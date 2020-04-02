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施瓦辛格捐口罩 西恩潘建病毒检测站

好莱坞明星为抗击病毒付出实际行动

2020-04-02 10:03:24 来源：Mtime时光网

捐钱捐物，好莱坞明星也在为美国抗击新冠病毒付出实际行动。
施瓦辛格展示他捐赠的口罩

　　时光网讯 美国新冠肺炎确认人数超21万，好莱坞明星除了号召民众呆在家里、保持社交距离，也有人投入到实际的抗疫行动中来。阿诺·施瓦辛格除了在家秀他和宠物驴子和马的生活，捐了5万个N95口罩给加州。西恩·潘更将洛杉矶市政府联合建立病毒检测站。

　　阿诺·施瓦辛格曾担任过加州州长，早前他已给GoFundMe基金捐了100万美元。美国当地时间3月31日他还去了洛杉矶的医院，捐赠了5万个N95口罩给战斗在一线的医务人员。

施瓦辛格不只是在家和宠物玩

　　他在接受媒体电话采访时还表示，2006年为了应对禽流感，他在担任加州州长期间成立过应对流行病的基金。但2011年他卸任之后，为了应对多达260亿美元的财政赤字，接任者撤销了这个基金。施瓦辛格表示，虽然他理解每个人都有不同的管理风格，但从目前来看，撤销这个基金有点目光短浅。



　　曾凭《神秘河》《米尔克》两获奥斯卡影帝的西恩·潘建立了非营利组织CORE (Community Organized Relief Effort)，在CORE官网的声明中表示，他们和洛杉矶政府将为老人等易感人群提供快速、高效和安全的检测手段，譬如提供“免下车检测”服务，但捐款数额、建设多少个检测所等具体细则暂未公布。

　　除了施瓦辛格和西恩潘，瑞安·雷诺兹布蕾克·莱弗利早前也向医院等机构累计捐款超150万美元。


   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 新冠疫情 施瓦辛格 西恩潘 洛杉矶 检测
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