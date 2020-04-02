影片的故事背景，设置在现代化的魔法世界。古老传承的魔法被灯泡、炉灶等现代发明取代，各个魔法生物的特殊能力也因此逐渐被忽视。













在这个科技取代“神性”的世界中，生活着故事主人翁伊恩和巴里兄弟。青少年精灵伊恩（荷兰弟配音）从小失去了父亲，在16岁生日当天，他意外获得了爸爸生前赠与他的礼物——魔法杖和凤凰宝石。













礼物旁还有一张爸爸的亲手信，指导伊恩和巴里（星爵配音）兄弟俩如何召回爸爸的灵魂。如果召唤成功，他们可获得24小时与爸爸相处的时光。









但失去魔法能力的他们，跌跌撞撞地弄坏了施展魔咒必须要有的凤凰宝石，结果只召回了爸爸的下半身。为了在期限内，再次用咒语找回爸爸的上半身，伊恩和巴里踏上冒险旅程，寻找稀有的凤凰宝石。









皮克斯这次依然在讲述最擅长的“亲情和个人成长”主题，就像影片宣传语说的那样，“再伟大的魔法，也比不上家人的爱。”在此基础上，《1/2的魔法》还聚焦了人们如何面对“失去”。





哥哥巴里小时候有机会和爸爸相处，在爸爸病逝后出生的伊恩，则只能睹物思情。兄弟两人同样失去爸爸，却有着不同的遗憾。经过这场奇幻冒险旅程，他们有机会弥补了个性迥异的隔阂，加深彼此认识与理解，也因此让片尾的牺牲更加令人感动。







但剧情原创性很高，落实起来也并不生涩。许多环节生动地把奇幻生物的特色无缝融入角色设计，画面和动作的动画制作技术也很扎实，打造出的魔法世界可信度较高，不会让人出戏。



















面包车“关娜维尔“





电影里，还设计了多种不同效果的魔法咒语。主角施咒的过程并不会让观众觉得晦涩，或者刻意装神弄鬼，而且要实现咒语的效果，对巫师本身也是一种心理素质的考验。







有趣的生长咒语





除了剧情外，配音演员的表现也很有代入感。以往好莱坞多数动画片配音，都是每个演员各自分开录制，这次，克里斯·帕拉特和荷兰弟一起踏进了录音棚，有助于将两人真实生活中的好交情扎实反映到影片中。





给哥哥巴里配音的克里斯·帕拉特，诠释出了角色那股大气、不造作的幽默感与勇气，和“星爵”本人的大银幕形象很契合。给弟弟男主伊恩配音的“荷兰弟”汤姆·赫兰德，演绎个性温柔体贴的伊恩，刻画出了一个缺乏自信的青少年。













影片中的蝎尾飞狮





“蝎尾飞狮”在片中不再是神话中的猛禽，而是绑起马尾、穿上高跟鞋的家庭餐厅老板，她和巴里都是片中的笑点担当。总体来说，《1/2的魔法》是一部情感丰富、极具人性的电影。即使是对魔法冒险故事不怎么感冒的观众，也能感受到片中那份“失去与牺牲”的情绪。