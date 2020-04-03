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时光早报:壮志凌云2与寂静之地2延档

沙赞导演拍恐怖短片 "小妇人"保温杯穿帮

2020-04-03 08:25:32 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《壮志凌云2》《寂静之地2》等延档



　　派拉蒙今日也将旗下的几部大作全部延档，汤姆·克鲁斯主演的续集电影《壮志凌云：独行侠》原定今年6月公映，现在改档12月23日；约翰·卡拉辛斯基执导的续集《寂静之地2》原定上个月公映，现在延迟到9月4日；动画电影《海绵宝宝：营救大冒险》原定5月公映，现在推迟到7月31日；克里斯·帕拉特主演的《明日之战》原定今年圣诞档，但现在这个档期给
了《壮志凌云2》，本片新档期未定。
02. 瑞恩·墨菲新剧《好莱坞》发海量剧照





　　瑞恩·墨菲打造的新Netflix美剧《好莱坞》，今日发布了海量剧照。本剧故事背景设置在上世纪40年代，讲述了二战之后，小镇上一群有追求的演员和电影制作人，不惜一切代价拍摄电影的故事。达伦·克里斯、“谢耳朵”吉姆·帕森斯萨玛拉·维文雨果·维文的侄女）等人共同主演，5月1日首播。“当下如此令人烦躁，未来非常不确定，我们想要揭秘过去那些被埋藏的故事，”剧集导演表示。
03. 妮可·基德曼出演亚马逊新剧



　　贾内尔·布朗的小说“Pretty Things”（漂亮东西）还没发布，改编的美剧早早就定了人选，由妮可·基德曼主演与执行制片，亚马逊获得影视改编权后，正在开发。原著小说定于4月21日发布，主角是2位非常不同的女人——一个骗子和一位女继承人，都才华横溢又支离破碎，他们试图在“最伟大的欺诈和毁灭游戏中存活下来”，现在还不确定妮可要饰演的是这两位中的哪一位。
04. 沙赞导演拍恐怖短片《阴影》

　　《雷霆沙赞！》导演大卫·F·桑德伯格疫情期间没闲着，和老婆洛塔·洛森拍了一部3分钟恐怖短片《阴影》。这个作品的套路和他们的成名作《关灯以后》类似，利用关灯之后的阴影做文章，女主角就是洛塔·洛森。除了拍新的恐怖短片，桑德伯格还表示，他正在写《雷霆沙赞2》的剧本，影片2022年上映，由于疫情关系，开机时间可能会延后。

01. 小李子、乔布斯遗孀等人为疫情捐款



　　“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥、劳伦娜·鲍威尔·乔布斯（史蒂夫·乔布斯的遗孀）、苹果公司，还有福特基金会筹款1200万美元，成立了全美食物基金（America’s Food Fund），用于冠状病毒期间，支撑美国面临的食品危机。脱口秀女王奥普拉·温弗里也向该基金会捐献1百万美元，并且一共捐款1千万美元，用来“在这些我长大的城市中，帮助美国人度过疫情”。
02. 《小妇人》也穿帮！桌上放了保温杯




　　格蕾塔·葛韦格执导的《小妇人》，被广大列文虎克附体的网友们看出来，其中有个镜头穿帮了——故事发生在19世纪，而“甜茶”提莫西·查拉梅身后的桌上，有个现代的保温杯！影片去年12月的时候在全美公映，原定今年情人节在中国内地登陆大银幕，现在无限期延档了，不过已经可以在线点播。期待到时候影片与中国观众们在电影院中见面的时候，也可以让我们康康。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报
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