在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.多个国产电影、电视剧剧组复工
虽然国内影院暂时还没有开放，多个国产电影、电视剧剧组正在积极组织复工。
据悉，张艺谋
执导的电影《悬崖之上》
、周冬雨和刘昊然主演的电影《平原上的摩西》、赵丽颖和王一博主演的电视剧《有翡》、迪丽热巴和吴磊主演的电视剧《长歌行》等剧组都已经陆续恢复拍摄。
《釜山行》续集《半岛》首曝（中字）预告，丧尸失控，灰暗末日图景展开！
《半岛》的故事发生在《釜山行》故事的四年之后，人类进入灭绝状态，尸毒感染全球，如何杀出一条活路？
02.疫情凶猛，韩国出台政策保护电影产业
受疫情爆发影响，韩国电影行业遭受了严重的打击。据外媒报道，日前韩国政府采取了一系列措施，帮助本国电影行业度过难关。
一系列措施中，最重要的当属免除电影院线原需缴纳的国家电影发展基金。据悉，正常情况下，院线应缴纳的电影发展基金数额相当于总票房的3％。在过去三年中，韩国每年国家电影发展基金收入都超过4000万美元。政府强调，这项免缴政策的适用期将追溯到2月初。
01.张艺谋导演迎来70岁生日
今天是导演张艺谋的70岁生日，祝张导生日快乐。
作为中国最为人所熟知的导演，张艺谋的名气可不是白来的。从影以来，张艺谋涉足摄影、表演、导演多个领域，在每一种职业上都取得过骄人的成绩。
02.施瓦辛格捐口罩，西恩潘建病毒检测站
美国新冠肺炎确认人数超21万，好莱坞明星除了号召民众呆在家里、保持社交距离，也有人投入到实际的抗疫行动中来。阿诺·施瓦辛格除了在家秀他和宠物驴子和马的生活，捐了5万个N95口罩给加州。西恩·潘更将洛杉矶市政府联合建立病毒检测站。
03.迪士尼公园捐赠超过10万只N95口罩
疫情当头，迪士尼主题公园为纽约、加州和佛罗里达这三个州捐赠了超过10万只N95口罩，以及15万件罩在护士服外面的防护服。
04.《了不起的麦瑟尔夫人》配乐师染新冠去世
据外媒报道，作曲家亚当·施莱辛格因新冠肺炎去世，享年52岁。
生前施莱辛格曾为多部影视剧、电视节目和颁奖典礼担当配乐和作曲，比如基努·里维斯主演《骨瘦如柴》，青春喜剧片《约翰·塔克必死》《猫女乐队》，金·凯瑞喜剧片《一个头两个大》，美剧《了不起的麦瑟尔夫人》等。
05.意大利市长怒怼市民:你不是威尔史密斯
因新冠疫情，意大利已经进入紧急状态，但总有一些市民想方设法出门，很多市长已经被逼的在线上“狂怼”市民。
其中雷焦·卡拉布里亚市长在视频中说到：“我看到有人在遛一只快累趴下的狗，就跟他说：你不是《我是传奇》里的威尔·史密斯，赶紧回家！”