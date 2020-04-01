《曼达洛人》上周在欧洲上线之后，迅速成为7个国家中，热度最高的原创流媒体剧集，Disney+ Hotstar将于4月3日在印度上线。











艺术海报 《曼达洛人》在德国的热度最高（1200万），接下来分别是英国（790万）、意大利（650万）、西班牙（500万）、瑞士（72万）、奥地利（53万）与爱尔兰（39万）。Disney+自去年11月在美国上线后，订阅用户达到了2860万，时任CEO［鲍勃·艾格尔］称这一成绩“超过了我们的最大预期”。





今日，有插画师也发布了《曼达洛人》第一季第二集的艺术海报，本剧第二季已拍摄完毕，原定今年10月播出，但由于疫情原因，后期工作可能也会被延迟，剧集上线现在不确定是否会被延期。





接下来，Disney+还将在印度上线，和当地媒体巨头旗下的Hotstar一起，整合成新平台“Disney+ Hotstar”，4月3日开始运营。Hotstar目前是印度最大的流媒体平台，活跃用户大约3亿人，而整合之后的这一新平台将会汇集迪士尼的内容，以及Hotstar旗下的印度语与英语影视作品，还有包括板球比赛等在内的诸多印度体育赛事等。





Disney+ Hotstar原定3月29日上线，和印度板球超级联赛开始的时间保持一致，但由于联赛推迟到了4月15日，流媒体平台上线也往后延了几天。（按照现在疫情在印度发展的状况，板球联赛不一定会顺利开启。）









