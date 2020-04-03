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昆汀曾想拍"卢克凯奇"漫改真人电影

想让劳伦斯菲什伯恩出演 最终卡在选角

2020-04-03 11:41:05 来源：Mtime时光网

昆汀当年在拍《低俗小说》之前，一度很想把《卢克·凯奇》改编成真人电影，并由劳伦斯·菲什伯恩来主演。


　　时光网讯　漫威电影宇宙是电影史上最成功的电影系列之一，而曾几何时，昆汀·塔伦蒂诺导演也想过，要拍摄根据漫威漫画改编的电影呢。

　　“在漫威这些电影出来之前，当时是我刚拍完《落水狗》（1992），在拍《低俗小说》（1994）之前，我当时想过要拍《卢克·凯奇》。我从小长大非常喜欢收集漫画书，我最喜欢的两本就是《雇佣英雄卢克·凯奇》，后来《神力侠卢克·凯奇》，以及《尚气 - 功夫大师》。我也喜欢《暗夜狼人》，那个很棒，以及《德古拉之墓》也很不错，但我最喜欢的英雄还是卢克·凯奇。”


《黑道皇帝》时期的劳伦斯

　　昆汀对于卢克·凯奇产生热情的时候，处于他职业生涯的早期，毕竟《落水狗》是他真正意义上执导的第一部长片电影。事实上，昆汀表示，他是自己身边唯一一个喜欢阅读和收集《卢克·凯奇》漫画超过喜欢其他超级英雄的白人，毕竟这个角色是黑人。不过昆汀还说，如果他当年真的拍了《卢克·凯奇》，也会是在《低俗小说》和《危险关系》这两部之间，最终，让他断了这个念想的是选角，

　　“最终阻止了我这个念头的，是因为我的漫画迷朋友们说服了我，我当时觉得劳伦斯·菲什伯恩会是饰演卢克·凯奇的完美人选。那会儿的劳伦斯刚演完《黑道皇帝》没多久，但我的朋们都说‘不不不，听我说，要选韦斯利·斯奈普斯’。我的想法是，‘我很喜欢韦斯利·斯奈普斯，但劳伦斯·菲什伯恩基本上就是马龙·白兰度，他才合适。’


韦斯利，《刀锋战士》

　　我的朋友们觉得，‘对，但他为了要演卢克·凯奇，需要塑型，韦斯利已经是卢克·凯奇的体型了！’我当时就，‘去你妈的！（F—k that!）这根本不重要！艹你妈（F--k you），你们把一切都毁了！’”

　　当然，后来韦斯利·斯奈普斯去拍了同样由漫威漫画改编的电影《刀锋战士》，一演就是三部。至于卢克·凯奇，这一角色最终是由麦克·科尔特在评价不错的Netflix美剧中扮演了。

　　而当被问到前些日子老马对于漫威毫不留情的diss——“漫威电影就像是主题公园电影”，昆汀怎么看，他非常坦率，“说实话，真有人觉得马丁·斯科塞斯会喜欢《惊奇队长》《奇异博士》或者《蚁人与黄蜂女》么？你可以猜的到，老马对于超级英雄电影肯定会是这个看法啊”。


麦克·科尔特，《卢克·凯奇》

　　昆汀版《卢克·凯奇》不知道具体会是什么样子，但可以肯定的是，暴力镜头一定不会少，而且全片也少不了骂人，肯定非常适合学英语。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 昆汀·塔伦蒂诺 卢克·凯奇 劳伦斯·菲什伯恩
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