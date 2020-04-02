捐钱捐物，好莱坞明星也在为美国抗击新冠病毒付出实际行动。

施瓦辛格展示他捐赠的口罩









阿诺·施瓦辛格曾担任过加州州长，早前他已给GoFundMe基金捐了100万美元。美国当地时间3月31日他还去了洛杉矶的医院，捐赠了5万个N95口罩给战斗在一线的医务人员。





施瓦辛格不只是在家和宠物玩





他在接受媒体电话采访时还表示，2006年为了应对禽流感，他在担任加州州长期间成立过应对流行病的基金。但2011年他卸任之后，为了应对多达260亿美元的财政赤字，接任者撤销了这个基金。施瓦辛格表示，虽然他理解每个人都有不同的管理风格，但从目前来看，撤销这个基金有点目光短浅。



















