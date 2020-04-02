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意大利市长怒怼市民:你不是威尔史密斯

"我看到有人遛狗 这不是我是传奇 快回家!"

2020-04-02 16:56:35 来源：Mtime时光网

当看到市民在疫情期间坚持外出遛狗，意大利的一位市长气得在视频中，“这不是电影，你不是《我是传奇》里面的威尔·史密斯！”


　　时光网讯　你或许熟悉威尔·史密斯，但你绝对想不到，他的经典角色在抗疫中也大有作用。因新冠疫情，意大利已经进入紧急状态，但总有一些市民想方设法出门，很多市长已经被逼的在线上“狂怼”市民。

　　其中雷焦·卡拉布里亚市长在视频中说到：“我看到有人在遛一只快累趴下的狗，就跟他说：你不是《我是传奇》里的威尔·史密斯，赶紧回家！”角色经典到让意大利市长都念念不忘，在关键时刻拿来教育市民的，除了史皇也是没别人了！ 


　　自打威尔·史密斯进入影坛，好像就从未从让我们失望过。1995年威尔·史密斯拍摄首部担任主角的电影作品《绝地战警》，不仅凭1900万美元的成本取得了1亿4000万美元的全球票房，成为年度黑马，也让刚步入电影圈的他一战成名，跻身好莱坞一线演员行列。在此之后他接连主演了多部票房大卖的经典之作，还凭借《当幸福来敲门》和《拳王阿里》两度提名奥斯卡最佳男主。 

　　除了精湛的演技和优质的口碑，威尔·史密斯的票房号召力也是好莱坞顶级的存在，他是影史第一位连续八部作品超过一亿美金票房的演员，一度被外国媒体称为好莱坞最后一位能独撑票房的男星。也正是因为这样傲人的票房成绩，影迷们亲切的称他为“史皇”。

《我是传奇》电影海报

　　史皇不仅是经典角色的创造者，更是票房神话的续写者，他的最新力作《绝地战警：疾速追击》已于1月17日在北美上映，不仅在各大平台同期上映影片中评分拔得头筹，更是连续五周获得北美电影市场周总票房冠军，目前已经斩获了4亿1000万美元的全球票房，成为2020年开年以来全球票房最高纪录的保持者。
 
　　本作在北美上映后，不仅获得影评人以及粉丝的一致好评，在权威专业平台更是大放异彩：烂番茄爆米花指数96%、CinemaScore观众评分为A等级、IMDb7.1分。有网友留言道，《绝地战警：疾速追击》不仅完美延续了迈克尔·贝开创的《绝地战警》系列，在动作大场面和嘴炮互怼的幽默元素上更是全面升级，绝对是整个系列最好的一部。

　　本片由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导。两位新人导演也一战成名，获得票房与口碑的双重认可，据传两人已凭借这部《绝地战警：疾速追击》走进了漫威的视野，双方正在接洽进一步合作的可能。
 
　　《绝地战警：疾速追击》已于1月17日在北美上映，中国内地已经过审，但档期未定，估计在疫情过后，大家就能与它见面了。


《绝地战警：疾速追击》海报

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 威尔·史密斯 绝地战警 我是传奇
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