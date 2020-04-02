05.意大利市长怒怼市民:你不是威尔史密斯

因新冠疫情，意大利已经进入紧急状态，但总有一些市民想方设法出门，很多市长已经被逼的在线上“狂怼”市民。





其中雷焦·卡拉布里亚市长在视频中说到：“我看到有人在遛一只快累趴下的狗，就跟他说：你不是《我是传奇》里的威尔·史密斯，赶紧回家！”