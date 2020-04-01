今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.张艺谋《一秒钟》今年上映





















01.昆汀转型高产影评人















一直热爱老港片的昆汀在影评中还写到了老牌动作明星王羽，经典港片《勾魂针夺命拳》等。





02.DC《神奇女侠2》曝艺术海报















03.《极道车神》埃德加赖特新作曝光











《僵尸肖恩》《热血警探》《极盗车神》导演埃德加·赖特的新片曝光，看故事感觉依然会是部十分有趣的作品！





影片改编自西蒙·佩吉热情安利的小说《Set My Heart to Five》，讲述2054年的人类社会中，一个从事牙医工作的机器人贾里德，在看过上世纪80、90年代的电影后，经历了情感的觉醒。之后他开始说服人类，让他和他的同类被允许去“感受”。此外，他还踏上了跨越美国西海岸的冒险之旅，决心与创造他的程序员见面，并撰写一部将改变世界的电影剧本。











01.新版《东京爱情故事》首曝预告











先导预告 经典日剧《东京爱情故事》重拍版近日发布首款预告，同样改编自柴门文同名漫画，只是时间背景改到了2020年的东京，伊藤健太郎扮演永尾完治、石桥静河扮演赤名莉香、清原翔扮演三上健一、石井杏奈扮演关口里美。











01.演员伊德瑞斯·艾尔巴顺利度过隔离期

伊德瑞斯艾尔巴报平安 曾出演《速度与激情：特别行动》、《雷神》系列的演员伊德瑞斯·艾尔巴发布视频报平安，称虽然之前自己和妻子确诊染上新冠病毒，但已经顺利度过了隔离期。

据悉，伊德瑞斯是在拍摄新片过程中确诊的，所以他和妻子一直在外地隔离。现在两人虽然度过了隔离期，但暂时还无法坐飞机回到家中。





02.张国荣逝世十七周年













张国荣的爱人唐鹤德也通过社交网络分享一张二人撑伞合影，并写道：“17年前你离开了我们，但我知道你在另一个国度里时刻都想念着我们，特别在这严峻的时候会给我们鼓励、打气，希望大家一起加油、努力，共同度过这一次的疫情。 ” ​





03.三船敏郎诞辰100周年









