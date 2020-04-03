在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.明日全国哀悼，部分电视剧综艺暂停播出
为表达全国各族人民对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，国务院今天发布公告，决定2020年4月4日举行全国性哀悼活动。在此期间，全国和驻外使领馆下半旗志哀，全国停止公共娱乐活动。4月4日10时起，全国人民默哀3分钟，汽车、火车、舰船鸣笛，防空警报鸣响。
原定周六4日晚更新的电视剧、综艺等也暂停播出，包括剧集《如果岁月可回头》《冰糖炖雪梨》
等，综艺《天赐的声音》《我们的乐队》《青春有你2》等。另外，许多游戏平台宣布将暂时停服。
届时时光网主页也会变为灰色，表示哀悼。
02.国家电影局：协调出台政策推动电影业
国家电影局3日在官网发布文章，称协调财政部、发改委、税务总局等部门，研究推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策。（以往电影院按票房的5%上缴作为电影事业发展专项资金。）
同时，加大对重点影片的创作和宣发支持力度，指导各地出台帮扶电影企业纾困发展的政策措施。国家电影局还积极组织优质片源，丰富电影网络供给，满足人民群众当前居家观影需求。
03.电影局将开展电影精品项目资助工作
日前，国家电影局发布关于申报2020年度电影精品专项资金的通知。为鼓励国产电影精品创作，进一步提升国产电影创作水平，2020年国家电影局将继续组织开展电影精品项目资助工作。
资助项目类别包括：
（一）中国电影华表奖、夏衍杯优秀电影剧本奖的评选、奖励。
（二）全面建成小康社会、庆祝建党100周年、抗击新冠肺炎疫情等重点题材国产影片剧本创作及摄制。
（三）高校相关专业在校学生影片剧本创作，创作采风、剧本研讨和论证等活动。
（四）优秀少儿、农村、少数民族题材影片，优秀科幻、动画、新闻纪录、科教影片的摄制。
（五）电影创作人才队伍建设。
（六）电影评论评价体系建设。
他本来打算去美国见一名编剧谈这事儿，但因疫情原因暂时取消了，瓜达尼诺自己仍呆在米兰隔离。最重磅的消息是，他透露“甜茶”提莫西·查拉梅、艾米·汉莫、迈克尔·斯图巴、艾斯特·加瑞尔等前作主演均将回归出演。
《请以你的名字呼唤我》
原著小说本身也有续作《找到我》(Find Me)，讲述主角Elio和Oliver15年后在纽约重聚。但瓜达尼诺此前曾表示，电影续集未必完全按照原著来。
02.焦点影业办线上观影 导演编剧参与互动
线上观影会在焦点影业的脸书直播页面呈现，具体时间是美国东部时间每周一晚8点开始，有条件的朋友可以围观。
03.昆汀曾想拍漫威电影
漫威电影宇宙是电影史上最成功的电影系列之一，而曾几何时，昆汀·塔伦蒂诺
导演也想过，要拍摄根据漫威漫画改编的电影呢。
“在漫威这些电影出来之前，当时是我刚拍完《落水狗》
（1992），在拍《低俗小说》
（1994）之前，我当时想过要拍《卢克·凯奇》
。我从小长大非常喜欢收集漫画书，我最喜欢的两本就是《雇佣英雄卢克·凯奇》，后来《神力侠卢克·凯奇》，以及《尚气 - 功夫大师》。我也喜欢《暗夜狼人》，那个很棒，以及《德古拉之墓》也很不错，但我最喜欢的英雄还是卢克·凯奇。”
不过后来因为选角问题，昆汀放弃了拍摄。
01.2020年剧场版《名侦探柯南》等东宝影片撤档
受到新冠疫情的影响，日本最大片厂东宝旗下4部原定本月至下月初上映的电影延期，新档期待公布。
02.疫情前景堪忧，华纳日本5月影片也撤档
华纳日本方面，漫改电影《碧蓝之海》
原定5月29日上映，宣布延期，新档期待定；藤原龙也和竹内凉真主演的谍战大片《太阳不能动》
原定5月15日上映，宣布延期，新档期待定。
03.受疫情影响，大量日剧延播
由于日剧通常是边播边拍，不少电视因疫情停拍后，不得不延缓播出。堺雅人回归主演的《半泽直树》
第二季、木村拓哉主演的《BG：贴身保镖 第二季》等宣布延期播放。