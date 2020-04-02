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时光早报:"小黄人2""好声音2"重新定档

"瑞克和莫蒂"发新预告 华纳传媒任命新CEO

2020-04-02 08:32:18 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《小黄人2》《欢乐好声音2》重新定档



　　环球影业为旗下的几部影片档期重新洗牌，照明娱乐的动画前传电影《小黄人大眼萌2》延档整整一年，2021年7月2日重新公映，这也是继《速度与激情9》的直接延档1年后，环球的又一大动作。动画续集电影《欢乐好声音2》延档5个月，改为2021年12月22日公映。而根据《绿野仙踪》前传衍生的大热百老汇音乐剧，改编的同名真人版新片《魔法坏女巫》档期已撤，还未公布新档期。
02. 《瑞克和莫蒂》第四季后半部发新预告

　　Adult Swim大热动画剧集《瑞克和莫蒂》为第四季的后半部分发布了一支新预告片，并且宣布了剩下5集的播出日期是5月3日，届时距离2019年12月上半季5集的播出，将会过去5个月的时间。《瑞克和莫蒂》很喜欢愚人节发东西，2017年的时候，出品方就放出了第三季的第一集。本剧粉丝已经习惯了每季之间要等很久，第三、四季之间等了2年多。
03. 《曼达洛人》成欧洲7国热度最高流媒体剧



　　Disney+在欧洲包括英国、德国、意大利、西班牙等7个国家正式开始运营之后，美剧《曼达洛人》播出了前两集，热度爆表，观众们的“需求热度”高达3300万人次！这也让本剧成为了这7个国家中，热度最高的原创流媒体剧集。接下来，Disney+还将在印度上线，和当地媒体巨头旗下的Hotstar一起，整合成新平台“Disney+ Hotstar”，4月3日开始运营。
04. 山姆·克拉弗林新片发中字预告



　　Netflix为浪漫喜剧《爱。婚礼。重复》发布了中文预告片与新海报，山姆·克拉弗林饰演的Jack想要保护自己妹妹的婚礼日，但同一天之中，这个婚礼竟然出现了两个版本。Jack还要应对愤怒的前女友、神秘的不速之客、放错了的镇定药，以及与梦中情人Dina（奥立薇娅·玛恩饰）的意外相见。本片将于4月10日在Netflix上播出，艾莉诺·汤姆林森乔尔·弗雷芙蕾达·平托等人也均参演了本片。
05. 嘉玛·陈《亲爱的艾格尼丝》发预告

　　人们为了钱，什么疯狂的事情都能做出来。狮门影业新片《亲爱的艾格尼丝》今日发布了预告片，寡妇艾格尼丝（卡拉·朱里饰）面临一桩谋杀的邀约，她只需杀掉老朋友Henny（嘉玛·陈饰）出轨的丈夫，就可改善生活。本片由丹尼尔·阿尔弗雷森执导，是瑞典原著小说三部曲中的第二部，前作是2018年本·金斯利主演的《阴谋：作家之死》。影片将于5月8日在指定院线上映，并可在线点播。

01. 华纳传媒任命公司新CEO



　　华纳传媒任命了Jason Kilar为公司新CEO，他此前曾是流媒体平台Hulu的创始人，以及亚马逊的前任高级副总裁。Jason将于5月1日任职，向华纳传媒母公司AT&T的CEO——John Stankey汇报工作。华纳传媒现在旗下的业务包括华纳兄弟制片公司、有线电视网HBO，以及即将于5月在全美上线的流媒体服务HBO Max等。Jason表示，“我等不及5月1日的到来了”。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 小黄人大眼萌2 瑞克和莫蒂 曼达洛人 爱。婚礼。重复
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