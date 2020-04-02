网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"1/2的魔法":笑中带泪的奇幻旅程

最擅长的"亲情和成长"主题 科技取代"神性"

2020-04-02 15:25:41 来源：Mtime时光网

《1/2的魔法》故事设置在现代化的魔法世界，依然在讲述最擅长的“亲情和个人成长”主题。


　　时光网洛杉矶讯　2020年迪士尼的第一部电影，是皮克斯的最新原创电影《1/2的魔法》，由《怪兽大学》导演丹·斯坎隆与制片人克瑞·雷再次合作，“荷兰弟”汤姆·赫兰德和“星爵”克里斯·帕拉特为精灵兄弟党伊恩和巴里配音，再一次带观众踏上一场笑中带泪的奇幻旅程。

　　影片的故事背景，设置在现代化的魔法世界。古老传承的魔法被灯泡、炉灶等现代发明取代，各个魔法生物的特殊能力也因此逐渐被忽视。

 

　　在这个科技取代“神性”的世界中，生活着故事主人翁伊恩和巴里兄弟。青少年精灵伊恩（荷兰弟配音）从小失去了父亲，在16岁生日当天，他意外获得了爸爸生前赠与他的礼物——魔法杖和凤凰宝石。

 

　　礼物旁还有一张爸爸的亲手信，指导伊恩和巴里（星爵配音）兄弟俩如何召回爸爸的灵魂。如果召唤成功，他们可获得24小时与爸爸相处的时光。
 


　　但失去魔法能力的他们，跌跌撞撞地弄坏了施展魔咒必须要有的凤凰宝石，结果只召回了爸爸的下半身。为了在期限内，再次用咒语找回爸爸的上半身，伊恩和巴里踏上冒险旅程，寻找稀有的凤凰宝石。


 
　　皮克斯这次依然在讲述最擅长的“亲情和个人成长”主题，就像影片宣传语说的那样，“再伟大的魔法，也比不上家人的爱。”在此基础上，《1/2的魔法》还聚焦了人们如何面对“失去”。

　　哥哥巴里小时候有机会和爸爸相处，在爸爸病逝后出生的伊恩，则只能睹物思情。兄弟两人同样失去爸爸，却有着不同的遗憾。经过这场奇幻冒险旅程，他们有机会弥补了个性迥异的隔阂，加深彼此认识与理解，也因此让片尾的牺牲更加令人感动。
 


　　故事结构上，《1/2的魔法》像魔幻的《指环王》+风趣的《老板渡假去》
但剧情原创性很高，落实起来也并不生涩。许多环节生动地把奇幻生物的特色无缝融入角色设计，画面和动作的动画制作技术也很扎实，打造出的魔法世界可信度较高，不会让人出戏。

 

　　例如，兄弟俩的继父布朗可警官（梅尔·罗德里格斯配音），是一只擅长奔跑的半马神兽，但也因为科技取代神性，索性不跑了干脆开车。当他进到空间有限的家里时，马身到处碰撞家具的笨拙，十分活灵活现。另外，巴里自己组装的面包车“关娜维尔“，就是以车身上的独角兽命名，排气管噪音混合真实马蹄声，油门一踩万马奔腾的壮阔，好似巴里踏上未知旅程的勇气。


 面包车“关娜维尔“

　　电影里，还设计了多种不同效果的魔法咒语。主角施咒的过程并不会让观众觉得晦涩，或者刻意装神弄鬼，而且要实现咒语的效果，对巫师本身也是一种心理素质的考验。


有趣的生长咒语

　　除了剧情外，配音演员的表现也很有代入感。以往好莱坞多数动画片配音，都是每个演员各自分开录制，这次，克里斯·帕拉特和荷兰弟一起踏进了录音棚，有助于将两人真实生活中的好交情扎实反映到影片中。

　　给哥哥巴里配音的克里斯·帕拉特，诠释出了角色那股大气、不造作的幽默感与勇气，和“星爵”本人的大银幕形象很契合。给弟弟男主伊恩配音的“荷兰弟”汤姆·赫兰德，演绎个性温柔体贴的伊恩，刻画出了一个缺乏自信的青少年。
 


　　令人惊喜的是，《1/2的魔法》还把民间传说中的神兽“蝎尾飞狮”，搬上了银幕，曾凭《帮助》获奥斯卡最佳女配的奥克塔维亚·斯宾瑟为其配音。


影片中的蝎尾飞狮

　　“蝎尾飞狮”在片中不再是神话中的猛禽，而是绑起马尾、穿上高跟鞋的家庭餐厅老板，她和巴里都是片中的笑点担当。总体来说，《1/2的魔法》是一部情感丰富、极具人性的电影。即使是对魔法冒险故事不怎么感冒的观众，也能感受到片中那份“失去与牺牲”的情绪。

作者：Stephanie Wu,良小凉   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 1/2的魔法 迪士尼 皮克斯 StephanieWu 影评
关注时光网微信

相关电影/影人

1/2的魔法

1/2的魔法 (2020)

7.2

导演：丹·斯坎隆

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

汤姆·赫兰德

汤姆·赫兰德

Tom Holland

职业：演员

查看影人作品  >

克里斯·帕拉特

克里斯·帕拉特

Chris Pratt

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

为了她，高富帅宁愿成为“隐身人”

演员伊丽莎白·莫斯的自我修养

28
当她出现在银幕或荧屏上时，自有一股独特的魅力。
2

怀念哥哥！张国荣逝世十七周年

21岁出道开启传奇生涯 唐鹤德发文缅怀

29
哥哥离开已经十七年。
3

"黄蜂女"为早前拒绝隔离的文字道歉

伊万杰琳莉莉：我从来没想过要伤害大家

“我要特别向受到感染的人们道歉，我从来没想过要伤害你..
4

贝克汉姆长子大布和富二代女友同居

结婚有望？小贝&贝嫂很喜欢这个"变女郎"

7
二人目前正在纽约家中一起隔离。
5

古天乐：我十分想看《正义联盟》导剪版

“希望可以透过这请愿来换回导演剪辑版播放”

扎克·施耐德和包括古天乐在内的影迷都盼着《正义联盟》..

查看更多