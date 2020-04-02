早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《小黄人2》《欢乐好声音2》重新定档











02. 《瑞克和莫蒂》第四季后半部发新预告





03. 《曼达洛人》成欧洲7国热度最高流媒体剧











04. 山姆·克拉弗林新片发中字预告











05. 嘉玛·陈《亲爱的艾格尼丝》发预告









01. 华纳传媒任命公司新CEO











华纳传媒任命了Jason Kilar为公司新CEO，他此前曾是流媒体平台Hulu的创始人，以及亚马逊的前任高级副总裁。Jason将于5月1日任职，向华纳传媒母公司AT&T的CEO——John Stankey汇报工作。华纳传媒现在旗下的业务包括华纳兄弟制片公司、有线电视网HBO，以及即将于5月在全美上线的流媒体服务HBO Max等。Jason表示，“我等不及5月1日的到来了”。