《请以你的名字呼唤我》剧场版预告





他本来打算去美国见一名编剧谈这事儿，但因疫情原因暂时取消了，瓜达尼诺自己仍呆在米兰隔离。最重磅的消息是，他透露“甜茶”提莫西·查拉梅、艾米·汉莫、迈克尔·斯图巴、艾斯特·加瑞尔等前作主演均将回归出演。



