国际的黑泽，世界的三船！



















《用心棒》里的三十郎是三船敏郎最受欢迎的角色 《用心棒》里的三十郎是三船敏郎最受欢迎的角色









曾有个说法，二战后享誉世界的日本电影演员中，除了哥斯拉，就是三船敏郎了。他是如何成为传奇的呢？

出生的中国的日本孩子





儿时的三船敏郎



三船敏郎1920年出生在中国山东青岛，青少年时期在大连生活。父亲来华讨生活的日本侨民，以开照相馆为生，为了招揽生意他经常让儿子当模特，因此三船小时候留下了很多照片。





和那个大时代许多日本年轻人一样，1940年20岁的三船敏郎被召回日本当兵，伪满洲陆军第7航空队，因为有照相知识而被分配到摄影部，并接手拍摄航空照片。





在纪录片《三船敏郎：最后的武士》中他的儿子回忆，父亲经常会痛诉战争对人的残害，在二战末期，三船敏郎被分配到熊本的特攻队，他经常会给那些连变声期都没到的娃娃兵做饭，在那些执行自杀任务的娃娃兵上飞机前，三船敏郎经常会劝告他们“不要喊天皇万岁，非要喊就喊对妈妈没说出的话吧”





1945年战争结束后，三船敏郎拿着1.5日元和一张毛毯回到东京。





应征摄影助理结果成了演员





因为会拍照，1946年三船敏郎为了找工作拜访了东宝摄影所摄影部的前辈大山年治，并且请求获得摄影记者助手的工作。因为提交了履历书，被东宝第一期新人招募传递结果，所以也接受了面试。





据说，三船面试时演戏时表现“像是要吃人的态度”，未通过审查人审查，后来却意外地被黑泽明看中了才华进入影坛。在黑泽明的自传《蛤蟆的油》中是这样描述的：高峰秀子小姐恰巧是评审之一，她很欣赏三船，特地跑到《无愧我的青春》摄影棚找黑泽明，告诉他有这样一个人。





黑泽明在书中描述他第一次见到三船敏郎的情景时写道：“我感到这汉子有股奇怪的魅力，因而关心起考试的结果来……”





在黑泽明看来，“三船是过去的日本电影界独一无二的有才之士，入戏之快更是超群。普通演员在表现上需要十成力，三船用三成力就能表现出来……普通演员如果需要三个动作才能表现出来，那么，三船一个动作就能完成。无论什么，他都表演得干干净净、利利索索，速度感是过去的演员中从未见过的。而且他的细腻与敏感也十分令人惊异。”





《泥醉天使》剧照





《七武士》剧照









《一九四一》中的三船敏郎





说实话，没有黑泽明，确实不会有三船敏郎的辉煌。拍摄《蜘蛛巢城》时，黑泽明让动作演员真的朝三船敏郎射箭，当时日本的电影剧组也没买保险。三船敏郎觉得黑泽明对他有恩，就硬着头皮上了。后来确实被吓到不行，以至于有传闻三船因此对黑泽有怨言。





三船敏郎这表情是真·吓尿了

凭借着和黑泽明的合作，以及东宝的力挺，三船敏郎很快在日本成为天皇巨星，他私下爱喝酒、玩车。纪录片《三船敏郎：最后的武士》中女演员司叶子回忆，有时候三船敏郎喝醉了会开车敞篷车到黑泽明家门口骂对方是蠢蛋（八格牙路），而熟悉三船的人对此是一笑了之。







影史谜题：三船敏郎和黑泽明为何决裂？







三船敏郎和黑泽明长期的合作曾誉为“国际的黑泽，世界的三船”。但俩人自1965年《红胡子》之后30年没有合作，甚至都很少说话，个中缘由众说纷纭。每当记者问起这个问题时，黑泽明总是面带微笑的表示：与三船没有矛盾，只是能一起做的工作都做完了。





有人认为《红胡子》中三船的表演黑泽明不太满意，有人认为三船1966年开始发展自己的海外事业疏远了黑泽明，有人认为《虎！虎！虎！》事件后三船在媒体上说的话刺痛了黑泽明。





三船当时接受媒体采访时说，黑泽明之所以和美国福斯电影公司闹掰，是因为黑泽明坚持使用业余演员，和好莱坞创作体系发生冲突，这句话让刺痛了黑泽明。不过很多人不知道的是，三船接受媒体采访的前提是：他向福斯电影公司提出建议，让他自己的制作公司接手电影在日本的拍摄，并强制要求福斯重新聘请黑泽明担任导演。





黑泽明和三船敏郎在《红胡子》片场





无论原因如何，现实是这对银幕搭档再也没有为我们、为电影艺术贡献作品。





1966年之后，黑泽明的艺术生涯也均走入低谷。1971年黑泽明自杀未遂，那时候三船敏郎正和阿兰·德隆正在好莱坞拍摄大片《荒野两匹狼》，算不上如日中天，但也在海外闯出了一片天。





两人最后一次见面是1993年在本多猪四郎的葬礼上，被疾病折磨的三船脸色难看依然硬撑在葬礼的队伍中，黑泽明上前关照的问：没事吧？不要硬撑。三船回答：不要紧。





三船敏郎1997年12月24日去世，黑泽明1998年9月6日去世。

参考资料：书籍《等云到：与黑泽明导演在一起》《蛤蟆的油》、 纪录片《三船敏郎：最后的武士》

作者：日灼、老羊 编辑：小火纸