德曼、史蒂夫·科尔与菲尔·杰克逊等人，都在纪录剧集中大量现身，采访无数。





“乔丹和90年代的公牛不仅是体育超级巨星，他们也是全球现象，”导演Hehir表示，“拍摄本剧的过程对于探索一个男人、一支球队的非凡影响力来说，是个非比寻常的机会。我们希望观众们喜爱《最后之舞》，就像我们热爱近3年的拍摄过程一样。”