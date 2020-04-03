昆汀当年在拍《低俗小说》之前，一度很想把《卢克·凯奇》改编成真人电影，并由劳伦斯·菲什伯恩来主演。





























韦斯利，《刀锋战士》





我的朋友们觉得，‘对，但他为了要演卢克·凯奇，需要塑型，韦斯利已经是卢克·凯奇的体型了！’我当时就，‘去你妈的！（F—k that!）这根本不重要！艹你妈（F--k you），你们把一切都毁了！’”

















昆汀版《卢克·凯奇》不知道具体会是什么样子，但可以肯定的是，暴力镜头一定不会少，而且全片也少不了骂人，肯定非常适合学英语。