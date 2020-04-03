过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《壮志凌云2》《寂静之地2》等延档
了《壮志凌云2》，本片新档期未定。
02. 瑞恩·墨菲新剧《好莱坞》发海量剧照
瑞恩·墨菲
打造的新Netflix美剧《好莱坞》
，今日发布了海量剧照。本剧故事背景设置在上世纪40年代，讲述了二战之后，小镇上一群有追求的演员和电影制作人，不惜一切代价拍摄电影的故事。达伦·克里斯
、“谢耳朵”吉姆·帕森斯
与萨玛拉·维文
（雨果·维文
的侄女）等人共同主演，5月1日首播。“当下如此令人烦躁，未来非常不确定，我们想要揭秘过去那些被埋藏的故事，”剧集导演表示。
03. 妮可·基德曼出演亚马逊新剧
贾内尔·布朗的小说“Pretty Things”（漂亮东西）还没发布，改编的美剧早早就定了人选，由妮可·基德曼
主演与执行制片，亚马逊获得影视改编权后，正在开发。原著小说定于4月21日发布，主角是2位非常不同的女人——一个骗子和一位女继承人，都才华横溢又支离破碎，他们试图在“最伟大的欺诈和毁灭游戏中存活下来”，现在还不确定妮可要饰演的是这两位中的哪一位。
04. 沙赞导演拍恐怖短片《阴影》
01. 小李子、乔布斯遗孀等人为疫情捐款
“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥
、劳伦娜·鲍威尔·乔布斯（史蒂夫·乔布斯
的遗孀）、苹果公司，还有福特基金会筹款1200万美元，成立了全美食物基金（America’s Food Fund），用于冠状病毒期间，支撑美国面临的食品危机。脱口秀女王奥普拉·温弗里
也向该基金会捐献1百万美元，并且一共捐款1千万美元，用来“在这些我长大的城市中，帮助美国人度过疫情”。
02. 《小妇人》也穿帮！桌上放了保温杯
格蕾塔·葛韦格
执导的《小妇人》
，被广大列文虎克附体的网友们看出来，其中有个镜头穿帮了——故事发生在19世纪，而“甜茶”提莫西·查拉梅
身后的桌上，有个现代的保温杯！影片去年12月的时候在全美公映，原定今年情人节在中国内地登陆大银幕，现在无限期延档了，不过已经可以在线点播。期待到时候影片与中国观众们在电影院中见面的时候，也可以让我们康康。