过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《小黄人2》《欢乐好声音2》重新定档
02. 《瑞克和莫蒂》第四季后半部发新预告
Adult Swim大热动画剧集《瑞克和莫蒂》
为第四季的后半部分发布了一支新预告片，并且宣布了剩下5集的播出日期是5月3日，届时距离2019年12月上半季5集的播出，将会过去5个月的时间。《瑞克和莫蒂》很喜欢愚人节发东西，2017年的时候，出品方就放出了第三季的第一集。本剧粉丝已经习惯了每季之间要等很久，第三、四季之间等了2年多。
03. 《曼达洛人》成欧洲7国热度最高流媒体剧
Disney+在欧洲包括英国、德国、意大利、西班牙等7个国家正式开始运营之后，美剧《曼达洛人》
播出了前两集，热度爆表，观众们的“需求热度”高达3300万人次！这也让本剧成为了这7个国家中，热度最高的原创流媒体剧集。接下来，Disney+还将在印度上线，和当地媒体巨头旗下的Hotstar一起，整合成新平台“Disney+ Hotstar”，4月3日开始运营。
04. 山姆·克拉弗林新片发中字预告
05. 嘉玛·陈《亲爱的艾格尼丝》发预告
01. 华纳传媒任命公司新CEO
华纳传媒任命了Jason Kilar为公司新CEO，他此前曾是流媒体平台Hulu的创始人，以及亚马逊的前任高级副总裁。Jason将于5月1日任职，向华纳传媒母公司AT&T的CEO——John Stankey汇报工作。华纳传媒现在旗下的业务包括华纳兄弟制片公司、有线电视网HBO，以及即将于5月在全美上线的流媒体服务HBO Max等。Jason表示，“我等不及5月1日的到来了”。