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时光晚报：张艺谋《一秒钟》今年上映

昆汀转型高产影评人 新《东京爱情故事》曝预告

2020-04-01 19:52:35 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.张艺谋《一秒钟》今年上映



      欢喜传媒发布2019年业绩，宣布得益于《疯狂的外星人》《我和我的祖国》等片的优异票房表现，实现上市以来首次盈利。同时，业绩公告也透露张艺谋《一秒钟》、王小帅监制《上山》将于2020年上映；王家卫参与的网剧《天堂旅馆》正在筹备中。



01.昆汀转型高产影评人



      疫情爆发让很多电影人不得不待在家里，昆汀·塔伦蒂诺利用宅在家的时间成功转型高产影评人，3月以来已经更新了9篇影评，放在New Beverly影院的网站上。

      一直热爱老港片的昆汀在影评中还写到了老牌动作明星王羽，经典港片《勾魂针夺命拳》等。

02.DC《神奇女侠2》曝艺术海报



      电影《神奇女侠2》曝光由Nuno Sarnadas设计的艺术海报。海报中，“神奇女侠”戴安娜在闪电中甩出真言套索，从天而降。

      《神奇女侠2》原定6月5日在美国上映，受疫情影响，档期已推迟到8月14日。

03.《极道车神》埃德加赖特新作曝光



      《僵尸肖恩》《热血警探》《极盗车神》导演埃德加·赖特的新片曝光，看故事感觉依然会是部十分有趣的作品！

      影片改编自西蒙·佩吉热情安利的小说《Set My Heart to Five》，讲述2054年的人类社会中，一个从事牙医工作的机器人贾里德，在看过上世纪80、90年代的电影后，经历了情感的觉醒。之后他开始说服人类，让他和他的同类被允许去“感受”。此外，他还踏上了跨越美国西海岸的冒险之旅，决心与创造他的程序员见面，并撰写一部将改变世界的电影剧本。



01.新版《东京爱情故事》首曝预告



先导预告

      经典日剧《东京爱情故事》重拍版近日发布首款预告，同样改编自柴门文同名漫画，只是时间背景改到了2020年的东京，伊藤健太郎扮演永尾完治、石桥静河扮演赤名莉香、清原翔扮演三上健一、石井杏奈扮演关口里美。



01.演员伊德瑞斯·艾尔巴顺利度过隔离期

伊德瑞斯艾尔巴报平安

      曾出演《速度与激情：特别行动》、《雷神》系列的演员伊德瑞斯·艾尔巴发布视频报平安，称虽然之前自己和妻子确诊染上新冠病毒，但已经顺利度过了隔离期。

      据悉，伊德瑞斯是在拍摄新片过程中确诊的，所以他和妻子一直在外地隔离。现在两人虽然度过了隔离期，但暂时还无法坐飞机回到家中。

02.张国荣逝世十七周年


      2003年4月1日，张国荣永远地离开了这个世界。17年过去了，依然有很多人在怀念他。

      张国荣的爱人唐鹤德也通过社交网络分享一张二人撑伞合影，并写道：“17年前你离开了我们，但我知道你在另一个国度里时刻都想念着我们，特别在这严峻的时候会给我们鼓励、打气，希望大家一起加油、努力，共同度过这一次的疫情。 ” ​

03.三船敏郎诞辰100周年



      今天是黑泽明御用男演员三船敏郎的诞辰100周年！三船敏郎曾主演过黑泽明执导的《七武士》《罗生门》《蜘蛛巢城》《椿三十郎》《野良犬》等经典影片，凭《用心棒》和《红胡子》两度斩获威尼斯电影节影帝！此外，他还出演过稻垣浩执导的《宫本武藏》系列，美国电影《中途岛之战》等。

   编辑：羊羊

关键词： 时光晚报 一秒钟 欢喜传媒 昆汀 张国荣 三船敏郎
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